В Германии из-за коронавируса второй раз отменили Октоберфест

23 минуты назад

Автор фото, AFP

Власти Германии приняли решение снова отменить пивной фестиваль Октоберфест из-за риска заражения коронавирусом. В прошлом году он также был отменен из-за пандемии.

"Мы едины во мнении по поводу рекомендации отменить большие народные праздники в этом году", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер после переговоров с бургомистром Мюнхена.

Автор фото, DPA

По его словам, учитывая характер фестиваля, требования масочного режима и социальной дистанции выполнить практически невозможно.

Октоберфест - крупнейший фестиваль пива в мире, который посещают миллионы людей. В этом году он должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.

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Октоберфест: краткая справка