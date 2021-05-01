Индия: больше 400 тыс. заболевших Covid-19 за сутки, Австралия угрожает за въезд оттуда тюрьмой

25 минут назад

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Индия продолжает устанавливать новые рекорды по суточному приросту числа заражений Covid-19 - за последние сутки в стране зарегистрировали более 400 тыс. новых заразившихся. Ночью в коронавирусном отделении одной из больниц на западе Индии вспыхнул пожар. А власти Австралии тем временем запретили тем, кто побывал в Индии, въезжать в страну.

Нехватка вакцины

Как сообщает Минздрав Индии, за последние сутки в стране выявлено 401 993 новых инфицированных, а общее число подтвержденных случаев Covid-19 с начала пандемии превысило 19 млн. Число умерших от коронавируса за 24 часа выросло на 3,5 тыс. до 211,8 тыс. человек. При этом уже десятый день подряд ежесуточно фиксируется более 300 тыс. заболевших.

До сегодняшнего дня прививку от коронавируса в Индии могли получить только медики и люди старше 45 лет. С 1 мая в стране должна начаться вакцинация населения в возрасте 18-45 лет, но власти ряда штатов предупредили, что доз вакцины не хватает.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал попросил людей не стоять в очередях на вакцинацию, поскольку индийская столица еще не получила необходимое количество препаратов. "Мы призываем вас не переполнять центры вакцинации в ближайшие несколько дней. Множество людей по всей стране записались на прививки, но мы не получили вакцин. Мы находимся в постоянном контакте с компаниями и надеемся получить препараты через день или два", - заявил он.

Программа вакцинации началась в Индии 16 января и ставит своей целью к июлю охватить 250 млн человек. По данным Минздрава, одну дозу вакцины от коронавируса к настоящему моменту получили 154 млн жителей Индии, что составляет примерно 11,5% населения страны.

В Индии применяются разработанная AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцина Covishield и созданная индийской фирмой Bharat Biotech вакцина Covaxin. 22 апреля компания Pfizer заявила, что ведет переговоры с властями Индии о поставках своего препарата против Covid-19 по некоммерческой цене.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди ожидают своей очереди на вакцинацию

По мнению ученого из Мичиганского университета Бхрамара Мукерджи, чтобы выполнить поставленную властями Индии задачу, ежедневно вакцину от коронавируса должны получать около 10 млн жителей, а не около трех, как это происходит сейчас.

Помимо нехватки вакцин, Индия продолжает испытывать дефицит кислорода и мест в больницах.

Пожар в коронавирусном отделении: 18 погибших

В ночь на субботу в больнице города Бхаруч в штате Гуджарат на западе Индии вспыхнул пожар. Как сообщил представитель местной полиции Раджендрасинх Чудасама, возгорание началось в отделении интенсивной терапии для больных Covid-19 из-за короткого замыкания.

По последним данным, в результате пожара погибли 18 человек, сообщает индийская газета "Хиндустан таймс". По данным полиции, сразу после пожара было подтверждено 12 смертей, но к утру их число увеличилось. Первые 12 погибших - это пациенты, проходившие лечение в коронавирусном отделении, уточнили в полиции. По данным агентства Франс пресс, в результате пожара погибли 16 пациентов и две медсестры.

Пожар был потушен в течение часа. Около 50 пациентов больницы из огня вытащили местные жители и пожарные.

Это не первый случай возгорания в коронавирусной больнице в Индии. 25 марта огонь вспыхнул в медицинском центре Sunrise, оборудованном для лечения больных Covid-19 в торговом центре в Мумбаи. Его жертвами стали 10 человек. Еще раньше, в октябре 2020 года, пожар произошел в коронавирусной больнице в пригороде Мумбаи Мулунде. Тогда умерли два пациента, причиной возгорания назвали перегревшийся электрогенератор.

Власти Австралии пригрозили тюрьмой за въезд из Индии

Правительство Австралии с понедельника, 3 мая, временно запретит въезд в страну гражданам, которые в течение последних двух недель посещали Индию. Как отмечается в заявлении министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, такое решение было принято после совещания правительства в связи с обострившейся ситуацией с Covid-19 в Индии.

Запрет распространяется на всех граждан, включая австралийцев. Его нарушение может повлечь за собой штраф от 33 до 66 тыс. австралийских долларов (от 25,5 до 51 тыс. долларов США) и даже лишение свободы до пяти лет, заявил министр. Свое решение правительство намерено пересмотреть 15 мая, в зависимости от эпидемиологической обстановки в Индии его могут отменить.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом в Австралии составляет 29,8 тыс. человек.