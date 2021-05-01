Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Погибли 45 человек, президенты договорились о мире

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эвакуированным во время конфликта доставляют гуманитарную помощь

Власти Кыргызстана заявили, что число погибших граждан этой страны во время конфликта на границе с Таджикистаном достигло 33 человек, 166 пострадали. Со стороны Таджикистана ранее сообщалось о 12 убитых. Таким образом, согласно официальным сведениям, общее число жертв противостояния на спорном участке границы между двумя странами достигло 45. В субботу поступают сообщения о еще одном обстреле, однако президенты двух стран снова созвонились, чтобы попытаться прекратить противостояние.

Приграничный конфликт между двумя странами начался в четверг около водозабора "Головной" реки Ак-Суу на спорном участке, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, а киргизские жители этому воспротивились.

Причины подобных конфликтов часто - в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района пользуются как таджики, так и киргизы. Он находится недалеко и от таджикского анклава на территории Кыргызстана, Ворух, где проживают около 35 тысяч таджикистанцев.

Сначала стороны забрасывали друг друга камнями, но затем к конфликту подключились пограничные части двух стран, которые начали взаимные обстрелы. Из нескольких кыргызских сел эвакуировано около 20 тыс. местных жителей. Сообщается, что в некоторых селах подожжены жилые дома.

По утверждению властей Кыргызстана, таджикская армия открывала огонь из пулеметов и минометов, а также использовала военные вертолеты Ми-24.

Как передает Кыргызская служба Би-би-си, за время противостояния в Кыргызстане пострадали около десяти сел, десятки домов были подожжены. Согласно данным властей страны, под обстрел попали несколько пунктов пропуска и пограничных застав. Кроме того, сообщается о поджоге около 30 автозаправочных станций.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти двух стран расследовать сообщения о преследовании гражданского населения в районе конфликта.

Автор фото, SCREENSHOT Подпись к фото, В соцсетях размещены кадры горящих домов в одной из кыргызских деревень

В своем заявлении организация ссылается на кадры в социальных сетях, на которых видно, как вооруженные таджикистанцы ходят около горящих домов. Сообщается, что это видео было снято на территории Кыргызстана.

Еще 29 апреля власти двух стран договорились прекратить огонь, однако в субботу утром пограничная служба Кыргызстана сообщила, что таджикские военные возобновили обстрелы и обстановка остается напряженной. "В селе Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие обстреливают дома граждан Кыргызстана. Жители села уже эвакуированы. Пограничники заняли оборону", - говорится в сообщении ведомства.

Представитель правительства Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил Интерфаксу, что после обстрела в селе Арка один гражданин страны получил ранения. По его словам, в селе горят несколько домов.

"Пройти в местность мы не можем из-за возможного минирования территории, сказал агентству Суваналиев. - Видно, что подожжены несколько домов. Информация о том, что таджикская сторона захватила село и водрузила свои флаги, не соответствует действительности".

По словам Суваналиева, дорога, связывающая Лейлекский район с остальной частью территории страны, разблокирована, и туда начала поступать гуманитарная помощь.

Как передает Кыргызская служба Би-би-си со ссылкой на местных жителей, некоторые граждане Кыргызстана по-прежнему не могут вернуться в свои дома, поскольку в селах находятся военнослужащие Таджикистана.

Разговор президентов и переговоры о демаркации

Тем временем в субботу утром президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров провели еще один телефонный разговор, во время которого "выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе", передает Интерфакс сообщение пресс-службы кыргызского президента.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Доставка гуманитарной помощи эвакуированным в результате конфликта

"Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран, - сказано в сообщении. - В ходе телефонного разговора главы [государств] еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон".

Две страны также договорились провести совместные инспекции техники, которая находится в районе конфликта. Кроме того, в субботу правительственные делегации двух стран начали переговоры о демаркации и делимитации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Общая протяженность границы между странами составляет 980 километров, из которых почти половина (400 км) на местности не обозначена.

По сообщению МВД Кыргызстана, представители силовых ведомств двух стран также провели встречу в одном из сел в районе конфликта и договорились об организации совместных патрулей таджикской и кыргызской милиции.

Автор фото, mvd.gov.kg Подпись к фото, Встреча заместителей министра внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана

"Стороны договорились о скорейшем наведении порядка, недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка", - сказано в сообщении после переговоров, в которых участвовали заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков и его таджикский коллега Иброхимзода Нозим.

Переговоры также провели руководители комитетов по безопасности двух стран: они договорились о полном прекращении огня и отводе войск.

Президент Кыргызстана объявил в стране 1 и 2 мая национальный траур по погибшим в результате противостояния. В Бишкеке начался митинг с участием около 1,5 тыс. человек, которые требуют решить приграничный конфликт.

На территории Кыргызстана находится таджикский анклав Ворух с населением в несколько десятков тысяч человек, а также крупный водозабор, построенный ещё во времена СССР и снабжающий водой прилегающие районы теперь уже независимых государств.

В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяют воду. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, расход воды увеличивается в десятки раз, и конфликты между соседями обостряются.