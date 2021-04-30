Регулятор ЕС поддержал Spotify: компания Apple нарушила правила конкуренции

час назад

Автор фото, EU Подпись к фото, Европейский комиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что претензии Spotify о том, что Apple ограничивает конкуренцию, справедливы

"Страдают потребители". Европейский комиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Apple нарушила правила добросовестной конкуренции и своими действиями ограничивала коммерческое развитие Spotify, что отражалось на пользователях стримингового сервиса.

Брюссель в первый раз выдвигает подобные обвинения против Apple. Если Spotify и Apple продолжат рассмотрение дела в суде, то ЕС потенциально может потребовать наложить штраф в размере до 10% от мировых продаж Apple. Это примерно 27 миллиардов долларов, хотя максимальные штрафы по таким разбирательствам взимаются редко.

Ограничение конкуренции обнаружили в правилах Apple App Store. Они предполагают, что разработчики приложений должны использовать систему оплаты, которую предлагает Apple и не разрешают информировать пользователей о других вариантах покупки.

Европейский комиссар по конкуренции заявила, что это явные признаки того, что правила Apple App Store влияют на развитие бизнеса разработчиков стриминговых платформ и на разработчиков других приложений.

"Авторы приложений полагаются на App Store для выхода на пользователей iPhone и iPad от Apple. Это значительная часть рынка, таким образом условия доступа к Apple App Store являются ключом к успеху приложения разработчиков", - объяснила она свое решение на пресс-конференции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Они хотят всех преимуществ App Store, но не думают, что им нужно что-то за это платить",- так Apple отреагировала на решение регулятора ЕС и жалобы разработчиков

Обвинение в ограничении конкуренции Apple было предъявлено в 2019 году соучредителем Spotify Дэниелом Эком, который заявил, что Apple "ограничивает выбор и сдерживает инновации".

"Правила Apple искажают конкуренцию на рынке стриминговой передачи музыки, повышая стоимость производства различных приложений. Это, в свою очередь, приводит к более высоким ценам для потребителей на подписки на музыку в приложениях на устройствах iOS", - согласился со Spotify ЕС.

В ответ Apple заявила, что не получала комиссию с 99% подписчиков Spotify.

"В основе этого дела лежит требование Spotify, что они должны иметь возможность рекламировать альтернативные предложения по оплате сервиса в своем приложении для iOS. Эта практика, которую не допускает ни один магазин в мире. Они хотят всех преимуществ App Store, но не думают, что им нужно что-то за это платить. Аргумент Комиссии в пользу Spotify - противоположность честной конкуренции", - говорится в заявлении компании.

Регулирующие органы ЕС и США сейчас проводят другие расследования в отношении Apple App Store, включая вопрос о справедливости 30% комиссии, взимаемой за покупки приложений.

Разработчики называют его "налог Apple".

Под давлением разработчиков и регулирующих органов Apple уже снизила комиссию до 15% для любого разработчика, который получает менее одного миллиона фунтов стерлингов дохода в год.

В марте 2020 года компания электронной коммерции Rakuten подала в Европейскую комиссию жалобу, в которой утверждалось, что взимание комиссии с электронных книг, продаваемых через App Store, при продвижении собственного сервиса Apple Books, противоречит конкуренци. Этот случай будет рассмотрен отдельно.

Компания Epic Games, создатели Fortnite, также подали аналогичную жалобу на комиссию в 30%. Это привело к тому, что Apple удалила игру из App Store.