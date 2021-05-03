В Германии из-за коронавируса второй раз отменили Октоберфест
Власти Германии приняли решение снова отменить пивной фестиваль Октоберфест из-за риска заражения коронавирусом. В прошлом году он также был отменен из-за пандемии.
"Мы едины во мнении по поводу рекомендации отменить большие народные праздники в этом году", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер после переговоров с бургомистром Мюнхена.
По его словам, учитывая характер фестиваля, требования масочного режима и социальной дистанции выполнить практически невозможно.
Октоберфест - крупнейший фестиваль пива в мире, который посещают миллионы людей. В этом году он должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.
Октоберфест: краткая справка
- Несмотря на свое название, фестиваль проходит в сентябре. Дата его проведения была перенесена в 1872 году, чтобы фестиваль попадал на более теплую погоду;
- Пить пиво на фестивале запрещено до тех пор, пока мэр Мюнхена не вобьет кран в первую бочку и не выкрикнет "O'zapft is!" ("Откупорено!")
- Вход на фестиваль бесплатный, но из-за большого скопления народа обычно там было сложно найти место, чтобы присесть;
- Большинство посетителей одеты в традиционные баварские костюмы. Женщины надевают традиционное платье дирндль, а мужчины - ледерхозен, традиционные короткие штаны из кожи на подтяжках;
- Первый Октоберфест состоялся в 1810 году в честь свадьбы баварского крон-принца Людвига и принцессы Терезы фон Сахсен-Хильдбургхаузен.
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