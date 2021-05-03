Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.
"После долгих размышлений и работы над отношениями мы приняли решение завершить наш брак", - говорится в заявлении, размещенном в "Твиттере" Гейтса.
"За 27 лет брака мы вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара", - сказано в заявлении.
Билл Гейтс познакомился с будущей супругой в конце 1980-х годов, когда она пришла работать в Microsoft.
В 2000 году они основали благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, куда пожертвовали часть своего состояния.По данным Forbes, Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты.
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