Бельгийский фермер перенес границу с Францией, чтобы дать проехать трактору
В Бельгии владелец сельскохозяйственного участка передвинул один из камней, которые демаркировали государственную границу с Францией. По одной из версий, камень мешал проехать его трактору.
Пограничный камень сдвинулся ненамного - всего на 2,3 метра - в глубину французской территории. Потревоженную границу заметил любитель истории, прогуливавшийся в лесу.
Вскоре о перемещении камня стало известно всем, но обошлось без международного скандала - в обеих странах к произошедшему отнеслись с улыбкой.
"Он увеличил территорию Бельгии и уменьшил Францию. Это хорошая идея", - отшутился мэр приграничной бельгийской коммуны Эрлекин, Давид Лаво, добавив, что раньше такие инциденты становились причиной ссор даже между помещиками, не говоря уж о государствах.
Граница между Францией и Бельгией протяженностью 620 км была официально утверждена в 1820 году Кортрейкским договором, подписанным через пять лет после поражения Наполеона при Ватерлоо. Сам камень был установлен в 1819-м, когда границу впервые демаркировали.
"Я рад, что мой город стал больше, - говорит Лаво. - Но мэр Бусинье-сюр-Рок не согласна".
"Думаю, у нас получится избежать новой войны за территорию", - говорит Орели Велонек, мэр соседней французской деревни Бусинье-сюр-Рок.
Бельгийская сторона попросит фермера передвинуть камень обратно. Если этого не произойдет, то дело может дойти до бельгийского министерства иностранных дел, которому придется созвать франко-бельгийскую комиссию по демаркации, не работавшую с 1930 года.
С другой стороны, если фермер откажется вернуть камень, против него могут возбудить уголовное дело.
"Если же он все сделает добровольно, то проблем у него не будет, и мы решим все по-хорошему", - сказал мэр коммуны Эрлекин в интервью местным СМИ.
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