Швейцарский дипломат выпала из высотки в Тегеране и погибла. Причины неизвестны
В Тегеране погибла высокопоставленный швейцарский дипломат. Она выпала из высотного здания, в котором жила. По информации иранских экстренных служб, погибшая работала первым секретарем посольства Швейцарии в Иране.
Ни иранские источники, ни швейцарский МИД не разглашают имени погибшей. В министерстве иностранных дел страны уточнили, что поддерживают связь и с ее семьей, и с властями Ирана.
"FDFA (министерство) подтверждает, что гражданка Швейцарии, работавшая в швейцарском посольстве в Тегеране, погибла в смертельном инциденте во вторник. FDFA и его генеральный консул Игнасио Кассис шокированы трагической гибелью и передают глубочайшие соболезнования семье", - заявили в министерстве.
Женщина выпала из высотного жилого здания на улице Камрани в южной части города. Был ли это суицид или она выпала из окна или с балкона случайно, пока непонятно, сказал официальный представитель иранской организации служб скорой помощи Моджтаба Халеди.
"Причину ее падения еще предстоит определить", - заявил Халеди агентству "Фарс".
По его словам, тело женщины обнаружил садовник, когда после смерти женщины уже прошло значительное время. Поиски начали после того, как утром коллега дипломата пришел за ней и обнаружил, что она пропала.
Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Ираном, представляя в стране также интересы США с тех пор, как Штаты и Тегеран разорвали отношения в 1979 году.
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