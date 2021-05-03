Дайджест: Индия бьет рекорды смертности от ковида, G7 готовится бороться с российскими троллями

43 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По официальным данным, более 215 тыс. уже умерло от коронавируса в Индии, но реальные цифры могут быть гораздо выше

Индия бьет рекорды смертности от ковида

Мир с возрастающей тревогой следит за ситуацией в Индии, где установлен новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки от этой болезни здесь умерло 3689 человек. Днем раньше Индия стала первой страной, зарегистрировавшей за 24 часа более 400 тыс. зараженных.

Ситуация в стране крайне тяжелая. В больницах не хватает коек и кислорода для тяжелобольных. Не хватает мест и в крематориях.

Всего в Индии заразилось коронавирусом более 19 млн человек. Это второй показатель в мире после США. Но в отличие от США вакцинация идет здесь очень медленно: к понедельнику первую дозу вакцины получило лишь около 85 тыс. человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В крематориях места не хватает, и умерших сжигают на пустырях и в других местах, которые можно приспособить для таких целей

По официальным данным, более 215 тыс. уже умерло от коронавируса в Индии, но реальные цифры могут быть гораздо выше.

Несмотря на катастрофическое положение, власти отказываются вводить национальный локдаун, опасаясь обвала экономики. В апреле-июне прошлого года локдаун привел к сокращению индийской экономики на 24%.

Встреча в Лондоне: G7 против российской пропаганды

Подпись к фото, Доминик Рааб встретится в понедельник со своим американским коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном

В понедельник главы МИД стран "Большой семерки" откроют свою встречу в Лондоне, чтобы обсудить, среди прочих тем, создание механизма оперативного реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию.

Первая за два года очная встреча министров иностранных дел G7 направлена на укрепление роли "Большой семерки" и формирование более скоординированных мер против тех, кто, по оценке этого альянса, подрывает основанный на общепринятых правилах миропорядок.

По оценкам британских и европейских спецслужб, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя, в частности, дезинформацию о выборах и ложь о вакцинах от Covid-19.

"Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не разрозненно, а все вместе, давая опровержения и сообщая правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Россия отвергает эти обвинения, утверждая, что Запад охватила "антироссийская истерия".

Встреча министров иностранных дел G7 с участием представителей Южной Кореи, Индии, Австралии и ЮАР продлится до 5 мая. На ней также будут обсуждаться вопросы, связанные с климатом, предотвращением голода, справедливым распределением вакцин и правами человека.

Epic Games бросает вызов "яблочному налогу"

Автор фото, Fortnite Подпись к фото, В Epic Games, судя по всему, готовы к битве с Apple

В понедельник начинается суд по иску владеющей игрой Fortnite компании Epic Games против Apple. Этот суд уже называют одним из самых важных в истории этого компьютерного гиганта: на кон поставлен его онлайн-магазин Apple Store.

App Store приносит компании огромные доходы, взимая немаленькие деньги с разработчиков игр и приложений. Но в августе один из них - Epic Games - устроил компании Apple ловушку.

Его хит Fortnite открыл собственную систему оплаты, обходящую "яблочный налог" - 30%-й сбор Apple. Apple, недолго думая, выкинул Epic Games из App Store.

Но Epic Games именно этого и дожидалась. Компания предъявила Apple 65-страничный судебный иск. Epic Games, заплатившая Apple cотни миллионов только за Fortnite, заявляет, что ее контроль над Apple Store нарушает антимонопольное законодательство.

Теперь на суде впервые будет давать показания глава Apple Тим Кук. Позиции Apple, по словам экспертов, довольно прочные, но ситуацию осложняет то, что у истца в данном случае много сторонников, в том числе и в американском сенате, где на Apple ополчились политики от обеих партий.

"Зенит" - опять чемпион

Автор фото, TASS/Alexander Demianchuk

Петербургский "Зенит" в воскресенье в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу. В матче 28 тура "Зенит" переиграл московский "Локомотив" со счетом 6:1 и, набрав 61 очко, досрочно одержал победу в Российской премьер-лиге.

"Полицейские крайне обогатили наш спектакль"

Автор фото, Tеатр.doc Подпись к фото, Афиша спектакля "Соседи"

Вечером 1 мая в Москве полиция сорвала спектакль "Соседи" театра документальной пьесы "Театр.doc", в котором рассказывались истории людей, пострадавших от силовых органов во время протестов в Беларуси летом 2020 года.

Sunday Times: стратегия и тактика российских троллей

Британия намерена запустить международную кампанию про противодействию российской пропаганде, пишет Sunday Times. Недавние исследования показали, что российские тролли нацелились на британские газеты, пытаясь распространить нужные российским властям мнения.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил Россию в "исключительно плохом поведении" и заявил, что Великобритания ведет "изнурительную борьбу" с фейковыми новостями и дезинформацией, распространяемыми режимом Путина.

Исследование, которое финансировал форин-офис, выяснило, что пророссийские тролли постят провокационные заявления в комментариях на сайтах газет Times, Daily Mail, Sun и Daily Express, пытаясь создать ложное впечатление о том, что публика на Западе якобы поддерживает российскую агрессию против Украины.

Эти "мнения" потом подхватываются российскими государственными СМИ как свидетельство того, что британские читатели поддерживают политику Москвы.

Такие же атаки направлены и против ведущих СМИ в 14 других странах, включая членов G7 - Францию, Германию, Италию, Японию и США.

Проведенное британским университетом исследование показало, что тролли пытаются направить дискуссии на новостных сайтах в выгодном России направлении. Эти комментарии затем используются агрегатором "ИноСМИ", частью сети Russia Today, в качестве основы для новостных историй об общественном мнении на Западе.

История в "ИноСМИ" затем подхватывается соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники". Эти фейковые истории также появляются на английском на сайте News Front, который связывают с ФСБ, пишет газета Sunday Times.

Результаты исследования будут представлены во вторник в Лондоне на встрече глав МИД "Большой семерки", на которой будет председательствовать Доминик Рааб.

Ожидается, что участники встречи согласуют новый механизм оперативного противодействия российской пропаганде.

Сталин и "Нос": гоголевская сага о цензуре и власти

Автор фото, SHAR

Новая картина ветерана российской анимации Андрея Хржановского "Нос или Заговор "не таких", основанная на повести Гоголя и опере Шостаковича, исследует историю русской культуры и ее взаимоотношения с властью со времен Гоголя до наших дней. С режиссером пообщался наш обозреватель Александр Кан: