Бойня в фавеле. В полицейском рейде против наркодельцов Рио погибли 25 человек

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Бразильскую полицию часто обвиняют в избыточном применении силы во время операций в городах.

Антинаркотический рейд полиции Рио-де-Жанейро закончился масштабной перестрелкой: по меньшей мере 25 человек погибли, включая сотрудника полиции.

Это самая кровавая антинаркотическая операция в Рио: "По числу жертв она превысила рейд в 2007 году в фавеле Комплексу-ду-Алеман, когда были убиты 19 человек, правда тогда обошлось без потерь с нашей стороны", - сказал начальник полиции.

Перестрелка началась в ходе полицейского рейда в трущобном районе Жакарезинью.

Полицейские начали операцию на основе сообщений о том, что банды наркоторговцев в этой фавеле привлекают в свои ряды детей.

Кроме того банды, бывшие целью рейда, подозревают в убийствах, грабеже и похищениях.

Среди раненых, количество которых не уточняется, двое пассажиров поезда метро, случайно попавшие под пули.

Городская полиция подтвердила гибель одного сотрудника. "Он был честью профессии, которую любил", - говорится в посте полиции на "Фейсбуке".

Рио - один из самых криминогенных районов и муниципалитетов Бразилии. Несколько частей города контролируются преступным миром, в том числе бандами, связанными с могущественными наркокартелями.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Банды наркоторговцев терроризируют Рио не первый год

Бразильскую полицию часто обвиняют в избыточном применении силы во время операций в городах. В прошлом году суд запретил все полицейские операции в фавелах, кроме самых необходимых.

Социолог Игнасиу Кану из Лаборатории анализа насилия Государственного университета Рио считает, что у полиции не было уважительной причины для рейда.