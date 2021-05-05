Женщина в Мали родила девятерых детей. Все они живы

49 минут назад

Автор фото, Mali's Ministry of Health Подпись к фото, Министерство здравоохранения Мали отметило невероятное событие милым фотошопом

25-летняя жительница Мали успешно родила сразу девятерых младенцев - на два больше, чем ожидали врачи, которые во время УЗИ смогли заметить лишь семерых детей.

Собственно, роды у Халимы Сиссе принимали в Марокко: именно туда, в специальную клинику, отправили женщину власти Мали.

"Я счастлив, очень-очень счастлив, - признался в интервью Би-би-си отец младенцев. - Моя жена и дети [пятеро девочек и четверо мальчиков] чувствуют себя отлично".

Девятерня - это чрезвычайно редкое явление, обычно связанное с осложнениями, в результате которых младенцы умирают.

Медикам известны два таких случая - в Австралии в 1971 году и в Малайзии в 1999 году, и в обоих никто из детей не выжил.

В 2009 году у американки родилось восемь детей, и все они выжили, причем зачаты они были с помощью искусственного оплодотворения.

Поэтому министр здравоохранения Мали Фанта Сиби на полном основании поздравила медиков обеих стран со счастливым исходом.

Халима Сиссе стала предметом обожания всего Мали еще во время беременности, когда врачи полагали, что она ожидает семерых детей.

Однако специалисты опасались за ее здоровье и шансы детей на выживание, поэтому власти решили вмешаться.

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После того, как будущая мать провела две недели в больнице Бамако, 30 марта было принято решение перевести ее в марокканскую клинику.

И уже там, еще через пять недель, ей было сделано кесарево сечение.

Супруг Халимы, Адьюданд Кадыр Арби, по-прежнему находится в Мали со старшей дочерью, но, по его словам, он постоянно общается с женой в больнице и не волнуется о будущем семьи, которая неожиданно стала очень-очень многодетной.

"Господь ниспослал нам этих детей, так что ему и решать, что с ними будет дальше, - сказал он в интервью Африканской службе Би-би-си. - Я совершенно не волнуюсь, ведь когда Всевышний делает что-то, его пути неисповедимы".

"Мне позвонли все, буквально все! - говорит он. - Власти звонили, чтобы сказать, как они за нас рады, и я их поблагодарил. Даже президент мне звонил".