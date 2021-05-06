Британия отправила военные корабли наблюдать за французскими рыбаками у острова Джерси

час назад

Автор фото, SWNS Подпись к фото, Французские рыбаки говорят, что новые требования для получения линцензии оговорены не были, но из-за них в водах острова Джерси не смогут рыбачить порядка 80 процентов судов

Власти Британии отправили два военных корабля к берегам острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш. Они патрулируют воды вблизи основного порта, где устроили протест 80 французских рыболовных судов.

Рыбаки из городов западного побережья Франции прибыли к порту Сент-Хелиер в четверг утром. Они недовольны новыми правилами рыболовства, введенными островом Джерси после выхода Британии из ЕС.

Остров Джерси находится в 22 км от Франции и в 160 км от Британии. Самый крупный из Нормандских островов, он является так называемым "королевским владением" Британии, но в ее состав не входит и имеет свои собственные органы власти и суды.

На прошлой неделе на острове Джерси начала действовать новая система лицензирования судов, которая, по словам французов, содержит множество неожиданных ограничений, не оговоренных в соглашении о выходе Британии из ЕС.

Французские власти поддержали протест своих рыбаков, пригрозив острову Джерси отключением электроэнергии, 95% которой поступает туда по подводному кабелю из Франции.

В ответ на это британский премьер Борис Джонсон выразил полную солидарность с властям Джерси и направил к острову два судна Королевского военно-морского флота, HMS Severn и HMS Tamar, чтобы "наблюдать за ситуацией".

Первый в прошлом сопровождал российские корабли, когда те были замечены в британских водах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Корабль HMS Severn (архивное фото)

В четверг HMS Severn и HMS Tamar бросили якорь в полутора километрах от скопления рыбацких лодок французов и не предпринимали никаких попыток вмешаться в ситуацию.

Французские суда скопились у входа в порт, но не блокируют его работу - ранее они отплыли в сторону, чтобы пропустить отбывающий грузовой корабль.

По соглашению о брексите Джерси разрешает судам из ЕС рыбачить в своих водах, но теперь им нужны для этого лицензии. По новой системе суда должны предъявить доказательства того, что они и раньше занимались рыболовством в этих водах.

Однако власти Джерси на прошлой неделе предъявили еще и целый ряд дополнительных технических требований для получения лицензии. Французские рыбаки отмечают, что новым критериям не смогут соответствовать до 80% всех судов - в первую очередь, небольших, - из тех, что ранее рыбачили в водах Джерси.

ЕС уверяет, что эти требования раньше сторонами не обсуждались. Париж заявил, что они не имеют силы.

Подпись к фото, Около 60 французских судов прибыли ко входу в порт города Сент-Хелиер

Новые требования стали сюрпризом для ЕС, сказала в интервью Би-би-си член комитета Евросоюза по рыболовству Стефани Йон-Куртен.

"Мы рассчитываем на понимание со стороны Джерси и Великобритании и их помощь с деэскалацией напряжения", - добавила она.

На немедленном дипломатическом разрешении спора настаивает и Британия, как подчеркнул премьер-министр Борис Джонсон во время встречи с властями Джерси.

Министр внешних сношений Джерси Иэн Горст согласился встретиться с французскими рыбаками. "Очень важно сейчас наладить работу с этими рыбаками и заверить их, что при необходимости в их лицензии будут внесены коррективы", - сказал Би-би-си Горст.

Рыболовство было одним из главных камней преткновения во время переговоров об условиях выхода Британии из ЕС. О доступе рыбаков из стран ЕС в британские воды стороны спорили до последних дней перед брекситом.

Как отмечал корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик, рыболовство, если измерять его в людях и деньгах, - не очень важный для Британии вопрос: в нем занято всего 12 тысяч рыбаков, которые в год ловят рыбы примерно на миллиард фунтов.