Огромный Байден и крошечный Картер? Что не так с этой фотографией

39 минут назад

Автор фото, The Carter Center Подпись к фото, Тот самый снимок: Джилл Байден, Джимми Картер, Розалин Картер, Джо Байден дома у Картеров в Джорджии

Эта достаточно странная фотография нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и его супруги в гостях у 39-го президента США Джимми Картера вызвала бурю в социальных сетях. В чем же причина такого необычного оптического эффекта?

На снимке Картер и его жена Розалин выглядят совсем маленькими рядом с настоящими "великанами" Байденом и первой леди Джилл. Хотя Байден действительно немного выше Картера, эта разница в росте не настолько велика, как может показаться, глядя на эту фотографию.

Как говорит фоторедактор Би-би-си Фил Кумс, все дело в том, что автор снимка использовал широкоугольный объектив, который увеличивает объекты, расположенные у внешних границ сцены, и, наоборот, уменьшает изображенное в центре кадра.

Подобный оптический эффект, искажающий действительность, часто становится для фотографов еще одним инструментом, при помощи которого они создают интересные изображения. Но в некоторых случаях, таких как на этом снимке, он приводит к довольно неожиданным последствиям.

Фотография с Байденами и Картерами выглядит особенно странно еще и из-за того, как герои расположены в кадре: 39-й президент и его супруга облокотились на спинки кресел, а нынешний глава Белого дома c женой, наоборот, подались вперед.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Классический эффект широкоугольного объектива: изображение как бы "сворачивается" вверх по краям кадра

Снимок Байденов и Картеров вызвал массу иронических комментариев в социальных сетях.

Этот пользователь, например, решил "поменять" президентские пары местами.

А автор этого комментария решила пошутить о могучей физической силе Байдена и его супруги.

"Мы голосовали за Байдена, потому что он хороший и честный человек с разумной программой, но еще и потому, что он и Джилл - это гиганты, которые могут раздавить любого, кто их разозлит".

Джимми Картеру 96 лет - он самый долгоживущий президент США в истории, его супруге - 93. Так же, как Байден, он был избран в Белый дом от Демократической партии.