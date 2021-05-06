Охота на Артура. В убийстве крупнейшего медведя ЕС обвиняют принца из Лихтенштейна

40 минут назад

Автор фото, Agent Green Подпись к фото, Бурый медведь Артур был самым крупным в Румынии и, вероятно, одним из самых крупных в ЕС

Румынские экологи утверждают, что член королевской семьи Лихтенштейна во время охоты застрелил одного из самых крупных медведей в Европейском союзе. По данным экологической организации Agent Green, принц Эммануэль фон унд цу Лихтенштейн убил медведя в марте во время охоты в Румынии.

Как говорят в Agent Green, принц получил разрешение на отстрел другого животного: медведицы, которая нанесла ущерб нескольким местным фермам. Но на самом деле его жертвой стал 17-летний бурый медведь по имени Артур.

Принц Эммануэль, который живет в Австрии, не ответил на запросы Би-би-си, попытки связаться с ним оказались безуспешными.

"Против принца лично мы ничего не имеем, - сказал Би-би-си представитель Agent Green Габриэл Паун. - Мы считаем, что охотничья ассоциация удовлетворила его запросы".

В офисе наследного принца Лихтенштейна сообщили агентству Франс пресс, что не знают подробности инцидента, которое они называют "частным и личным делом". При этом представители монархии подчеркнули, что "уважение к природе всегда было одной из главных забот нашего дома, оно остается главным элементом приверженности семьи к принципам экологического и социального устойчивого развития".

Подтвердить факт получения принцем разрешения на охоту невозможно. Однако организация Agent Green предоставила копию документа, который выглядит как предоставленная властями лицензия на охоту в регионе Ковасна в Трансильвании. Судя по тексту лицензии, принцу Эммануэлю разрешено в течение нескольких дней застрелить медведя около одной из местных деревень.

Трофейная охота на диких животных запрещена в Румынии с 2016 года, а бурые медведи защищены одной из директив ЕС. Однако, согласно правилам, охотники могут убивать "проблемных" медведей, которые наносят ущерб.

Важные животные

По словам экологов, один из местных фермеров в Трансильвании действительно некоторое время назад пожаловался на плохое поведение трех медведиц и их медвежат. Однако активисты утверждают, что после мартовской охоты эта проблема никуда не исчезла.

Подпись к фото, После того, как Артур был убит, власти начали расследование

"Чтобы получить разрешение на исключение из правил, нужно доказать, что проведены все необходимые проверки. Речь идет именно об исключении, - говорит Паун из организации Agent Green. - В случае если исчезают большие медведи, вся популяция дестабилизируется, так что он был очень важен". По словам эколога, без таких крупных медведей, как Артур, повышается риск инбридинга, то есть родственного спаривания.

Румынский министр по делам охраны окружающей среды Танчос Барна подтвердил факт выдачи лицензии на отстрел медведя, мешавшего местным жителям, но не уточнил, кто именно ее получил.

Убийство Артура начало расследовать румынское государственное агентство по защите окружающей среды. По словам главы ведомства Октавиана Беркеану, его сотрудники попытаются выяснить, каким образом был убит Артур, и они считают браконьерство одной из возможных версий.

"Мы знали, что планировалось добыть медведицу, но впоследствии был найден мертвый медведь", - сказал Беркеану агентству Франс пресс. Он добавил, что тело животного осталось на территории Румынии.

Активисты-экологи считают, что в медведя целились намеренно, поскольку спутать его с намного менее крупной медведицей было довольно сложно. Они уточняют, что за подобное животное охотник может получить при оценке трофея 592,8 балла из 600 возможных.

Представитель австрийской природоохранной группы VGT Анна Катри-Фройде заявила Би-би-си, что по ее данным, Артуру дали самый высокий рейтинг трофея в истории. "Заполучить такое прекрасное животное в качестве трофея - большое достижение для охотника", - говорит она.