Первомай в мире: марш коронавирусных скептиков и "шествие абсурда"
В субботу во многих странах прошли акции протеста, приуроченные к 1 мая. В этом году участники акций выступали против коронавирусных ограничений, поднимали вопросы миграции и полицейских полномочий.
В Лондоне 1 мая отметили большим шествием под лозунгом "Kill the Bill" ("Уничтожьте Закон"). Речь идет о новом законопроекте, расширяющем права полицейских при подавлении демонстраций. Поводом к нему послужила акция в память похищенной и убитой жительницы Лондона Сары Эверард, переросшая в беспорядки, которые полицейские жестко подавили. В результате протестов против законопроекта его возвращение в Палату общин ожидается не раньше июня.
В массовой демонстрации 1 мая также приняли участие сторонники движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны".)
В Берлине традиционные первомайские демонстрации прошли под лозунгами, касающимися, среди прочего, тем миграции и пандемии коронавируса. На улицы немецкой столицы вышли сотни коронавирусных скептиков.
Более 200 человек были задержаны во время участия в протестах против нового локдауна, прошедших сегодня в Стамбуле. В Турции был введен карантин с 29 апреля после того, как количество скончавшихся от коронавируса достигло пика. Согласно официальным данным, в пятницу Covid-19 унес жизни 394 человек.
В Томске задержали более 20 участников "Монстрации" - ежегодной художественной акции, которую участники используют как средство самовыражения и привлечения внимания к актуальным темам. Часто монстрацию называют "шествием абсурда".
За годы своего существования "Монстрация" превратилась из локальной новосибирской акции, которую не хотели санкционировать власти, во всероссийский "альтернативный первомай".
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