При крушении метромоста в Мехико погибли 15 человек

крушение метромоста

Автор фото, Getty Images

В столице Мексики 15 человек погибли и десятки получили травмы после крушения метромоста на 12-й линии метро. Инцидент произошел на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко.

Министерство гражданской защиты Мексики сообщило, что погибли 15 человек, 34 человека доставили в больницы. Число погибших подтвердила телеканалу Milenio мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Автор фото, Getty Images

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На месте происшествия работают спасательные службы

"На данный момент, по предварительным данным, к сожалению, 13 человек погибли и около 70 получили травмы", - сообщал ранее в "Твиттере" местный секретариат комплексного управления рисками и гражданской защиты.

На фотографиях, опубликованных в соцсети министерством гражданской защиты, видны покореженные вагоны, упавшие с моста.

В зоне происшествия работают спасатели, полиция и врачи, район оцеплен. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила, что под завалами оказался один автомобиль.

"То, что случилось сегодня в метро ​​- ужасная трагедия. Моя солидарность с жертвами и их семьями", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в "Твиттере". 12-я линия метро была построена, когда он был мэром Мехико.