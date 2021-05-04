Бельгийский фермер перенес границу с Францией, чтобы дать проехать трактору

32 минуты назад

Автор фото, David Lavaux Подпись к фото, Граница Бельгии и Франции в некоторых областях демаркирована такими камнями

В Бельгии владелец сельскохозяйственного участка передвинул один из камней, которые демаркировали государственную границу с Францией. По одной из версий, камень мешал проехать его трактору.

Пограничный камень сдвинулся ненамного - всего на 2,3 метра - в глубину французской территории. Потревоженную границу заметил любитель истории, прогуливавшийся в лесу.

Вскоре о перемещении камня стало известно всем, но обошлось без международного скандала - в обеих странах к произошедшему отнеслись с улыбкой.

"Он увеличил территорию Бельгии и уменьшил Францию. Это хорошая идея", - отшутился мэр приграничной бельгийской коммуны Эрлекин, Давид Лаво, добавив, что раньше такие инциденты становились причиной ссор даже между помещиками, не говоря уж о государствах.

Граница между Францией и Бельгией протяженностью 620 км была официально утверждена в 1820 году Кортрейкским договором, подписанным через пять лет после поражения Наполеона при Ватерлоо. Сам камень был установлен в 1819-м, когда границу впервые демаркировали.

"Я рад, что мой город стал больше, - говорит Лаво. - Но мэр Бусинье-сюр-Рок не согласна".

"Думаю, у нас получится избежать новой войны за территорию", - говорит Орели Велонек, мэр соседней французской деревни Бусинье-сюр-Рок.

Бельгийская сторона попросит фермера передвинуть камень обратно. Если этого не произойдет, то дело может дойти до бельгийского министерства иностранных дел, которому придется созвать франко-бельгийскую комиссию по демаркации, не работавшую с 1930 года.

С другой стороны, если фермер откажется вернуть камень, против него могут возбудить уголовное дело.