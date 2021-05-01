Самая инстаграмная птица. Ученые выяснили секрет успеха пернатых в соцсетях

Виктория Гилл

Корреспондент по вопросам науки

19 минут назад

Автор фото, B.G. THOMSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Подпись к фото, Дымчатый лягушкорот охотится ночью, поэтому обладает большими глазами. Именно это, вероятно, делает эту птицу популярной в "Инстаграме"

В научном лексиконе слово "инстаграмный" выглядит довольно чужеродно. Но в последнем исследовании немецкие ученые попытались выяснить, какие птицы больше всего нравятся пользователям социальных сетей - и установили, что самыми "инстаграмными" пернатыми являются представители семейства лягушкоротых.

В своей работе ученые из Констанцского университета используют еще один не слишком научный термин: "торжество справедливости". Дело в том, что победителя нынешнего рейтинга когда-то считали "птицей самого несчастного вида в мире".

Результаты исследования, опубликованного в научном журнале i-Perception, немало удивили ученых - и выявили секрет успеха птиц, которые постоянно выглядят так, будто их кто-то обидел.

Автор фото, Mario Cea Sanchez/VWPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Подпись к фото, Популярности птиц в социальных сетях помогает яркое оперение

"Они не похожи на других птиц, их облик почти напоминает людей, - говорит автор исследования, психолог из Констанцского университета Катя Томмес. - Лягушкоротые достаточно редки. Даже в нашей базе данных из 20 тыс. снимков они встречаются только 65 раз. Я думаю, что орнитологи каждый раз настолько радуются случаям наблюдения этих птиц, что отмечают это событие кучей лайков".

Томмес, которая и сама увлекается фотографией, использовала "Инстаграм" для изучения критериев успеха того или иного снимка в социальных сетях - и составила рейтинг птиц в зависимости от числа лайков, которые получили их фото.

"Это просто идеальная среда для исследований. В этой сети множество пользователей по всему миру взаимодействуют с невероятным объемом визуального контента", - говорит ученая.

Синяя птица

Авторы исследования установили, что яркое оперение способствует популярности тех или иных птиц. "Удоды и турако, на голове у которых есть похожие на корону перья, получили высокий рейтинг", - сказано в работе.

Подпись к фото, Популярности птиц в "Инстаграме" помогает яркий окрас

При этом оказалось, что синее оперение птиц оказалось "наиболее эстетически привлекательным" для пользователей социальной сети. Это соответствует результатам прочих исследований о том, что нас больше всего привлекает в фотографиях, сделанных туристами. Подумайте о бесчисленных снимках нетронутых цивилизацией пляжей, голубого неба и сверкающих волн.

10 самых популярных птиц "Инстаграма"

1. Лягушконосые

2. Голубь

3. Тураковые

4. Удоды

5. Блестящий расписной малюр

6. Усатая синица

7. Сорока

8. Рогоклювые

9. Совиные

10. Волнистый астрильд

Данные исследования ученых Констанцского университета

При этом, согласно результатам исследования, наименее привлекательными являются морские птицы. В нижней части рейтинга оказались "не слишком красивые" бекасы, кулики-сороки, грифы и аистовые.

Автор фото, Victoria Gill Подпись к фото, Стервятники нравятся пользователям "Инстаграма" меньше всего

Впрочем, снимки, которые люди больше всего "шерят" и "лайкают", далеко не всегда являются самыми красивыми, считает фотограф дикой природы Грэм Пурди, который размещает снимки в своем "Инстаграме".

Автор фото, Kristian Bell Подпись к фото, Людям больше нравятся птицы-вегетарианцы, чем вот такие хищники

"Людям нравятся милые и пушистые животные - особенно с большими глазами", - говорит фотограф, недавно занявший второе место в престижном конкурсе Sony World Photography Awards. Он говорит, что старается публиковать в "Инстаграме" те снимки, которые сам считает особенно удачными - но это не всегда пользуется успехом.

Популярные... и не очень

"В "Инстаграме" обычно любят больших кошек и слонов, но если я публикую, например, снимок мангуста, который мне очень нравится, то лайков он не получает. Так что популярные фотографии и хорошие фотографии - не всегда одно и то же", - констатирует фотограф.

Автор фото, Graeme Purdy Подпись к фото, Автор этого снимка Грэм Пурди говорит, что люди далеко не всегда ценят самые лучшие фотографии дикой природы

Это мнение подтверждается и общей статистикой "Инстаграма". Самый популярный фотограф дикой природы на этой платформе имеет 6,9 млн подписчиков, но при этом очень пушистый померанский шпиц Джифф Пом (с его очень богатым гардеробом) может похвастаться более чем 10 млн подписчиков.

Автор фото, Graeme Purdy Подпись к фото, Автор назвал этот снимок "Со мной лучше не связываться". Это одна из любимых фотографий Грэма Пурди, но он говорит, что "гиены людям нравятся намного меньше, чем львы".