Законопроект: россиянам, причастным к экстремистским организациям, запретят участвовать в выборах
В Госдуму внесены законопроекты о запрете участия в выборах причастным к экстремистским организациям, а также о запрете участия россиян в нежелательных иностранных организациях.
Оба законопроекта (1,2) внесены на рассмотрение одной и той же группой депутатов, состоящей из представителей всех парламентских фракций ("Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР).
Первый законопроект запрещает избираться в Госдуму гражданам, которые финансировали организации еще до признания их экстремистскими или террористическими. В частности, депутаты предлагают запретить выдвигать свою кандидатуру на выборах гражданам, которые руководили организацией в течение последних трех лет до того, как суд признал ее экстремистской или террористической.
Руководители таких организаций, согласно законопроекту, не смогут избираться в Госдуму в течение пяти лет, а обычные сотрудники - в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.
Кроме того, запрет на участие в выборах будет распространяется на "иных" граждан - тех, кто оказывал запрещенной организации финансовую или консультационную помощь. Им будет запрещено избираться в Госдуму до истечения трех лет со дня признания организации экстремистской или террористической.
Кто попадет под запрет
Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что эта инициатива угрожает тем, кто работал в команде Навального или делал пожертвования в адрес организаций, связанных с политиком, в том числе в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).
"Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было, конечно. Жертвовал в ФБК в течение последнего года (!) - тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) - тебе нельзя в Госдуму", - написал Волков в "Твиттере". По его мнению, под действие законопроекта могут попасть более 200 тысяч человек.
Второй законопроект предусматривает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Помимо этого, авторы инициативы предлагают наделять статусом "нежелательной" иностранную организацию, которую российские власти уличили в финансовых связях с уже признанной "нежелательной" организацией.
Как говорится в пояснительной записке, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России организаций, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и пропаганде наркотиков.
16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонда защиты прав граждан (также признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) и региональных штабов Навального.
Рассмотрение иска в суде назначено на 17 мая, однако прокуратура приостановила деятельность штабов Навального еще 26 апреля. Кроме того, 30 апреля общественное движение "Штабы Навального" появилось в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Организациям, попавшим в перечень, который ведет Росфинмониторинг, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Выборы в Госдуму должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В них собирались принимать участие соратники Навального, в том числе юрист ФБК и продюсер YouTube-шоу "Навальный.Live" Любовь Соболь.
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