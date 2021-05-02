Смертность от Covid-19 в Индии бьет новые рекорды

час назад

Автор фото, EPA

За минувшие 24 часа в Индии, по официальным данным, от коронавируса скончались 3689 человек - больше, чем за какие-либо другие сутки с начала пандемии в стране.

Днем ранее в Индии было зафиксировано более 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столько случаев за отдельно взятые сутки не было никогда ни в одной другой стране.

К такому резкому росту заболеваемости система здравоохранения страны оказалась не готова. В больницах уже давно не хватает мест на всех, кому требуется срочная госпитализация. Также наблюдается острая нехватка медицинского кислорода.

Что происходит в Индии сейчас?

С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 19 млн случаев заболевания Covid-19. По этому показателю Индия занимает второе место в мире - после США. В стране более 215 тысяч подтвержденных смертельных случаев от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Однако из-за нехватки тестов реальные показатели заболеваемости и смертности от Covid-19, как считают эксперты, могут сильно отличаться от официальных данных и значительно превышать их.

Как подчеркивают эксперты, очень много людей, особенно в сельской местности, не имеют возможности обратиться за медицинской помощью и лечатся дома. Эксперты также отмечают, что значительное число смертей от Covid-19 в деревнях и небольших городах не попадают в общую статистику человеческих потерь от пандемии коронавируса.

Неделю назад в Индии уже регистрировалось 3645 смертей за сутки. То есть число смертей от коронавируса за сутки остается на очень высоком уровне уже более недели. В Бразилии и США на пике эпидемии также регистрировалось больше 4000 смертей в сутки.

В социальных сетях уже почти две недели пользователи публикуют фотографии и видео из больниц. Как правило, на таких фотографиях - семьи, которые умоляют взять на лечение родственника, у которого болезнь протекает в тяжелой форме, однако все их старания оказываются тщетными - в больницах нет мест. Тем временем, морги переполнены, а крематории вынуждены работать круглосуточно.

В СМИ появляются публикации о смертях в больницах из-за нехватки медицинского кислорода. Так, 12 человек скончались по этой причине в минувшую субботу в одной из больниц в Дели.

Ранее 16 пациентов скончались в двух больницах в штате Андхра-Прадеш на юге страны - из-за перебоев с подачей медицинского кислорода. Аналогичный случай произошел в пригороде Дели: там из-за отключения системы подачи медицинского кислорода скончались шесть человек, сообщает газета Times of India.

Высокий суд в Дели предупредил чиновников об ответственности в случае перебоев с поставкой жизненно необходимых препаратов и оборудования в больницы.

Что в Индии с вакцинацией?

Каждый взрослый житель Индии в теории может пройти вакцинацию. Однако старт прививочной кампании в минувшую субботу оказался под угрозой срыва: сразу несколько штатов заявили, что у них нет необходимого количества доз, чтобы прививать взрослых в возрасте от 18 до 44 лет.

Несмотря на то, что на территории Индии производится львиная доля всех вакцин от коронавируса, в стране нет достаточного количества доз для организации быстрой прививочной кампании. На этом фоне власти Индии временно приостановили экспорт вакцины AstraZeneca.

По данным минстерства здравоохранения страны, 2 мая первую дозу вакцины получили 84599 жителей в возрасте от 18 до 44 лет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вакцинацию от коронавируса в теории может пройти любой взрослый житель Индии, на практике - все сложнее

В Индии используются две вакцины - оксфордская AstraZeneca (в Индии ее называют Covishield) и Covaxin (от индийской фармкомпании Bharat Biotech). Российская вакцина Sputnik V также была одобрена для применения. Первые 150 тысяч доз Sputnik V поступили в страну в минувшую субботу.

Что делают другие страны, чтобы помочь Индии?

Многие страны направили и продолжают направлять Индии помощь, в том числе медикаменты и медицинскую технику. К 29 апреля таких стран было порядка 40.

Из США прибыли несколько самолетов - они привезли медицинский кислород, гигиенические маски и экспресс-тесты на коронавирус.

Ранее США подверглись критике за запрет на экспорт необходимых для создания вакцины компонентов. Этот запрет, который в итоге был отменен на прошлой неделе, привел к сокращению производства вакцины AstraZeneca на территории Индии.

В субботу военно-транспортный самолет Германии привез в Индию 120 аппаратов ИВЛ. Великобритания также направила различное медицинское оборудование в Индию.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью Би-би-си заверил, что Лондон внимательно относится ко всем запросам Индии в связи с рекордным ростом заболеваемости там.

Однако, когда его спросили, рассматривает ли Британия возможность переноса на более поздние сроки вакцинации молодых взрослых, чтобы отправить Индии дополнительные дозы вакцины для людей из группы риска, Доминик Рааб ответил, что Индия с такой просьбой не обращалась.

Почему в Индии нет локдауна?

Власти Индии рассматривают вариант жесткого локдауна на территории всей страны как крайнюю меру. Правительство опасается дальнейшего ухудшения экономической ситуации, после того как в прошлом году из-за введения карантинных мер в период с апреля по июнь 2020 года ВВП страны сократился на 24% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а рабочие мигранты вернулись домой в свои деревни из-за потери работы.

Скорее всего, цена отказа от локдауна - человеческие жизни - будет весьма высокой.

Но и цена локдауна также измеряется не только в экономических показателях, но и в человеческих жизнях, отмечают эксперты.

Во время 68-дневного локдауна в прошлом году многие беременные женщины из бедных семей, которые могут рассчитывать только на медицинскую помощь по государственным программам, фактически оказались лишены этой помощи. Программы вакцинации были практически свернуты, что привело к росту младенческой смертности. Кроме того, страдающие от тяжелых и хронических заболеваний также не могли получить необходимую медицинскую помощь, а многие плановые операции были отменены.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти отказываются от введения локдауна, опасаясь тяжелых последствий для экономики страны

В некоторых регионах Индии все же действуют жесткие карантинные меры. Так, например, жесткие ограничения введены в Дели, штатах Махараштра, Карнатака, Западная Бенгалия и Одиша.

В ряде регионов, в том числе в густонаселенном шатате Уттар-Прадеш, введен комендантский час и локдаун в выходные дни.

Газета Indian Express пишет, что рабочая группа по борьбе с пандемией коронавируса, настаивает на введении общенационального локдауна для того, чтобы обуздать новую волну.