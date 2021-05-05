В Африке обнаружена древнейшая известная могила младенца. Ей 78 тысяч лет
- Николай Воронин
- Корреспондент по вопросам науки
В пещере на побережье Кении археологи обнаружили человеческое захоронение, возраст которого оценивается примерно в 78 тысяч лет, что делает находку древнейшей известной науке могилой в Африке, откуда вышли предки современного человека.
Найденные в пещере Панга-я-Саиди останки - череп и неплохо сохранившиеся фрагменты скелета - принадлежат ребенку двух-трех лет.
К сожалению, установить пол ребенка ученым не удалось: кости у мальчиков и девочек в таком возрасте практически идентичны, а необходимых для такого анализа фрагментов ДНК не сохранилось.
В итоге археологи решили назвать находку Мтото - так звучит слово "ребенок" на местном языке суахили.
По словам Николь Буавен, профессора Института истории человечества им. Макса Планка и одной из основных авторов исследования, - детали захоронения не оставляют сомнений: перед тем как предать тело Мтото земле, кто-то потратил массу времени и сил на то, чтобы достойно проводить ребенка в последний путь.
"Совершенно очевидно, что кто-то провел весьма кропотливую работу, - объяснила профессор Буавен в разговоре с корреспондентом Би-би-си. - Расположение костей позволило в подробностях восстановить процесс погребения: ребенка укутали в некое подобие савана или плащаницы, его голову уложили на своеобразную подушку, специально для него выкопали могилу - не просто нашли какое-то углубление в земле..."
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