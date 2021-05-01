Первомай в мире: марш коронавирусных скептиков и "шествие абсурда"

24 минуты назад

Автор фото, Getty Images

В субботу во многих странах прошли акции протеста, приуроченные к 1 мая. В этом году участники акций выступали против коронавирусных ограничений, поднимали вопросы миграции и полицейских полномочий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в Лондоне привлекла сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны")

В Лондоне 1 мая отметили большим шествием под лозунгом "Kill the Bill" ("Уничтожьте Закон"). Речь идет о новом законопроекте, расширяющем права полицейских при подавлении демонстраций. Поводом к нему послужила акция в память похищенной и убитой жительницы Лондона Сары Эверард, переросшая в беспорядки, которые полицейские жестко подавили. В результате протестов против законопроекта его возвращение в Палату общин ожидается не раньше июня.

В массовой демонстрации 1 мая также приняли участие сторонники движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны".)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В первомайских шествиях приняли участие коронавирусные скептики в Берлине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Но в столице Германии протестовали не только против локдауна

В Берлине традиционные первомайские демонстрации прошли под лозунгами, касающимися, среди прочего, тем миграции и пандемии коронавируса. На улицы немецкой столицы вышли сотни коронавирусных скептиков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни человек приняли участие в марше против нового локдауна в Стамбуле

Более 200 человек были задержаны во время участия в протестах против нового локдауна, прошедших сегодня в Стамбуле. В Турции был введен карантин с 29 апреля после того, как количество скончавшихся от коронавируса достигло пика. Согласно официальным данным, в пятницу Covid-19 унес жизни 394 человек.

В Томске задержали более 20 участников "Монстрации" - ежегодной художественной акции, которую участники используют как средство самовыражения и привлечения внимания к актуальным темам. Часто монстрацию называют "шествием абсурда".