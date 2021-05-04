Дайджест: дверь, открытая для России, развод Гейтсов и побочные эффекты вакцинной дипломатии

10 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Блинкен и Рааб заявили, что США и Британия открыты налаживанию отношений с Россией. Если она изменит свое поведение

Британия и США: "Дверь для России открыта"

Великобритания и США готовы улучшать отношения с Россией, если она изменит свое поведение на мировой арене, заявили в понедельник главы внешнеполитических ведомств двух стран Доминик Рааб и Энтони Блинкен, участвующие во встрече со своими коллегами по "Большой семерки" в Лондоне.

"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта с нашей стороны, и я думаю, что это разделяют многие страны НАТО. Но что должно измениться - так это поведение России как постоянного члена Совета безопасности ООН, противоречащее основным нормам международного права - будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием на границе с Украиной, будь то кибератаки и дезинформация или отравление Алексея Навального, которое было не просто нарушением прав человека, а использованием химического оружия на российской земле", - сказал Доминик Рааб после встречи с госсекретарем США.

Администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет такой курс, заявил в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - заверил он.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон принимает решения не в силу какой-то антироссийской политики, а именно в ответ на действия Москвы. "Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или не делать", - заявил он, напомнив при этом, что президент Байден неоднократно выражал готовность при необходимости жестко противостоять России.

Пандемия в Индии: на помощь призвали армию

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие страны отправляют в Индию помощь. На фото - разгрузка гуманитарной помощи из США

Власти охваченной эпидемией индийской столицы Дели попросили помощи у армии. Город не может собственными силами справиться со второй волной Covid-19, приобретающей в Индии катастрофические масштабы.

Больницы в Дели переполнены, ощущается острая нехватка кислорода для медицинских целей. Власти города хотят, чтобы военные взяли под свой контроль организацию работы центров помощи больным, медицинских центров и реанимационных отделений.

Отложены выпускные экзамены в индийских медицинских учебных заведениях, студентов направляют на борьбу с эпидемией.

Общее число зараженных коронавирусом в Индии приближается к 20 млн. В последние недели ежедневно заражается около 300 тыс. человек. Количество умерших достигло 220 тысяч.

Эксперты заявляют, что все это - официальная статистика, реальные цифры могут быть значительно выше, так как тестов на ковид проводится мало, а многие больные умирают дома, так и не дождавшись врача.

Билл и Мелинда Гейтс разводятся

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мелинда познакомилась с Биллом в 1987 году, когда пришла работать менеджером в его компанию

Гейтсы сообщили в "Твиттере", что не видят дальнейшего роста в качестве супружеской пары, но продолжат вместе заниматься благотворительностью. Они разводятся после 27 лет совместной жизни.

Они познакомились на деловом ужине в 1987 году, когда Мелинда пришла работать менеджером в Microsoft. Коллеги начали встречаться, и, как рассказывал Билл, через некоторое время вопрос встал ребром - расходиться или жениться.

Мелинда вспоминала, что методичный Билл расписал на доске плюсы и минусы женитьбы. В итоге они сыграли свадьбу в 1994 году на гавайском острове Ланаи. Билл арендовал все местные вертолеты, чтобы на свадьбу не могли прилететь непрошенные гости.

Состояние Билла Гейтса превышает 130 млрд долларов. В 2000 году они с Мелиндой создали фонд, который уже пожертвовал на благотворительные цели почти 40 миллиардов. У них трое детей.

Европа готовится открыться для туристов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ожидается, что к июлю, когда по всему миру начнутся школьные каникулы, правительства пойдут на значительные послабления

В понедельник Еврокомиссия рекомендовала ослабить ограничения на международные поездки, в том числе за пределы ЕС.

Предлагается разрешить поездки всем, получившим не ранее двух недель назад вторую прививку вакцины, утвержденной в ЕС. Россиянам путешествие в Европу осложняется тем, что "Спутник V" пока в ЕС не сертифицирован.

Пока ЕС разрешает въезд туристам только из семи стран. Подробное обсуждение планов открытия границ начинается во вторник.

Как ожидается, в эти планы также включат возможность оперативного закрытия сообщений со странами, в которых резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Ожидается, что после 17 мая снимет запрет на поездки в отпуск за границу правительство Великобритании.

Сейчас покинуть страну можно только по уважительной причине, предоставив подтверждение. После отмены ограничений будет введена так называемая система светофора, в которой страны будут занесены в зеленый, желтый и красный списки в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

На этой неделе власти готовятся представить зеленый список. Дело за малым: чтобы эти страны сняли ограничения на въезд.

Ожидается, что ситуация значительно изменится к июлю, когда по всему миру начнутся школьные каникулы и правительства пойдут на дополнительные послабления.

NYT: побочные эффекты российской вакцинной дипломатии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Одним из побочных эффектов российской "вакцинной дипломатии", пишет NYT, стала отставка премьера Словакии Матовича

New York Times пишет о последствиях "российской вакцинной дипломатии" и в качестве примера рассматривает разразившийся в марте правительственный кризис в Словакии, которой Москва поставила 200 тыс. доз "Спутника V".

В Словакии смертность от ковида в то время была одна из самых высоких в мире, и российская вакцина стала для многих редким лучом надежды. Однако правительство страны, разрывавшееся между необходимостью обуздать эпидемию и следовать правилам ЕС, оказалось в результате парализовано долгим кризисом.

Неясно, является ли российская вакцина прорывом в медицине, как утверждал прошлым летом Путин, но она оказалась чрезвычайно эффективной в распространении разброда и шатаний в Европе, замечает NYT.

Скептицизм по поводу российских намерений, замечает газета, глубоко сидит в сознании политиков Восточной Европы. Литовский премьер в феврале назвала российскую вакцину орудием, призванным разделять и властвовать, а Польша заявила, что купит китайскую вакцину (несмотря на подобные опасения), но ни за что не согласится на российскую.

Во Франции президент Макрон недавно обсуждал с Путиным возможные поставки вакцины "Спутник V", которую французский же министр иностранных дел назвал оружием пропаганды.

Канцлер Австрии Курц, возмущенный тем, что европейские регуляторы не торопятся с сертификацией "Спутника", разругался с канцлером Германии Ангелой Меркель из-за программы вакцинации, предусматривающей только западные вакцины.

Но Словакия, пишет NYT, стала самым ярким примером того, к каким побочным эффектам может привести токсичная вакцинная дипломатия.

Решение премьера Игоря Матовича закупить "Спутник V" привело самое прозападное правительство в Восточной Европе на грань развала, а сам премьер был вынужден подать в отставку. Министры обвинили Матовича с заключении сделки с Россией за их спинами. Глава словацкого МИДа заявил, что премьер поддался российскому "орудию гибридной войны" и поставил под сомнение работу Словакии с ЕС.

Ну а каково все же качество вакцины? Газета цитирует главу словацкого Биомедицинского исследовательского центра Сильвию Пасторекову.

Центр провел серию тестов "Спутника V". По словам Пасторековой, российская вакцина прошла все необходимые тесты, но не получила одобрения государственного регулятора, потому что две трети необходимой в ЕС документации были либо не полными, либо не были представлены.

"Потенциальные побочные эффекты вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson задокументированы публично и подробно, - говорит Пасторекова. - Но мы ничего не знаем о побочных эффектах "Спутника".

"Мы часть европейской семьи, - заключает Пасторекова, - и мы должны принять правила семьи".

Times: как Запад очернял Россию еще при Иване Грозном

Автор фото, TASS Подпись к фото, Еще во времена Ивана Грозного коварный Запад пытался очернить Россию, считает глава Совбеза Патрушев

Британская Times обратила внимание на часть недавнего интервью главы российского Совета безопасности Николая Патрушева "Аргументам и фактам", где он утверждает, что Запад пытался очернять Россию еще в XVI веке и продолжает те же самые "русофобские практики" до сих пор.

Заявления Патрушева, по мнению газеты, - пример того, как нынешнее российское руководство пытается переиначить историю, чтобы оправдать свою собственную политику.

Патрушев размышляет в интервью об "исторических корнях западной русофобии" и приводит в пример Ивана Грозного "которого на Западе почему-то называют Ужасным".

Патрушев убежден в том, что "черная легенда" о Иване Грозном как жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи "западных хронистов". А очерняли они царя-батюшку, чтобы отвлечь внимание европейцев от безобразий, творившихся в их странах.

"Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится, - говорит глава Совбеза. - Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать",

Times замечает, что в XVI веке, когда жил Иван Грозный, в Европе не было даже такой концепции как политический блок, и напоминает, что правивший 37 лет Иван Грозный прославился, в частности, массовой резней в Новгороде (новгородский погром, жертвами которого стали тысячи человек) и убийством собственного сына.

Ковид еще свирепствует, а денег уже нет. Кто их нам вернет?

Автор фото, Getty Images

Пандемия коронавируса на Западе еще не завершилась, а деньги уже закончились. Локдауны обошлись налогоплательщикам в триллионы долларов. Кто будет оплачивать этот счет? Ответ на этот вопрос ищет наш бизнес-корреспондент Алексей Калмыков: