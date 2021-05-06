Бык на вертеле, 25 евро, и бесплатная рюмка. Как в Сербии и США поощряют вакцинацию

6 мая 2021, 15:58 GMT Обновлено 45 минут назад

Автор фото, Fonet Подпись к фото, Обещание выдать купон на 25 евро первым ста вакцинирующимся в торговом центре в Белграде вызвало ажиотаж

Десятки людей собрались в четверг в торговом центр в Белграде, чтобы получить вакцину от коронавируса и ваучер от магазина на сумму в 3000 динаров (около 25 евро). Ваучеры получат не все, а только первые сто вакцинировавшихся в торговом центре, поэтому акция вызвала большой ажиотаж.

Именно этого и добивается сербское правительство - заставить как можно больше людей сделать прививку. С декабря прошлого года в Сербии, где живут около 7 миллионов человек, хотя бы одну дозу получило 29,81% населения.

В Сербии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе, но растущий скептицизм в отношении вакцины может привести к тому, что достигнуть коллективного иммунитета будет сложно.

Автор фото, Vladimir Zivojinovic Подпись к фото, С декабря 2021 года сербы довольно активно вакцинировались, но сейчас темпы сильно упали

Поэтому президент Сербии Александр Вучич готов заплатить каждому, кто сделает прививку до 31 мая 2021 года, 3000 динаров. К его акции присоединились кафе и торговые центры, которые готовы делать скидки и предлагают бесплатные пирожные и обеды тем, кто вакцинируется. Эта щедрость в их интересах - чем раньше все вакцинируются, тем быстрее к ним вернутся клиенты.

Кафе "Библиотека близ Милютина" в городе Крагуеваце уже семь лет проводит особенный день открытых дверей - все желающие могут прийти и сдать кровь. В этом году кафе не стало изменять традиции, но заменило сдачу крови на прививку от коронавируса.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кафе и магазины предлагают скидки и бесплатные угощения тем, кто вакцинируется, и люди охотно идут на сделку

Тех, кто пришел, ждало угощение - бык на вертеле и тушеная дичь. И вакцины в ассортименте - китайская Sinopharm и американо-немецкая Pfizer/BioNTech. Владелец кафе Ставро Раскович говорит, что за день провакцинировалось 60 человек.

Некоторые из них не собирались делать прививку - но решились за компанию. "Я даже не подал заявление на вакцинацию, потому что долго не мог решить, делать ли прививку. К тому же, я не хотел идти в больницу и стоять там в очереди, где все косо друг на друга смотрят, так как боятся заболеть. А сюда я пришел потусоваться. В такой атмосфере вакцинироваться приятно", - говорит один из постоянных гостей кафе, пенсионер Владимир Яич.

Акция в торговом центре USCE в Белграде, которая началась в четверг, продолжится в пятницу и субботу. Первые 50 человек, которые придут в торговый центр 7 мая, получат ваучеры на сумму 5000 динаров (около 40 евро), а первые 50, которые придут в 8 мая - ваучеры на 3000 динаров (25 евро).

Владелец кафе "Библиотека близ Милютина" и менеджмент торгового центра USCE - не единственные предприниматели в Сербии, который внесли свой вклад в кампанию вакцинации.

В некоторых белградских кафе с середины апреля все, кто приходит с сертификатом о вакцинации, получают бесплатный десерт к своему обеду.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Сербии Александр Вучич готов заплатить каждому, кто сделает прививку до 31 мая 2021 года, 25 евро

А некоторые компании также выплачивают своим вакцинировавшимся сотрудникам премии в размере от 30 до 80 евро. Впрочем, есть и те, кто действует другим методом.

Владелец частной компании по производству картона не только пообещал вознаграждение в 30000 динаров (350 евро) за прививку, но и отказал в пасхальной надбавке к зарплате сотрудникам, которые не хотят делать вакцину от коронавируса.

Этот способ также сработал: на вакцинацию согласилось на 30% больше сотрудников. "Жалко, что люди больше боятся не лишиться коллег, которые могут умереть, а потерять деньги", - все же расстроен владелец компании Зоран Петкович.

Как мотивируют на вакцинацию в других странах?

Сербия - не единственная страна, где вакцинированные люди могут претендовать на поощрение.

В Израиле, который является мировым лидером по количеству вакцинированных, гражданам раздавали продукты и соки. Такая кампания проводилась в консервативной еврейской общине, члены которой отказываются от вакцинации из-за религиозных убеждений.

А в израильских школах устраивались "соревнования по вакцинации", где можно было выиграть билеты на культурные и спортивные мероприятия, которыми можно воспользоваться после снятия ограничительных мер.

В России москвичам старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, мэр столицы пообещал выдать подарочные карты номиналом в тысячу рублей в рамках программы "Миллион призов".

Пенсионерам в Хабаровске повезло меньше - им перед Пасхой выдавали всего лишь по десятку яиц за прививку.

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что все вакцинированные люди старше 16 лет смогут подать заявку на получение своих 3000 динаров с 1 по 15 июня и получить эти деньги до 20 июня 2021 года. Сербы также могут выбирать, какую вакцину сделать - американо-немецкую Pfizer/BioNtech, китайскую Sinopharm, британскую AstraZeneca или российский "Спутник V".

Такая свобода выбора доступна далеко не во всех странах. В Великобритании, например, люди узнают о том, какую вакцину им поставят, только когда приходят в центр вакцинации.

С начала пандемии в Сербии от коронавируса умерли 6,5 тысяч человек, почти 700 тысяч заболели.

Сербские власти и медики говорят, что вакцинация - единственный способ вернуться к нормальной жизни.

А тем временем в США... Бесплатное пиво и чек на $100

Кирилл Бельянинов, Вашингтон

Еще недавно запись на вакцинацию в США больше напоминала участие в лотерее: нужно было заранее заполнить форму и ждать, выпадет ли тебе "выигрышный билет".

В начале весны обычный ожидание могло затянуться на два месяца. Но уже к началу мая ситуация изменилась: предварительная запись отменена, центры вакцинации открыты для всех желающих старше 16 лет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В США уже сделано 250 млн. прививок от коронавируса

Всего в стране сделано 250 млн. прививок. Обе дозы вакцины получили более 100 млн. американцев, и, как рассчитывают в Белом доме, к Дню независимости 4 июля в США должно быть полностью вакцинировано не менее 70% населения.

При этом, согласно той же официальной статистике, каждый пятый американец не собирается делать прививку.

Из-за этого сразу нескольких штатов объявили о новых инициативах, которые должны убедить американцев все же согласится на вакцинацию.

В штате Нью-Джерси, например, объявлена программа под названием "рюмка и пиво". Все жители штата, сделавшие первую прививку в мае, получат сертификаты на бесплатное пиво или рюмку крепкого алкоголя в нескольких барах.

В штате Коннектикут собственная программа популяризации вакцинирования обещает участникам, сделавшим хоть один укол, бесплатный алкогольный или безалкогольный напиток в нескольких ресторанах.

Губернатор штата Мэриленд пообещал, что все сотрудники бюджетных учреждений получат чек на $100, если сделают прививку.

В Детройте объявлено, что каждый житель города, который довезет до места массовой вакцинации потенциального получателя вакцины, получит подарочную карту на $50. Количество таких поездок город никак не ограничивает, но власти поспешили уточнить, что если общая сумма компенсации превысит $600, водители должны будут сообщить об этом в налоговую службу.