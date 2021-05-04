Гран-при "Артдокфеста" получил фильм "Тихий голос" о гее из Чечни
Главный приз кинофестиваля документального кино "Артдокфест" получила картина "Тихий голос" о чеченском гее - бойце ММА по имени Хаваж, который был вынужден был покинуть регион, когда родственники узнали о его сексуальной ориентации.
В России показ фильма "Тихий голос" режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик, в рамках фестиваля был фактически сорван. Лауреаты фестиваля были объявлены в Риге в минувшее воскресенье, З мая.
Специальный приз жюри, в состав которого входили Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, получила картина "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.
Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский за фильм "Гунда", рассказывающем о жизни свиньи.
В Москве организаторы "Артдокфеста" были вынуждены снять с показа "Тихий голос" из-за поступавших в их адрес угроз.
"Этот фильм в России никто не увидел. Не видели фильм и те, кто приговорили его автора к кровной мести, те кто угрожали фестивалю в случае показа фильма, не видели и те, кто устраивал акции вандализма, уничтожая Артдокфест в Питере в день когда он должен был рождаться... Но все они должны услышать "Тихий голос", режиссера снявшего свой искренний и очень интимный фильм под псевдонимом Река Валирик", - так прокомментировал в "Фейсбуке" решение жюри режиссер и основатель "Артдокфеста" Виталий Манский (пунктуация автора сохранена - Би-би-си).
В Петербурге многие показы фестиваля не состоялись из-за действий полиции и Роспотребнадзора.
В день открытия кинофестиваля власти опечатали залы в киноцентре "Дома Кино" в Петербурге, где проходили первые показы. Это было сделано после жалобы на пропаганду ЛГБТ и нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
8 апреля активисты скандально известного прокремлевского движения "патриотического толка" SERB попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" (проходившего в рамках фестиваля) в московском кинотеатре "Октябрь".
Фильм "Дорога домой" белорусского режиссера Артема Лобача рассказывает историю 28-летнего крымчанина Павла, который после аннексии полуострова Россией переехал в украинское село и пытается интегрироваться в местное общество.
Часть активистов SERB прошла в зал, через какое-то время после начала показа они стали "кричать, возмущаться, угрожать облить экран краской", рассказали организаторы фестиваля.
На следующий день, 9 апреля, активисты SERB напали на режиссера Виталия Манского. Инцидент произошел около кинотеатра “Октябрь” в тот момент, когда режиссер давал интервью журналистам агентства Ассошиэйтед пресс. Позже сам Манский рассказал, что один из нападавших пытался какой-то тканью перехватить ему горло.
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