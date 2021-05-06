Госсекретарь США в интервью Би-би-си: мы ответим на агрессивные действия России

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, США готовы отвечать на действия России, - сказал Энтони Блинкен, но как именно могут ответить США, не уточнил

Соединенные Штаты хотели бы более предсказуемых и спокойных отношений с Россией, но в то же время готовы ответить на агрессивные действия с ее стороны, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Би-би-си.

"Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на Solar Winds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телепрограмме Би-би-си Today.

"Но в то же время мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения, и если Россия выберет этот путь, то у нас есть области, в которых мы можем сотрудничать к взаимной выгоде", - продолжил Энтони Блинкен, который в первой половине недели был в Лондоне на встрече министров иностранных дел "семерки", а в четверг гостит в Киеве.

Госсекретарь США подчеркнул, что, хотя президент Джо Байден и планирует в обозримом будущем встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, новая администрация США в своей политике фокусируется не на личности Путина и отношениях с ним, а именно на действиях России.

На вопрос о второй очереди газопровода "Северный поток" из России по дну Балтийского моря в Германию - проекте, который критикуют многие и в Европе, и в США - Блинкен сослался на заявления Байдена.

"Президент уже давно ясно заявляет, он заявлял это и до того, как стал президентом, что этот трубопровод - плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит самим принципам ЕС относительно энергетической безопасности [...] и, конечно, он вредит интересам Польши, Украины и других ключевых европейских стран", - сказал госсекретарь.

Интервью Энтони Блинкена программе Би-би-си Today было посвящено многим проблемам международных отношений, и вопрос о России был далеко не на первом месте. Прежде всего британские журналисты спросили Блинкена о будущем торговом соглашении между США и Британией и положении в Северной Ирландии, затем речь зашла о выводе войск из Афганистана, об Иране.

На вопрос об отношении к Китаю и его экономической экспансии Блинкен ответил, что США не пытаются сдерживать Китай, но готовы противостоять покушениям на мировой порядок, основанный на обязательном соблюдении определенных правил.

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"Мы не пытаемся сдерживать Китай. Мы признаем, что разные страны поддерживают отношения с Китаем, имеют интересы в Китае. Мы не пытаемся заставить выбирать: мы или Китай, - сказал Блинкен. - Но мы говорим: "Мы защищаем определенные базовые принципы, и, в частности, основанный на правилах международный порядок" [...] Когда кто-то пытается подорвать эту систему, пытается играть не по правилам, не соблюдает собственные обязательства, то мы встаем и заявляем: "Нет, для нас это неприемлемо". То есть, тут речь не о Китае самом по себе, тут речь о поддержании основанного на правилах мирового порядка, который является наилучшей в истории гарантией мира, прогресса и стабильности".

В среду вечером Энтони Блинкен вылетел из Лондона в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Обе стороны воспринимают этот визит как знак поддержки Соединенными Штатами Украины в ее противостоянии с Россией.

Эта тема обсуждалась и на встрече министров иностранных дел "семерки" в Лондоне.