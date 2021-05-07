На Землю в выходные упадут обломки китайской ракеты. Куда именно - неизвестно

7 мая 2021, 14:32 GMT Обновлено 36 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ракета "Чанчжэн 5-Б" вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции

В эти выходные на Землю должна упасть отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5-Б" (в дословном переводе - "Великий поход"), с помощью которой на орбиту был запущен первый модуль китайский космической станции.

Вход в плотные слои атмосферы объекта массой 18 тонн будет неконтролируемым, и американские военные эксперты уже выразили опасения, что обломки могут упасть на населенные районы.

Пекин, в свою очередь, утвержает, что риск возможного ущерба при падении обломков чрезвычайно низок.

Китай, поставивший перед собой амбициозную задачу повысить свой статус на международной арене, уже вложил миллиарды долларов в космическую программу и активно догоняет США, Россию и Европу.

Ракета "Чанчжэн 5-Б" была запущена 29 апреля и вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Высота ее эллиптической орбиты составляла от 160 (в перигее) до 375 (в апогее) км и постепенно снижалась.

Дальнейшая скорость снижения во многом будет зависеть от плотности атмосферы, и просчитать это крайне сложно. Теоретически, большая часть ступени должна сгореть, не долетев до поверхности, однако некоторые ее элементы из твердых сплавов вполне могут пережить этот огненный полет.

Китай всячески старается занизить риски. "Вероятность нарушения полетов или причинения вреда на земле чрезвычайно мала", - утверждает пресс-секретарь китайского МИД Ван Вэньбинь и обещает "своевременно проинфомировать общественность о развитии ситуации".

Возможная траектория падения ракеты активно обсуждается в соцсетях и на международном уровне.

Министр обороны США Ллойд Остин даже не преминул заявить: "Мы обладаем большими возможностями, но пока не планируем сбивать ее". Будем надеяться, сказал он, что ракета приземлится "в таком месте, где не причинит никому вреда".

Тем не менее, министр все же отметил, что китайцы поступили безответственно, допустив бесконтрольный сход ступени с орбиты, подчеркнув, что страны "космической лиги" должны действовать более осмотрительно.

Астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл также усматривает в действиях китайской стороны халатность.

"Это уже второй пуск, а мы знаем, что после первого пуска практически такой же ракеты обломки были обнаружены на территории Кот Д'Ивуара", - напоминает он.

По прогнозам самого Макдауэлла, исходя из их нынешней орбиты, обломки ступени могут долететь до Нью-Йорка, Мадрида и самого Пекина на севере или южной оконечности Чили или новозеландского Веллингтона на юге, либо упасть в любом месте посередине.

В свою очередь специалист по космическому мусору из университета Саутгемптона Хью Льюис напоминает, что за 60 лет освоения космоса на орбите было оставлено огромное количесвто мусора, и ответственность за это несут в первую очередь США и Россия.

"Не забывайте, что на низких орбитах находится около 900 ступеней ракет, которые остаются там практически после каждого нового запуска, и их суммарная масса в разы превышает то, что войдет в плотные слои атмосферы в выходные", - пишет доктор Льюис в "Твиттере".

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Современная практика предусматривает, чтобы отработавшие ступени выводились с орбиты как можно скорее. В случае с главными разгонными ступенями, они обычно совершают всего один оборот, после чего падают в океан или на землю (американская компания SpaceX безопасно возвращает ступени назад на своей тяге, чтобы их можно было использовать вновь).

Для верхних ступеней, которые должны с максимальной точностью вывести на ориту полезный груз и могут совершить несколько витков, предусматривается собственный двигатель, который при первой же возможности должен направить их к Земле.