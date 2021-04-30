Депутат-коммунист обвинил главу Коми Владимира Уйбу в угрозах "урыть" его. И опубликовал аудио

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Alexei Nikolsky\TASS via Getty Images Подпись к фото, В апреле 2020 года Владимир Путин назначил Владимиру Уйбу временным главой Коми, а в сентябре Уйба победил на выборах

Депутат Госсовета Коми от КПРФ Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы республики Владимира Уйбы. Он опубликовал запись, на которой мужской голос обещает дать ему п***** [врезать]. Уйба обратился к Михайлову "на том языке, который он только и понимает", прокомментировала его пресс-служба. В Кремле не увидели в ситуации "ничего противоправного".

Конфликт между депутатом-коммунистом Олегом Михайловым и главой региона Владимиром Уйбой разгорелся 29 апреля. После того, как глава региона отчитался депутатам о работе за год, Михайлов поднялся на трибуну и назвал Уйбу "трусом".

"Предвыборную кампанию Уйба провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров, собрав за них подписи муниципальных депутатов через административный ресурс", - сказал, судя по записи канала "Новое время", Михайлов.

Коммунист сам хотел участвовать в выборах губернатора Коми в сентябре 2020 года, но его не допустили.

Во время выступления на заседании ему выключили микрофон, отметил Михайлов. В перерыве, утверждает коммунист, к нему подошел глава республики.

На повышенных тонах

Дальнейшее можно узнать из опубликованного Михайловым аудио, на котором два мужских голоса говорят на повышенных тонах:

- Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? - говорит первый мужчина (предположительно, Уйба).

- Вы в публичном месте, - отвечает ему Михайлов.

- Пошли **** [нафиг] **** [блин], я тебе сейчас **** дам [врежу]. Пошли, **** [блин], выйдем.

- Выступи публично!

- Тварина, **** [блин]. Я тебя урою **** [нафиг]. Пошли выйдем, если ты мужик!

- То есть ты мне угрожаешь?

- Ах ты **** [блин]!

Михайлов заявил Би-би-си, что запись подлинная, и сказал, что собирается обратиться в правоохранительные органы. "Человек с такой лексикой и такими манерами не может быть главой республики Коми, - заявил он на видео издания "Новая республика". - Принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью".

Депутат пообещал отправить запись на фоноскопическую экспертизу.

В разговоре с "Пятым каналом" Михайлов отметил, что его конфликт с главой Коми длится давно, но он впервые озвучил претензии Уйбе лично.

"Глава на явную провокацию не поддался"

Сам Владимир Уйба в комментарии "Пятому каналу" не стал прямо отрицать подлинность пленки.

"Когда [Михайлов] обратится [с заявлением в органы], тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать", - сказал губернатор.

Глава пресс-службы губернатора Евгений Ракин тоже не стал отрицать подлинность пленки, вместо этого обвинив в конфликте коммуниста.

"Михайлов говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Михайлов оскорбил человека, трижды награжденного Орденом мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках, - возмущался Ракин. - При этом глава на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич. Хотя в подобной ситуации многие другие просто не сдержались бы, ответив обидчику прямо в зале, не дожидаясь перерыва заседания".

Пресс-секретарь признал, что за пределами зала Уйба подошел к Михайлову и потребовал объяснений. При этом он обратился к депутату "на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает".

По словам Ракина, Михайлов "исподтишка" записал разговор, а потом "ретировался".

КПРФ: "На предмет возможных угроз"

Произошедшее успели оценить в руководстве компартии. Зампред центрального комитета КПРФ Юрий Афонин сообщил РИА Новости, что сделанную Михайловым запись "сейчас анализируют, в том числе с юристами, на предмет возможных угроз со стороны главы региона".

По его оценке, конфликт между депутатом и губернатором Коми "перешел в личную плоскость".

"Михайлов всегда находился в достаточно жесткой позиции по отношению к власти региона, - сказал Афонин. - Мы считаем, что в этой ситуации надо находиться в парламентском поле, не переходить на личности".

Он добавил, что в КПРФ рекомендовали Михайлову лично обсудить с Уйбой возникшие претензии.

Кремль: "Ничего противоправного"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами сказал, что Кремль в курсе ситуации.

"Мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Трудно оценивать реакцию, [Уйба] не публично матом угрожал депутату. Если имели место оскорбления [от Михайлова], то жесткая риторика, наверное, оправдана", - сказал Песков. Он подчеркнул, что Уйба не совершил ничего противоправного.

Дмитрий Песков призвал дать обоим возможность разобраться самим: "Это был разговор двух мужчин, один из которых его записал и выложил. Давайте оставим это двум мужчинам и будем надеяться, что это не выльется в публичную плоскость и не приведет к оскорблениям".

"Пусть органы разбираются", - заключил пресс-секретарь президента.

Чем известен Уйба

Владимир Уйба, гигиенист и эпидемиолог по образованию, возглавил Коми в апреле прошлого года. На должность исполняющего обязанности главы республики его назначил Владимир Путин.

Президент России сменил руководство Коми после ухода предыдущего губернатора, Сергея Гапликова, на момент отставки которого республика была четвертым регионом России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией - после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В Сыктывкаре в апреле прошлого года обнаружили один из крупнейших в стране очагов распространения COVID-19. Тогда в Эжвинской городской больнице коронавирусом заразилось больше 70 человек. Помимо Гапликова, после скандала со своего поста ушел и глава минздрава республики.

Автор фото, Vladimir Smirnov\TASS via Getty Images Подпись к фото, Федеральное медико-биологическое агентство, по словам Уйбы, постепенно превратилось в "суперминистерство"

В начале своей карьеры Уйба работал врачом, а в 1999 году впервые пришел на госслужбу в структуры министерства здравоохранения. В 2003 году он возглавил Федеральное управления медико-биологических и экстремальных проблем при минздраве, которое через год переформировали в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)

Уйба тогда сохранил должность и возглавлял ФМБА больше 15 лет. За это время структура, по словам Уйбы, превратилась в "суперминистерство".

"Новая газета" отмечала, что в 2008 году ФМБА участвовало в гуманитарной миссии во время грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии в 2008 году. За это Уйба получил первый орден Мужества.

Издание замечало, что ФМБА отвечает за медицинскую часть российской космической программы и здоровье космонавтов. Агентство занималось стройкой медсанчасти для космодрома Восточный.

В 2019 году СК завел на неустановленных сотрудников ФМБА дело о мошенничестве в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве этого медицинского центра, сообщал "Дождь". В какой стадии дело сейчас, неизвестно.