В Африке обнаружена древнейшая известная могила младенца. Ей 78 тысяч лет

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

34 минуты назад

Автор фото, Jorge González/Elena Santos

В пещере на побережье Кении археологи обнаружили человеческое захоронение, возраст которого оценивается примерно в 78 тысяч лет, что делает находку древнейшей известной науке могилой в Африке, откуда вышли предки современного человека.

Найденные в пещере Панга-я-Саиди останки - череп и неплохо сохранившиеся фрагменты скелета - принадлежат ребенку двух-трех лет.

К сожалению, установить пол ребенка ученым не удалось: кости у мальчиков и девочек в таком возрасте практически идентичны, а необходимых для такого анализа фрагментов ДНК не сохранилось.

В итоге археологи решили назвать находку Мтото - так звучит слово "ребенок" на местном языке суахили.

По словам Николь Буавен, профессора Института истории человечества им. Макса Планка и одной из основных авторов исследования, - детали захоронения не оставляют сомнений: перед тем как предать тело Мтото земле, кто-то потратил массу времени и сил на то, чтобы достойно проводить ребенка в последний путь.

"Совершенно очевидно, что кто-то провел весьма кропотливую работу, - объяснила профессор Буавен в разговоре с корреспондентом Би-би-си. - Расположение костей позволило в подробностях восстановить процесс погребения: ребенка укутали в некое подобие савана или плащаницы, его голову уложили на своеобразную подушку, специально для него выкопали могилу - не просто нашли какое-то углубление в земле..."