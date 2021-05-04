Red Hot Chili Peppers продают свой каталог песен вслед за Диланом и Янгом

час назад

Подпись к фото, Продажа авторских прав в пандемию становится трендом - это способ заработать, не дожидаясь возобновления концертов

Группа Red Hot Chili Peppers продала авторские права на свою музыку за 140 миллионов долларов. Контракт заключен с британской инвестиционной фирмой Hipgnosis. Продажа прав, похоже, становится трендом - до этого авторские права продали Боб Дилан и Нил Янг.

Продажа прав позволяет артисту получить деньги немедленно, а не ждать гонораров за выступления, которые полностью прекратились из-за пандемии коронавируса.

О сделке с Red Hot Chili Peppers сообщил журнал Billboard. Ссылаясь на анонимные источники, он рассказал продаже каталога песен, в который вошли такие хиты, как "Under The Bridge," "Californication" и "Snow (Hey Oh)."

Ни Hipgnosis, ни представители группы пока не подтвердили информацию.

Большинство песен было написано коллективно участниками группы Фли, Энтони Кидисом, Джоном Фрушанте и Чадом Смитом, поэтому покупка потребовала совместного одобрения.

В январе 2021 года компания Hipgnosis приобрела права на 50% каталога песен Нила Янга, состоящего из 1180 композиций. Сумма сделки составила около 150 миллионов долларов. С начала года компания также заключила сделки с Шакирой, бывшим гитаристом Fleetwood Mac Линдси Бэкингем и продюсером Джимми Айовином.

Аналитики говорят о буме на покупки прав на песни, сделки приносят выгоду как покупателям, так и продавцам.

Автор фото, Press Association Подпись к фото, Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана - полный архив за почти 60 лет

До Red Hot Chili Peppers свой полный каталог песен продал Боб Дилан. Сумма сделки, заключенной с Universal Music Publishing Group, составила 300 миллионов долларов.