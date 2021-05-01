Самая инстаграмная птица. Ученые выяснили секрет успеха пернатых в соцсетях
- Виктория Гилл
- Корреспондент по вопросам науки
В научном лексиконе слово "инстаграмный" выглядит довольно чужеродно. Но в последнем исследовании немецкие ученые попытались выяснить, какие птицы больше всего нравятся пользователям социальных сетей - и установили, что самыми "инстаграмными" пернатыми являются представители семейства лягушкоротых.
В своей работе ученые из Констанцского университета используют еще один не слишком научный термин: "торжество справедливости". Дело в том, что победителя нынешнего рейтинга когда-то считали "птицей самого несчастного вида в мире".
Результаты исследования, опубликованного в научном журнале i-Perception, немало удивили ученых - и выявили секрет успеха птиц, которые постоянно выглядят так, будто их кто-то обидел.
"Они не похожи на других птиц, их облик почти напоминает людей, - говорит автор исследования, психолог из Констанцского университета Катя Томмес. - Лягушкоротые достаточно редки. Даже в нашей базе данных из 20 тыс. снимков они встречаются только 65 раз. Я думаю, что орнитологи каждый раз настолько радуются случаям наблюдения этих птиц, что отмечают это событие кучей лайков".
Томмес, которая и сама увлекается фотографией, использовала "Инстаграм" для изучения критериев успеха того или иного снимка в социальных сетях - и составила рейтинг птиц в зависимости от числа лайков, которые получили их фото.
"Это просто идеальная среда для исследований. В этой сети множество пользователей по всему миру взаимодействуют с невероятным объемом визуального контента", - говорит ученая.
Синяя птица
Авторы исследования установили, что яркое оперение способствует популярности тех или иных птиц. "Удоды и турако, на голове у которых есть похожие на корону перья, получили высокий рейтинг", - сказано в работе.
При этом оказалось, что синее оперение птиц оказалось "наиболее эстетически привлекательным" для пользователей социальной сети. Это соответствует результатам прочих исследований о том, что нас больше всего привлекает в фотографиях, сделанных туристами. Подумайте о бесчисленных снимках нетронутых цивилизацией пляжей, голубого неба и сверкающих волн.
10 самых популярных птиц "Инстаграма"
- 1. Лягушконосые
- 2. Голубь
- 3. Тураковые
- 4. Удоды
- 5. Блестящий расписной малюр
- 6. Усатая синица
- 7. Сорока
- 8. Рогоклювые
- 9. Совиные
- 10. Волнистый астрильд
Данные исследования ученых Констанцского университета
При этом, согласно результатам исследования, наименее привлекательными являются морские птицы. В нижней части рейтинга оказались "не слишком красивые" бекасы, кулики-сороки, грифы и аистовые.
Впрочем, снимки, которые люди больше всего "шерят" и "лайкают", далеко не всегда являются самыми красивыми, считает фотограф дикой природы Грэм Пурди, который размещает снимки в своем "Инстаграме".
"Людям нравятся милые и пушистые животные - особенно с большими глазами", - говорит фотограф, недавно занявший второе место в престижном конкурсе Sony World Photography Awards. Он говорит, что старается публиковать в "Инстаграме" те снимки, которые сам считает особенно удачными - но это не всегда пользуется успехом.
Популярные... и не очень
"В "Инстаграме" обычно любят больших кошек и слонов, но если я публикую, например, снимок мангуста, который мне очень нравится, то лайков он не получает. Так что популярные фотографии и хорошие фотографии - не всегда одно и то же", - констатирует фотограф.
Это мнение подтверждается и общей статистикой "Инстаграма". Самый популярный фотограф дикой природы на этой платформе имеет 6,9 млн подписчиков, но при этом очень пушистый померанский шпиц Джифф Пом (с его очень богатым гардеробом) может похвастаться более чем 10 млн подписчиков.
Впрочем, в "Инстаграме" есть и те, кто пытается использовать социальную сеть, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды. В прошлом году экологическая организация The Ecology Project опубликовала список фотографов, работа которых помогает природе.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды