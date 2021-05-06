В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Она состоит из одного компонента, а ее эффективность составляет 79,4%, утверждает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", - цитирует РИА Новости сообщение РФПИ.

Первая и вторая фазы исследований безопасности и иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" начались в январе этого года, а промежуточные результаты по ним были готовы 10 марта.

"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации", - сообщили в РФПИ.

В конце февраля началась третья фаза клинического исследования. В ее рамках центр имени Гамалеи и РФПИ запустили глобальное исследование эффективности вакцины. В исследовании принимают участие 7 тысяч человек в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные результаты ожидаются в этом месяце, сообщили в РФПИ.

Что это за вакцина

Вакцину "Спутник Лайт" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому принадлежит разработка и "Спутника V".

В отличие от "Спутника V", который содержит два компонента, "Спутник Лайт" нужно вводить один раз.

"Несмотря на то, что новая вакцина "Спутник Лайт" представляет собой по сути первый компонент вакцины "Спутник V", но она в то же время является ее альтернативой", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, вакцина "Спутник Лайт" создвалась, чтобы вводить ее тем, кто уже переболел коронавирусом.

"Спутник Лайт" является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами", - заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, основным инструментом для вакцинации в России будет "Спутник V", а "Спутник Лайт" будет экспортироваться за рубеж.

Вакцинация в России

Кроме "Спутника Лайт" в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

По словам Голиковой, к 6 мая первый компонент вакцины получили 13,4 млн россиян, оба компонента - 9,4 млн. Но в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились, добавила она.