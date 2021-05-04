Швейцарский дипломат выпала из высотки в Тегеране и погибла. Причины неизвестны

10 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Швейцарский МИД подтвердил гибель сотрудницы

В Тегеране погибла высокопоставленный швейцарский дипломат. Она выпала из высотного здания, в котором жила. По информации иранских экстренных служб, погибшая работала первым секретарем посольства Швейцарии в Иране.

Ни иранские источники, ни швейцарский МИД не разглашают имени погибшей. В министерстве иностранных дел страны уточнили, что поддерживают связь и с ее семьей, и с властями Ирана.

"FDFA (министерство) подтверждает, что гражданка Швейцарии, работавшая в швейцарском посольстве в Тегеране, погибла в смертельном инциденте во вторник. FDFA и его генеральный консул Игнасио Кассис шокированы трагической гибелью и передают глубочайшие соболезнования семье", - заявили в министерстве.

Женщина выпала из высотного жилого здания на улице Камрани в южной части города. Был ли это суицид или она выпала из окна или с балкона случайно, пока непонятно, сказал официальный представитель иранской организации служб скорой помощи Моджтаба Халеди.

"Причину ее падения еще предстоит определить", - заявил Халеди агентству "Фарс".

По его словам, тело женщины обнаружил садовник, когда после смерти женщины уже прошло значительное время. Поиски начали после того, как утром коллега дипломата пришел за ней и обнаружил, что она пропала.