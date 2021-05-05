Космическая цена космического вина. Продается бутылка "Петрюс", побывавшая на МКС

час назад

Автор фото, Christie's Images Ltd. 2021 Подпись к фото, По прогнозам аукционного дома, цены бутылки "космического" вина (и еще одной для сравнения) составит 1 млн долларов

Бутылка французского вина "Петрюс" (Petrus), которая больше года находилась на Международной космической станции, выставлена на продажу. Представители аукционного дома Christie's ожидают, что ее стоимость составит около 1 млн долларов.

В ноябре 2019 года на МКС было отправлено 12 бутылок "Петрюс" урожая 2000 года. Вино провело на орбите более 400 дней и проделало путь около 300 млн километров. В январе этого года "винный погребок" вернулся с МКС на Землю.

Проект профинансировала частная компания Space Cargo Unlimited, которая изучает влияние невесомости на пищевые продукты и здоровье человека.

Автор фото, Christie's Images Ltd. 2021 Подпись к фото, Для бутылки вина, побывавшей на орбите, был сделан специальный контейнер

На аукционе продадут только одну из "космических бутылок". Еще три были ранее открыты для дегустации, а остальные восемь решено сохранить для дальнейшего изучения.

Представитель Christie's Тим Триптри рассказал Би-би-си, что вместе с вином, побывавшим в космосе, будет продана и обычная бутылка "Петрюс" урожая 2000 года, "чтобы счастливый покупатель имел возможность их сравнить".

В марте этого года подобное сравнение уже провели специалисты из Института вина и виноградарства при университете Бордо.

Одним из дегустаторов была журналист Джейн Энсон, автор книги "В Бордо" (Inside Bordeaux). В интервью Би-би-си она описала вкус "космического вина" так: "Мне трудно сказать, отличается он в лучшую или в худшую сторону. Но он совершенно точно другой. В ароматике было больше цветочных и копченых нот - это в принципе характерно для стареющего вина "Петрюс".

Разница в цвете

По словам Энсон, решение отправить в космос именно такое вино было оправданным, поскольку оно не только обладает очень хорошей репутацией, но и может долго выдерживаться. "Есть не так много вин, которые действительно способны стареть в течение 60-70 лет, и даже дольше. "Петрюс" - одно из таких вин", - говорит журналист.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Международная космическая станция имела свой винный погребок. Но астронавты им воспользоваться не могли

Энсон не уверена, что именно поменяло вкус вина: пребывание в невесомости, путь на орбиту или же возвращение на Землю. "Но разница была очевидной", - говорит она.

На сайте компании Space Cargo Unlimited также обозначены несколько других особенностей вина, которое провело погода на орбите. В том числе дегустаторы отмечали разницу в цвете, в частности, "космическое" вино обладало оттенком алого кирпича.

Глава компании Space Cargo Unlimited Николя Гом заявил, что проект по изучению последствий невесомости должен помочь появлению "сельского хозяйства и пищевых продуктов, которые завтра понадобятся нам на Земле".

Средства, вырученные от продажи вина с МКС, будут направлены на проведение новых экспериментов в космосе, сказал Гом в интервью Би-би-си.

Французское винодельческое хозяйство "Петрюс" производит около 30 тыс. бутылок в год. Это вино - одно из самых дорогих и престижных в мире.