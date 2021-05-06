Дайджест: Блинкен и Нуланд в Киеве, большую часть российских войск не отвели от границ Украины

28 минут назад

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Российские войска у границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздно вечером в среду прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. Тем временем, источники New York Times в Пентагоне и Wall Street Journal в НАТО сообщили, что большая часть российских войск, об отводе которых российский министр обороны Сергей Шойгу распорядился 22 апреля, остается вблизи украинской границы. Источники NYT оценивают численность остающихся сил около 80 тысяч; также вблизи границ остается значительная часть стянутой туда техники.

Отвод войск к местам постоянной дислокации должен был завершиться к 1 мая; Wall Street Journal пишет, что запросила комментарий в российском минобороны, но ответа не получила.

По словам собеседников New York Times в администрации, они воспринимают сохраняющееся российское военное присутствие у границ Украины как сигнал от Владимира Путина о том, что в условиях продолжающихся учений США и НАТО в Европе он способен выставить "равную - и даже намного превосходящую - численность войск". Учения под кодовым названием Defender Europe начались в Албании во вторник, в них участвует 28 тыс. военнослужащих США и их европейских союзников, продлятся маневры два месяца. В июне в Румынии и Португалии также пройдут еще одни учения НАТО, Steadfast Defender 21.

Как пишет New York Times, одной из целей российского военного присутствия является демонстрация Украине, что поддержка Запада имеет границы: западные официальные лица готовы поддерживать Украину на словах, но не готовы предложить ей членство в НАТО и даже сколько-нибудь существенно увеличить военную помощь этой стране.

В поездке в Киев Блинкена сопровождает Виктория Нуланд, на днях утвержденная Сенатом в должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Нуланд хорошо знают в Киеве, она отвечала за отношения с Украиной еще в администрации Обамы и приезжала в страну в дни противостояния на Майдане в 2014 году. В этом качестве она стала одной из мишеней российской пропаганды (ей приписывают "раздачу печенек" протестующим), также в 2019 году стало известно, что она внесена в России в черный список в рамках одного из раундов ответных санкций.

Одной из тем переговоров в Киеве будет, как обычно, борьба с коррупцией. Среди прочего, американскую администрацию беспокоят связи президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, пишет в другой статье New York Times. В марте администрация Байдена ввела санкции против Коломойского и его родственников и заморозила или изъяла принадлежащую ему недвижимость в США, в том числе офисную башню в Кливленде, пишет газета.

В ближайшие часы мы опубликуем интервью с госсекретарем Блинкеном.

Успехи Pfizer

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Канада стала первой страной, разрешившей применение вакцины против Covid-19, к детям - в данном случае, к подросткам в возрасте от 12 до 15 лет. Разрешение касается только вакцины Pfizer-Biontech. Клинические испытания вакцины в этой возрастной группе показали ее 100-процентную эффективность, сообщала корпорация Pfizer в конце марта.

В Европе и в США также заявляли о намерении в скором времени разрешить вакцинацию несовершеннолетних подростков, но Канада всех опередила. Как минимум в одной из канадских провинций - Альберте - обещают начать прививать подростков с понедельника. Вакцинация в Канаде идет сравнительно медленно: по данным сайта Our World in Data, в стране первую дозу вакцины получило 34% населения, тогда как в соседних США - 44%.

Хотя подавляющее большинство детей переносит Covid-19 легко, их вакцинация считается важным шагом к коллективному иммунитету от коронавируса.

Одновременно в медицинском журнале Lancet исследователи министерства здравоохранения Израиля опубликовали результаты иммунизации той же вакциной Pfizer большей части взрослого населения страны. Результаты оказались обнадеживающими: вакцина показала эффективность на уровне 95% в защите от заражения, госпитализации и смерти, причем во всех возрастных группах.

Кампания по вакцинации проходила, когда в Израиле распространился более заразный "британский" вариант коронавируса, против которого препарат изначально не разрабатывали, но тем не менее вакцина продемонстрировала высокую эффективность. После одной дозы вакцины защита от заражения составила 58%, от госпитализации - 76%, от летального исхода - 77%. Разумеется, неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после одной и двух доз вакцины.

В Великобритании в четверг проходят выборы различных органов власти: муниципальных советов, ассамблеи Уэльса, местных комиссаров полиции, мэров 13 крупных городов, включая Лондон (действующий мэр Садик Хан добивается переизбрания), а также довыборы на одно вакантное место в Палате общин.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Никола Стерджен надеется на успех на выборах в Шотландии

Но больше всего внимания будет приковано к выборам в парламент Шотландии. Шотландская национальная партия во главе с нынешним первым министром Николой Стерджен рассчитывает завоевать абсолютное большинство мест, хотя избирательная система Шотландии устроена так, чтобы добиться подобного результата было трудно. Также в парламент могут пройти еще несколько партий, выступающих за независимость Шотландии, и Стерджен может использовать результаты выборов как аргумент для того, чтобы требовать от Лондона согласия на новый референдум об отделении страны.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости, но ШНП настаивает, что с тех пор ситуация кардинально изменилась, и соцопросы, хотя и неустойчиво, показывают рост сепаратистских настроений. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока настаивает, что время для нового референдума еще не пришло.

Результаты выборов начнут поступать с пятницы.

Независимый надзорный совет компании Facebook в среду поддержал блокировку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в "Фейсбуке" и "Инстаграме", но призвал вновь пересмотреть это решение через шесть месяцев.

В обеих соцсетях тогда еще президента Трампа забанили после штурма Капитолия 6 января. В "Твиттере", где Трамп был еще активнее, его забанили примерно в то же время, причем бессрочно.

Во вторник Трамп запустил свой официальный сайт, на котором публикуются пресс-релизы в характерном для него стиле. Решение Facebook Трамп назвал позором для США.

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду поручил формирование правящей коалиции лидеру центристской партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яиру Лапиду, после того как нынешний премьер Биньямин Нетаньяху признал неудачу своих попыток мобилизовать в Кнессете 61 голос из 120 в свою поддержку. Теперь у Лапида будет 28 дней на то, чтобы добиться такого результата, но шансов у него немного, поскольку, хотя в Кнессете много партий, выступающих за отставку Нетаньяху, по остальным вопросам договориться им будет нелегко. В случае, если никто не сможет сформировать правительство, имеющее поддержку большинства депутатов, в Израиле придется проводить уже пятые выборы с весны 2019 года.

Юристы подвергли уничтожающей критике внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий баллотироваться в депутаты россиянам, которые были связаны, сколько угодно отдаленно, с организациями, впоследствии признанными экстремистскими. Они указывают на обширные возможности для произвола, заложенные в размытых формулировках законопроекта, и усматривают нарушение положения российской Конституции. "Статья 54 Конституции не допускает применения с обратной силой закона, который устанавливает или усиливает ответственность граждан", - говорит эксперт по конституционному праву доктор юридических наук Илья Шаблинский.

"Фонд борьбы с коррупцией" (уже признан иностранным агентом) и другие структуры Алексея Навального в скором времени могут быть объявлены экстремистскими организациями. Новый закон будет иметь обратную силу и может быть использован для недопуска сторонников Навального до сентябрьских выборов в Госдуму.

Юристы считают, что ущемленные в праве быть избранными кандидаты могут попробовать оспорить закон в Конституционном суде, однако вряд ли им удастся это сделать до выборов, и к тому же у КС есть опыт оправдания законов с обратной силой в резонансных политических делах.

"Свобода" отказывается закрывать бюро в Москве

Газета Guardian рассказывает, как "Радио свобода", также признанное "иностранным агентом", отказывается снабжать все свои сообщения маркировкой, установленной Роскомнадзором, и платить штрафы, выписанные за невыполнение этого требования. Крайний срок выплаты первого (и далеко не последнего) из штрафов наступает на следующей неделе.

"Они хотят, чтобы мы или потеряли присутствие в стране, или выхолостить нас, сделать нас неэффективными и не затрагивающими нашу аудиторию. Вот какой выбор они нам навязывают", - цитирует Guardian президента "Радио свобода"/"Радио Свободная Европа" Джейми Флая.

Ссылаясь на недавнюю статью Русской службы Би-би-си, Guardian пишет, что "Свобода" готовится к эвакуации сотрудников в Киев и Прагу. Флай подтверждает, что часть сотрудников действительно перебазируется за границу, чтобы обеспечить непрерывность деятельности вещателя, однако самостоятельно закрывать бюро в Москве "Свобода" не намерена.

"Беларуськалий" - главный донор бюджета Беларуси. В августе, после президентских выборов, которые многие в белорусском обществе считают фальсифицированными в пользу Александра Лукашенко, на предприятии вспыхнула забастовка, в которой участвовали почти 6,5 тыс. человек. Те, кто к ней присоединился, рассказывают об увольнениях, политически мотивированных арестах и издевательствах.

И еще о Беларуси. Титулованный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко объявил десять дней голодовки и продает золотую медаль чемпионата Европы 2011. Все это спортсмен делает, чтобы привлечь внимание к судьбам политзаключенных Беларуси. Деньги от продажи награды он обещал направить семьям оказавшихся за решеткой участников протестного движения. К восьмому дню голодовки спортсмен похудел на 10 кг.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Голодовка чемпиона. Андрей Кравченко продает золото, чтобы поддержать политзаключенных