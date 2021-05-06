"Суперчетверг" в Британии. Лондон выбирает мэра, а Шотландия – парламент

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

13 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В мэры Лондона по традиции баллотируется кандидат от Партии Чудовищного Несущего Бред Придурка - граф Урноликий (в миру - комик Джон Харви)

По всей Британии в этот четверг проходят выборы разных уровней, в том числе такие политически важные и масштабные, как выборы парламентов Шотландии и Уэльса и мэров Лондона и Бирмингема. По итогам голосования будут судить, скольких избирателей правящие консерваторы во главе с Борисом Джонсоном потеряли или приобрели в результате бурных событий последнего года: локдаунов, скандалов, успешной прививочной кампании и окончательного выхода из ЕС со всеми его последствиями.

Однако о том, каковы перспективы консерваторов, оппозиционеров-лейбористов во главе с новым лидером Киром Стармером и прочих партий и кандидатов, в день выборов Би-би-си и другие вещательные компании рассказывать не должны.

Поэтому сейчас - только сухие факты, а все прочее появится после закрытия участков и обнародования результатов.

Шотландия - выборы за и против референдума

Часть этих выборов, в том числе выборы парламента Шотландии и мэра Лондона, были перенесены с прошлого года из-за пандемии.

Политически самые важные выборы в этот "суперчетверг", как его называет британская пресса - это, конечно, выборы парламента Шотландии. От их итогов зависит, насколько громко и убедительно шотландские сепаратисты смогут потребовать от Лондона согласия на новый референдум о незавимимости Шотландии.

Жители Уэльса тоже избирают региональный парламент - Сенедд. В нем - 60 депутатов, и в Уэльсе традиционно правят лейбористы, а националистическая Партия Уэльса, или Плайд Камри, до власти пока не добиралась.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В Шотландии, выбирая Холируд, национальный парламент, одновременно голосуют фактически за или против референдума о независимости

Жители 13 городов и агломераций 6 мая выбирают напрямую своих мэров.

Самые большие по числу избирателей - это, конечно, выборы мэра девятимиллионного Лондона (а также 25 депутатов городской Ассамблеи).

Нынешний мэр, лейборист Садик Хан, идет на второй срок, а сорвать его планы надеются почти два десятка других кандидатов.

Вторые по числу избирателей и важности выборы мэра - это выборы главы Уэст-Мидлендс, трехмиллионной агломерации Бирмингема.

Местные советы, глобальные выводы

В четверг британцы выбирают и примерно 2 тыс. депутатов 143 местных советов разного уровня. Всего в Британии более двух тысяч муниципалитетов.

Местные советы занимаются местными же, коммунальными вопросами, и на их выборах люди чаще всего голосуют, думая о решении этих местным проблем - но и на итоги этих выборов политобозреватели всегда смотрят в том числе под общенациональным углом: сколько мест приобрели или потеряли основные партии, прежде всего консерваторы и лейбористы.

Еще одни выборы стоят особняком - это перевыборы депутата Палаты общин в городе Хартлпул на севере Англии. Британские обозреватели считают их в определенной степени символичными: они должны показать, меняется ли соотношение сил между консерваторами и лейбористами в этом регионе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Избирательные участки в Британии устраивают в самых разных местах: в церквях, вагончиках-времянках, или, как эта, в пабах

Ковидные правила

Пандемия, естественно, отразилась на том, как в этот раз организовано голосование.

На многих избирательных участках установлены плексигласовые щиты, разделяющие членов комиссий и избирателей, входы и выходы организованы так, чтобы потоки людей, если они вдруг возникнут, не пересекались, и в помещении избирательного участка предписано быть в маске.

Правда, Избирательная комиссия Великобритании заверила, что никого, кто откажется надевать маску, не выгонят: конституционное право голоса важнее.