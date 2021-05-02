"Элемент перформанса ". В Москве сорвали спектакль "Театра.doc" о протестах в Беларуси

41 минуту назад

Автор фото, Tеатр.doc Подпись к фото, Афиша спектакля "Соседи"

Вечером 1 мая в Москве был сорван спектакль "Соседи" театра документальной пьесы "Театр.doc", в котором рассказывались истории людей, пострадавших от силовых органов во время протестов в Беларуси летом 2020 года. Во время спектакля на сцене появился полицейский и попросил зрителей выйти на улицу из-за сообщения о минировании.

Театр.doc транслировал спектакль, проходивший в здании на Садовнической набережной, в YouTube.

Судя по трансляции, сотрудник полиции в маске вышел на сцену примерно на 34-й минуте представления. "Я прошу прощения, я вас перебью. Простите за бестактность, - сказал он. - Поступила карточка по "службе 112" [система вызова экстренных служб в России], что ваш зал заминирован".

Зрители встретили эти слова смехом и аплодисментами, однако полицейский после этого заявил, что спектакль должен прекратиться. "Прошу всех покинуть зал до того, как приедет собака с кинологом. Моя задача - чтобы никто не пострадал", - сказал он.

Автор фото, Театр.doc Подпись к фото, Сотрудник полиции на сцене во время спектакля

Актеры попыталась продолжить представление на улице, однако этому помешали сотрудники Росгвардии.

Позже ТАСС сообщил со ссылкой на источник в московских правоохранительных органах, что звонок о минировании был анонимным - и оказался ложным. "На место были направлены сотрудники полиции с кинологом, - сказал собеседник агентства. - В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация об угрозе взрыва оказалась ложной". "По данному факту начата доследственная проверка", - добавил источник.

Согласно сведениям агентства, из зала были эвакуированы 55 человек.

В спектакле "Соседи", созданном совместно с медиапроектом "Август 2020", звучат свидетельства людей, пострадавших во время подавления массовых акций протеста в Беларуси после президентских выборов. При этом актеры слышат голос участника событий в наушниках и воспроизводят его слова в реальном времени (техника "headphone verbatim").

"Мы видели события в репортажах, читали истории в соцсетях. Что сейчас с ними - с теми, кто выходил на улицы, кто попал под тяжелый прессинг системы? Мы же соседи, нам не всё равно, - описывает спектакль сайт "Театра.doc". - Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года".

"Важная история"

В интервью, переданном Би-би-си, один из авторов спектакля, режиссер-документалист Сергей Гиндилис сказал, что при работе над "Соседями" не задумывался о политическом контексте описываемых событий. "Мне казалось, что это какая-то важная история, которая происходит рядом с нами: надо о ней рефлексировать, надо о ней говорить и в российском контексте тоже", - говорит Гиндилис.

Автор фото, Tеатр.doc Подпись к фото, Полиция около здания театра

Срыв спектакля вечером 1 мая режиссер прокомментировал так: "Что это было такое, не знаю, но полицейские крайне обогатили наш минималистичный спектакль своим появлением и внесли в него элемент перформанса и фарса".