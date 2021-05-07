Дайджест: когда объявят результаты выборов в Шотландии и других частях Великобритании?

9 минут назад

Автор фото, PA Media

Голоса только начинают считать

Вчерашний день в Британии назвали "суперчетвергом" из-за большого количества выборов, состоявшихся в этот день - вот лишь неполный список: мэров Лондона и еще 12 крупных городов, многочисленных местных органов власти, ассамблеи Уэльса и - к этому приковано больше всего внимания - парламента Шотландии.

Голосование завершилось в 22:00 по местному времени (в Москве была уже полночь), но подсчет бюллетеней практически везде начнется только утром в пятницу. Из-за необходимости соблюдения социальной дистанции число работников избирательных комиссий в этом году меньше, чем обычно, поэтому и продолжаться подсчет будет дольше.

В Шотландии результаты голосования по округам будут появляться в течение дня в пятницу, но шотландский парламент формируется по смешанной системе, и окончательная картина сложится лишь в субботу.

Голоса на выборах мэра Лондона даже не начнут считать раньше утра субботы. Предварительный результат ожидается к концу дня.

В Уэльсе результаты выборов должны быть ясны к вечеру пятницы.

Блинкен в Киеве

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мы можем сотрудничать к взаимной выгоде". Госсекретарь США о России

В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен публично произнес то, что до него говорили лишь анонимные источники американских газет: большинство войск, сосредоточенных Россией у границы Украины, так и не отвели. Российские официальные лица пока не комментировали это заявление. 22 апреля министр обороны России распорядился отвести войска в места постоянной дислокации до 1 мая.

Блинкен выразил поддержку Украине в ее противостоянии, как он выразился, "российской агрессии" и сказал, что Вашингтон увеличит военную помощь этой стране, однако никаких деталей не сообщил.

Киев стремится получить от США средства ПВО и антиснайперские технологии, говорил в интервью Си-эн-эн накануне визита Блинкена министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Падение китайской ракеты

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вот так ракета "Чанчжэн-5Б" взлетала в конце апреля

В ближайшие дни на Землю упадут обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б". Весят они 21 тонну, размер - 30 на 5 метров. И ученые не знают, куда именно они упадут. Вероятность падения в густонаселенном районе невелика, однако она не нулевая.

Потенциальная зона падения простирается на 41 градус широты на север и юг от экватора - от Пекина, Нью-Йорка и Стамбула до Чили и Новой Зеландии.

По расчетам ученых, обломки должны упасть 10 мая, но погрешность - плюс-минус два дня. Точное место падения они смогут указать не ранее, чем за час.

Ракета доставила на орбиту модуль строящейся китайской орбитальной станции.

В Госдуме предлагают законодательно запретить отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Законодатели предлагают запретить в публичных выступлениях "отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии (…), отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

Депутат Елена Ямпольская, одна из соавторов законопроекта, говорит, что поправки предполагают не уголовную, а административную ответственность. Уголовную ответственность предполагает статья 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма. Генеральная прокуратура отмечала, что за три года число преступлений по этой статье выросло в два с половиной раза - если в 2018 году их было 16, то в 2020 году - уже сорок.

Первый вице-премьер и глава министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек подает в суд на чешских журналистов, утверждающих, что он хотел обменять собранную спецслужбами страны информацию о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины "Спутник-V" и лишь в последний момент отказался от этого плана, после чего чешское правительство публично обвинило в этих взрывах российскую разведку.

Министр хочет взыскать компенсацию в размере 10 миллионов крон (34,7 млн рублей) с редакции издания Seznam Zprávy. Также он планирует добиться извинений от депутатов чешского парламента, которые после публикации статьи назвали его предателем.

"Мы уверены, что нам не стоит переживать по поводу претензий Гамачека, — сказал Би-би-си автор статьи Янек Кроупа. — Мы с коллегами полностью уверены в той информации, которую опубликовали. Кроме того, наши источники подтвердили, что при необходимости готовы давать показания в суде или в рамках расследования действий первого вице-премьера".

Конфликт между властями зависимой территории британской короны острова Джерси и французскими рыбаками в проливе Ла-Манш перешел в менее бурную фазу, но в споре о новых правилах рыболовства в его территориальных водах ни одна из сторон не уступила. Британские и французские военные корабли, прибывшие в район противостояния, готовятся вернуться на базы.

На прошлой неделе на острове Джерси начала действовать новая система лицензирования судов, которая, по словам французов, содержит множество неожиданных ограничений, не оговоренных в соглашении о выходе Британии из ЕС.

"Медуза" с клеймом иностранного агента и обмен опытом авторитарных режимов

"Если бы это была "Медуза", то этот абзац начинался бы со следующего обязательного правительственного предупреждения: "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА". Так начинается редакционная статья Washington Post; формулировка из приказа Роскомнадзора в ней дословно переведена на английский и воспроизведена, как это делает "Медуза", КАПСЛОКОМ.

Редколлегия вполне ожидаемо находит такое отношение к "Медузе" несправедливым. Но она видит здесь параллели с методами других авторитарных режимов. Еще в 1960 году Фидель Кастро обязал неугодные газеты снабжать критические статьи о нем предупреждением, что они "не соответствуют истине и элементарной журналистской этике". Путин явно заимствовал методы и у китайского лидера Си Цзиньпина: в Китае пять лет назад также приняли закон об "иностранных агентах", используемый для борьбы с некоммерческими организациями. А в 2015 году там начали арестовывать адвокатов, защищающих правозащитников. 30 апреля нечто похожее, по мнению Washington Post, случилось и в России с задержанием адвоката Ивана Павлова.

"Господин Путин в последние месяцы резко усилил давление на гражданское общество, попытавшись убить Алексея Навального и разрушить его организацию. Эта кампания не должна продолжаться без последствий со стороны западных правительств", - советует Washington Post.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Производство вакцины Pfizer-BioNTech в Германии

США больше не возражают против того, чтобы ноу-хау разработчиков вакцин от коронавируса оказалось без патентной защиты. Переговоры о приостановке действия коронавирусных патентов безнадежно тянулись с осени прошлого года и увязли было окончательно в спорах 164 стран-членов Всемирной торговой организации. Но вот лед тронулся, поскольку самый влиятельный противник отмены патентов - США - вдруг сменил гнев на милость.

Это еще не значит, что вопрос о производстве вакцин без лицензии решен: у этой идеи есть и другие противники. При этом патенты - это не единственное, что мешает быстро нарастить производство вакцин и тем более быстро обуздать пандемию. Но полезный эффект у этой затеи все же будет, пишет наш экономический обозреватель Алексей Калмыков.

"Каждый день я делал записи в дневнике, чтобы отразить, как грустно мне было в определенные моменты", - рассказывает тревел-блогер из Ирландии, Джонни Уорд.

Он и еще трое мужчин решили переплыть Атлантический океан на небольшой лодке. Они поделились на пары и гребли по очереди. Но это путешествие оказалось испытанием не только на физическую, но и на психологическую выносливость.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Через Атлантический океан на маленькой лодке