"Это акция устрашения для всего адвокатского сообщества". Дело Павлова - запрет на профессию?

Сергей Горяшко, Анна Пушкарская, Оксана Чиж

Би-би-си

час назад

Автор фото, BASMANNY DISTRICT COURT

Басманный районный суд 30 апреля избрал меру пресечения одному из самых известных адвокатов, руководителю правозащитного объединения "Команда 29" Ивану Павлову. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о разглашении тайны следствия, а суд запретил пользоваться интернетом и телефоном, а также ограничил круг его общения.

Би-би-си рассказывает, как отреагировало на это адвокатское сообщество и к каким последствиям может привести дело Павлова.

Инициаторами преследования Павлова выступили наиболее высокопоставленные силовики, следует из копий документов, опубликованных коллегами Павлова в соцсетях.

Директор ФСБ Александр Бортников 15 апреля лично направил рапорт для возбуждения дела главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. Об этом говорится в письме о результатах оперативно-розыскной деятельности, к которому приложено более 60 листов документов. В письме Бортников уточнил, что за неделю до этого в ФСБ постановили передать по подследственности в СК "сообщение о преступлении", которое, судя по документам, инкриминируется Павлову.

27 апреля дело Павлова возбудил лично руководитель главного следственного управления Следственного комитета России генерал-майор Денис Колесников.

При этом 29 апреля другой генерал-майор, замглавы департамента военной контрразведки ФСБ А. Бадеев по поручению Колесникова отчитался о "наведении справок" в отношении Ивана Павлова.

Самые громкие дела из тех, что сейчас ведут Павлов и его команда - дело журналиста и советника Роскосмоса Ивана Сафронова, а также дело соратников и сторонников Алексея Навального.

Задержание Павлова и обыски по его делу на рассвете 30 апреля стали одной из главных новостей в России. По версии следствия, он разгласил в СМИ и интернете без согласия следователя сведения о деле обвиняемого в госизмене Сафронова.

Как Павлову избрали меру пресечения

После обысков, которые продолжались с 6:45 утра 30 апреля в гостиничном номере Павлова в Москве, а также домашним и офисным адресам адвоката в Петербурге, его отвезли в Следственный комитет на допрос, где предъявили обвинение. Затем его доставили в Басманный райсуд Москвы для избрания меры пресечения.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Басманный суд назначил на пять вечера по Москве. Заседание началось на час позже и продолжалось примерно 40 минут. Следствие требовало запретить ему общаться со свидетелями по своему уголовному делу, а также пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи для общения с кем-либо, кроме следователя, инспектора ФСИН и аварийными службами.

Поздно вечером суд по ходатайству следствия запретил Павлову пользоваться интернетом, почтой и средствами связи (за исключением вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб и общения со следователем). Ему нельзя общаться со свидетелями по его делу за исключением близких родственников. Кроме того, он должен своевременно являться к следователю по его вызову.

Поддержать Павлова к суду приехало несколько адвокатов, многие из его коллег готовы вступить в его дело в качестве защитников. Защита была готова внести вместо этого залог, но суд в такой мере пресечения отказал.

"У Ивана Юрьевича больше нет возможности выполнять свой профессиональный долг", - прокомментировал решение адвокат Павлова Александр Пиховкин.

Павлов сказал, что может продолжать работать по уголовным делам, где он является защитником, но мера пресечения препятствует его нормальной адвокатской деятельности. "Это ограничение работы адвоката неприкрытое", - сказал он. Павлов недоумевает, каким образом сможет продолжить общаться со следователями по уголовным делам, в которых он работает. Он также отметил, что наложенный судом запрет, в частности, не позволяет ему продолжать искать информацию по делу Ивана Сафронова в открытых источниках.

Как отреагировали адвокаты

Еще утром известные адвокаты разместили открытое письмо против преследования Павлова. В нем говорится, что обыски и задержания по статье 310 УК РФ - "разглашение данных предварительного расследования" - не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования.

"Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей", - говорится в письме.

Первыми его подписали адвокаты Каринна Москаленко (она также обратилась в Международную комиссию юристов), Анна Ставицкая, Анастасия Саморукова, Илья Новиков, Константин Ривикин, Вера Гончарова.

Авторы письма и около 2 тысяч подписавших его людей уверены, что преследование адвоката связано с его профессиональной деятельностью и резонансными делами, которые он ведет.

Цель обысков - получить доступ к конфиденциальной адвокатской информации и незаконно использовать ее для ареста Ивана Павлова с последующим его осуждением и отстранением от адвокатской деятельности, уверены они.

В Басманном суде Анастасия Саморукова сказала Би-би-си, что не помнит случаев применения настолько жесткой меры пресечения по статье 310: "Обычно, мне кажется, подпиской [о невыезде] ограничивались максимум. Но здесь же дело в том, что надо человека вывести из дела", - уверена она.

Сама Саморукова также сталкивалась с угрозами следователей возбудить дело по статье 310, но до их реализации в ее практике пока не доходило: "Это элемент давления".

По словам Анны Ставицкой, мера пресечения не может заставить адвоката прекратить работу, поскольку "главный инструмент защитника - его мозг, а не интернет или телефон". Хотя работать в этих условиях будет намного сложнее, признает она.

Наложенные судом ограничения, так же как и предъявленное адвокату обвинение также автоматически не лишают его возможности продолжать вести дела своих подзащитных, говорит Ставицкая. Вывести защитника из процесса следователь может лишь в случае, если адвокат будет допрошен как свидетель по делу своего клиента.

Задача адвокатского сообщества - отстоять Павлова, говорит Би-би-си Ставицкая. Лишение статуса, по ее словам, может наступить лишь на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.

"Для нашей палаты ситуация беспрецедентная. По 310-й статье против адвокатов в Санкт-Петербурге дела еще не возбуждали", - сказал Би-би-си Евгений Семеняка - глава петербургской палаты адвокатов, в которой состоит Павлов.

Сами по себе и обыски и претензии силовиков - еще не повод для лишения адвоката статуса, подтвердил он. Такое возможно только в случае вступившего в силу обвинительного приговора суда. Но Семеняка не исключает, что у представителей правоохранительных органов "иное толкование ситуации, что и могло послужить поводом для преследования Павлова".

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Адвокат Павлов заходит в Басманный суд

310-я статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы в колонии - по ней обвиняемому грозит не более трех месяцев ареста. Однако восстановить адвокатский статус осужденный сможет только через год, когда погасит судимость, пояснил Би-би-си адвокат Дмитрий Катчев.

Задержание и обыски у главы "Команды 29" Ивана Павлова связаны с делом ФБК и штабов Алексея Навального, "чтобы его отстранить", уверена петербургский адвокат Ольга Цейтлина - коллега Павлова по петербургской палате адвокатов, ранее работавшая вместе с ним.

К чему приведет дело Павлова

"Это акция устрашения для всего адвокатского сообщества, сигнал, что все мы под дамокловым мечом - если откроешь рот, получишь негативные последствия", - заявила Би-би-си Цейтлина.

Адекватной мерой в случае нарушений, предусмотренных 310-й статьей, по ее мнению, было бы максимум представление в адвокатскую палату. "Вместо этого такие силы тратятся на запугивание адвокатов", - возмущена она.

Отличительная особенность российского правосудия - "рандомность" его применения, говорит адвокат Саморукова. "Мы с вами можем сейчас ничего не обсуждать по делу, а нас с вами привлекут за какое-нибудь разглашение, потому что они придумают, что это вот тоже обсуждать было нельзя", - сказала она.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин также считает, что цель таких дел в отношении адвокатов - "заткнуть защитнику рот".

Для адвоката уголовное преследование по этим обвинениям чревато еще и лишением адвокатского статуса, отмечает он в своем телеграм-канале. "Не справились с лишением статуса в адвокатской палате - пошли через уголовное дело. Интересное дело будет. С последствиями для всей адвокатуры", - подчеркнул Бадамшин.

Кого судили по 310-й статье УК и почему опасно дело Павлова

Разглашение тайны предварительного следствия - редкий состав, в российской практике таких дел сравнительно немного.

Аналогичное уголовное дело по 310-й статье появилось против адвоката бывшего вице-мэра Ульяновска Ирины Савельевой. И вот теперь второе громкое дело - против Павлова, отметил адвокат Александр Чангли.

Одним из самых громких приговоров по 310-й статье был штраф в 65 тысяч рублей, наложенный на Георгия Антонова - защитника бывшего начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дениса Сугробова. Антонову не удалось обжаловать приговор, но он попал под амнистию. Обзор таких дел ранее публиковала "Медиазона".

В 2014 году в Калининграде следователи завели дело на адвоката, которая защищала обвиняемого в незаконном обороте наркотиков клиента, сообщало издание "Новый Калининград".

Тогда юриста подозревали в том, что она сообщила полученные от Госнаркоконтроля сведения не своей подзащитной, а посторонним людям, которые были лично заинтересованы в исходе дела.

Под обвинения по 310-й статье подпадали не только адвокаты, но и родственники фигурантов. Так, в Тольятти было заведено дело против жены бизнесмена, осужденного за причастность к убийству Галины Ожеговой.

Как следует из судебного постановления, женщина сфотографировала и выложила в "Одноклассниках" и "Фейсбуке" снимки материалов дела: протоколов допросов свидетеля, фрагмент протокола осмотра предметов и другие документы.

В итоге следователь сам ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и предложил назначить штраф в качестве меры уголовно-правового характера.

"Преступление, в котором подозревается Ожегова, направлено против правосудия, состав преступления является формальным. Таким образом поскольку наступление вредных последствий от данного преступления… не установлено, каких-либо препятствий к прекращению уголовного дела… не выявлено", - решил суд в 2018 году и назначил женщине штраф в 15 тысяч рублей.

Адвокатское сообщество считает дело Павлова давлением на адвоката в связи с его профессиональной деятельностью, но это угроза не только его коллегам, объясняет Анна Ставицкая. При нынешнем состоянии правоохранительной системы, говорит она, адвокат зачастую не может помочь своему подзащитному, но может хотя бы донести до общества, какое беззаконие творится в его деле.