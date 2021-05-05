Дайджест: тем, кто донатил Навальному, запретят избираться, перед Израилем замаячили еще одни выборы

50 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Мосгорсуде рассматривается иск Генпрокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией. Фонд уже признан иностранным агентом

Написали новые "законы против Навального"

Накануне вечером одна и та же группа депутатов Госдумы, представляющих все четыре фракции, внесла два законопроекта, направленных против россиян, сотрудничающих с организациями, объявленными в стране экстремистскими или нежелательными.

В первом законопроекте предлагается запретить избираться в Думу гражданам, финансировавшим экстремистские или террористические организации, работавшим в них или руководивших ими, причем даже до того, как эти организации приобрели такой статус. Срок действия запрета различается от трех до пяти лет в зависимости от степени участия в деятельности запрещенной организации.

В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, который уже объявлен иностранным агентом и вскоре может быть признан еще и экстремистской организацией, предложение депутатов расценили как направленное против его сторонников. Леонид Волков, руководивший ФБК до приостановки его деятельности, заявил, что под действие закона может попасть до 200 тысяч человек, имея в виду, в первую очередь, многочисленную категорию тех, кто жертвовал фонду деньги.

Второй законопроект ужесточает ответственность для российских граждан, принимающих участие в деятельности нежелательной зарубежной организации, даже находясь за границей (за сотрудничество с нежелательной организацией в России уже установлена уголовная ответственность, и уголовные дела по этой статье уже были). Также законопроект позволяет присваивать статус нежелательных зарубежным организациям, имеющим финансовые связи с уже запрещенными.

Статус нежелательной организации присваивается решением Генеральной прокуратуры; его уже имеют некоторые известные западные неправительственные организации, такие как Фонд Открытое общество Джорджа Сороса.

Нетаньяху не смог сформировать правительство

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В полночь по местному времени (совпадает с московским, 22:00 по Лондону) в Израиле истек срок в 28 дней, отведенный Биньямину Нетаньяху на переговоры о создании правящей коалиции. Нетаньяху не смог договориться о поддержке с необходимым для формирования правительства большинством депутатов парламента (Кнессета), о чем уведомил аппарат президента.

В среду президент Реувен Ривлин проведет консультации с лидерами парламентских партий, чтобы решить, как действовать дальше. У него есть несколько вариантов - он может дать Нетаньяху еще 14 дней, а может дать 28 дней на формирование коалиции другому политику (наиболее вероятным кандидатом в этом случае считается лидер центристской партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яир Лапид). Но вероятность того, что хоть у кого-нибудь это получится, крайне мала.

У Нетаньяху шансов было больше всех: его партия "Ликуд" по итогам выборов 23 марта получила больше всех мест в кнессете - 30 из 120. Вместе с союзниками из религиозных партий Нетаньяху мог рассчитывать на голоса 52 депутатов. Но на этом простые решения заканчивались: он до последнего торговался со своим бывшим протеже Нафтали Беннетом, чья партия могла бы дать ему еще семь голосов, что все равно не дотягивало до заветного минимума в 61 голос.

Израильская оппозиция крайне раздроблена, поэтому у нее тоже мало шансов привлечь на свою сторону 61 депутата кнессета. Если все переговоры окажутся бесплодными, Израиль ждут уже пятые выборы за два года. После трех предыдущих не удалось сколотить коалицию большинства. Один раз собрать коалицию все же получилось, но она просуществовала всего семь месяцев, что и привело к мартовским выборам.

Параллельно Нетаньяху остается обвиняемым по делу о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, причем процесс вступает в ту стадию, на которой политик должен будет присутствовать на судебных заседаниях регулярно.

"Верховный суд Facebook" решит судьбу аккаунтов Трампа

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Внутренняя надзорная коллегия, которую часто называют "Верховным судом Facebook", поскольку она имеет право отменять решения даже главы компании Марка Цукерберга, вынесет решение о снятии или оставлении в силе бана Дональда Трампа в "Инстаграме" и "Фейсбуке". В обеих соцсетях тогда еще президента Трампа забанили после штурма Капитолия 6 января. Решение надзорной коллегии будет окончательным и обжалованию не подлежит.

В "Твиттере", где Трамп был еще активнее, его забанили примерно в то же время, причем бессрочно.

Во вторник Трамп запустил свой официальный сайт, на котором будут публиковаться пресс-релизы в характерном для него стиле.

Во вторник российское правительство запретило экспорт гречки на фоне роста цен на эту популярную крупу. По данным Росстата, с начала года цены на гречку выросли на 4,4%, а с начала апреля - на 2,2%. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт гречки с июля 2020 года по январь 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов и составил 55 тыс. тонн. При этом более 30 тыс. тонн было экспортировано за два месяца - декабрь 2020-го и январь 2021 года. Основными покупателями российской гречихи, согласно данным ИКАР, стали Украина, Латвия, Литва, Китай, Польша, Япония и ряд других стран.

Главный приз кинофестиваля документального кино "Артдокфест" получила картина "Тихий голос" о чеченском гее - бойце ММА по имени Хаваж, который был вынужден был покинуть регион, когда родственники узнали о его сексуальной ориентации.

В России показ фильма режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик, в рамках фестиваля был фактически сорван. Лауреаты фестиваля были объявлены в Риге в минувшее воскресенье, З мая.

"Артдокфест" в этом году вообще проходил тяжело: в Петербурге многие показы фестиваля не состоялись из-за действий полиции и Роспотребнадзора, в Москве активисты прокремлевского движения "патриотического толка" SERB также попытались сорвать один из сеансов, а позже напали на основателя фестиваля Виталия Манского.

Колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, близкий к американскому внешнеполитическому истеблишменту, написал колонку "Заговор России ради контроля над интернетом - больше не секрет". В ней он рассказывает о разворачивающейся борьбе за передачу контроля за распределением доменных имен от частной американской корпорации ICANN межправительственной организации - Международному союзу электросвязи (МСЭ).

Место генерального секретаря этой организации освобождается в 2022 году, и в начале апреля Россия действительно выдвинула на эту должность своего кандидата - Рашида Исмаилова (сейчас он занимает пост президента "Вымпелкома", но Игнатиус об этом не упоминает, а обращает внимание на два эпизода из довольно разнообразной биографии этого человека - посты замминистра связи России и вице-президента китайского гиганта Huawei).

"Мало есть вещей, которые в конечном итоге повлияют на жизни людей по всему миру больше, чем пост главы МСЭ. Это может показаться чем-то сухим и эзотеричным, но на самом деле все ровно наоборот", - цитирует колумнист фразу из имейла, который написал ему госсекретарь Энтони Блинкен.

У США есть свой кандидат на этот пост, и Госдепартамент агрессивно лоббирует его назначение, пишет Игнатиус.

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Ветеран британской рок-музыки, неувядаемая и великолепная Марианна Фейтфулл выпустила новый альбом She Walks In Beauty. Альбом представляет собой стихи классической английской поэзии, положенные на музыку ее соавтором Уорреном Эллисом. Помочь Марианне Фейтфулл в записи сочли за честь Ник Кейв и Брайан Ино.

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