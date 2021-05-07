Саудовская Аравия и Иран сели за стол переговоров. Но в успехе этого диалога сомневается весь мир

51 минуту назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Боец арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией стреляет из миномета в одном из йеменских поселений

Саудовская Аравия впервые официально подтвердила, что ведет переговоры с Ираном. Слухи о том, что такое в принципе возможно между странами, которые пять лет назад разорвали дипломатические отношения, появились еще в апреле, вызвав надежду, что такими темпами скоро можно ожидать и открытия посольства в Иране.

Но от переговоров до восстановления дипотношений — слишком долгий путь.

Ирак в качестве посредника

В середине апреля британская газета Financial Times впервые рассказала о встрече высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии и Ирана. В эту пятницу, спустя почти месяц после переговоров, министерство иностранных дел Саудовской Аравии впервые подтвердило информацию о том, что две соседние страны, много лет боровшиеся за лидерство в регионе, сели за стол переговоров.

В Саудовской Аравии сказали, что встреча была направлена на снижение напряженности, но сразу предупредили — "еще слишком рано и преждевременно, чтобы делать окончательные выводы" по поводу успешности переговоров. Это уточнение, вероятно, относилось к появившимся в прессе предположениям, что вскоре можно ожидать восстановления дипломатических отношений между странами.

Посредником в этих переговорах уже не впервые за всю историю сложных отношений двух стран выступил Ирак — встреча состоялась в Багдаде.

Источники Financial Times утверждали, что речь во время обсуждения шла о деятельности движения "Ансар Аллах", состоящего из шиитского племени хуситов и поддерживаемого Тегераном, которое порой успешно противодействуют Саудовской Аравии.

Ожидается, что еще один раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Сплотили Йемен и Байден

Эксперты говорят о двух основных причинах, побудивших страны приостановить шестилетнее противостояние.

Первая — это желание прекратить войну в Йемене, которая в прямом смысле дорого обходится обеим странам.

Религиозные противоречия между двумя странами во многом объясняют сложившуюся ситуацию: Саудовская Аравия — лидер суннитского ислама, в то время как в Иране — преимущественно шииты. Тегеран долгие годы поддерживал вооруженные формирования в других странах на Ближнем Востоке, которые придерживаются шиитского ислама.

Геополитическая задача, которую озвучивал Иран, заключалась в следующем: создать военно-политическое образование на территории проживания шиитов — от Ирана через Ирак и Сирию — до Средиземного моря — в так называемом "шиитском полумесяце".

Саудовская Аравия же была убеждена, что полумесяц может превратиться в полную луну, захватив и суннитские территории.

В частности, считается, что с этой целью Тегеран финансово и в военном плане поддерживает "Ансар Аллах" в Йемене.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Вооруженные силы, поддерживающие йеменские власти и поддерживаемые Саудовской Аравией, продолжают вести боевые действия с повстанцами, помощь которым оказывает Иран

Вторая причина для переговоров — попытки нового президента США Джо Байдена восстановить ядерную сделку с Ираном.

США вышли из ядерной сделки и восстановили санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале 2021 года Тегеран заявил, что готов вернуться к соблюдению условий сделки, если Вашингтон отменит санкции. Байдену шаг навстречу со стороны Ирана понравился, и он предложил сесть за стол переговоров.

Улучшение отношений с Саудовской Аравией может стать важным козырем для Ирана в этих переговорах.

"Прорыв маловероятен"

"Ключевой вопрос здесь: может ли этот раунд переговоров [между Тегераном и Эр-Риядом] положить конец затяжной войне в Йемене или приведет лишь к временному прекращению огня? Все усилия направлены на то, чтобы попытаться снизить эскалацию конфликта, но у этого конфликта несколько уровней. И потребуется создание долгосрочных механизмов [для поддержания мира], которые сейчас, похоже, отсутствуют", — сказал агентству Франс пресс Ахмед Наги из Ближневосточного центра Карнеги.

Официально чиновники Саудовской Аравии не ответили на вопросы Франс пресс, но источник агентства, близкий к руководству страны, сказал, что ожидания от диалога с Ираном невысоки, а прорыв маловероятен после многих лет ожесточенного соперничества.

Аналитики, с которыми поговорило агентство, сказали, что желание Эр-Рияда пойти на диалог показывают — в стране поняли, что политика максимального давления, которой придерживалась администрация Дональда Трампа в отношении Ирана, не сработала.

Кроме того, в последнее время охладились отношения Саудовской Аравии и США — с приходом Байдена курс Вашингтона изменился, и теперь США грозят королю Салману последствиями за многочисленные нарушения прав человека.

Разрыв

Причиной дипломатического конфликта двух стран стала казнь в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимр ан-Нимра в январе 2016 года, который в проповедях рассказывал о дискриминации шиитов в стране.

После этого ранним воскресным утром толпа протестующих в Тегеране напала на посольство Саудовской Аравии.

Автор фото, ATTA KENARE/AFP via Getty Images Подпись к фото, 2015 год. Демонстранты в Иране протестуют у тогда еще работающего посольства Саудовской Аравии в Тегеране

Это событие стало последней каплей в сложных взаимоотношениях двух геополитических соседей — Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, дав иранским дипломатам 48 часов на то, чтобы покинуть Эр-Рияд.

В Иране тогда говорили о "поспешности" этого решения, но в формулировках явно намекали на то, что в обострении отношений виновата Саудовская Аравия: "Саудовцы и в прошлом своими поспешными и иррациональными действиями вызывали нестабильность в регионе", — говорил тогда замглавы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Сосед и ближайший союзник саудовцев — Бахрейн — тоже заявил о разрыве дипотношений с Ираном после нападения на посольство, позднее его примеру последовал и Судан.