На Украине конфисковано 1500 бутылок водки из Чернобыля, следовавших в Британию

час назад

Подпись к фото, An area of 4,000 square kilometres around the nuclear power plant was abandoned after the 1986 disaster

Первые партии "крафтовой водки", изготовленной на основе яблок, выросших неподалеку от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, были конфискованы украинскими властями и доставлены в прокуратуру Киева.

Об этом сообщил производитель алкоголя, компания Chernobyl Spirit Company. Создатели необычной водки называют себя социальным предприятием и утверждают, что Atomik - первый потребительский продукт с территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению после аварии на атомной электростанции в1986 году.

Партию забрали с грузовика на спиртзаводе в Карпатах. В компании отметили, что "понятия не имеют" о причинах конфискации товара, следовавшего в Великобританию. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб.

Подпись к фото, Яблоки для изготовления водки были выращены в поселке Народичи, расположенном сразу за зоной отчуждения

"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных украинских акцизных марок, - заявил профессор Университета Портсмута Джим Смит, основавший Chernobyl Spirit Company вместе с украинскими партнерами. - Но это бессмысленно, потому что товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки".

"Радиации не больше, чем в любой другой водке"

Джим Смит вместе с другими коллегами-учеными потратил годы на изучение зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей к ней территории, общей площадью 4 тыс. кв. км. Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами после аварии на станции и до сих пор считается радиоактивной.

В рамках исследования группа ученых-энтузиастов начала выращивать рожь и другие культуры в зоне отчуждения, чтобы выяснить, насколько те безопасны для потребления.

Подпись к фото, Команда исследователей выращивала рожь в зоне отчуждения, чтобы выяснить, насколько восстановилась земля после ядерной аварии в 1986 году

Причиной создания алкоголя было и желание ученых продемонстрировать, что землю вокруг зоны отчуждения можно снова задействовать с пользой.

Исследователи считают, что это поможет местным фермерам выращивать и продавать свою продукцию - сейчас это незаконно, а земли в пределах зоны отчуждения официально считаются загрязненными.

После первой дегустации продукта в 2019 году Джим Смит заявил, что в этой водке радиации не больше, чем в любой другой.

Смит и его коллеги слегка подкорректировали рецепт: на выходе получилось спиртное на основе яблок. Яблони растут в поселки Народичи, прилегающем к зоне отчуждения.

Автор фото, The Chernobyl Spirit Company Подпись к фото, Изготовители алкоголя считают, что радиации в водке Atomik не больше, чем в любой другой водке

Компания обещает отдавать 75% всех вырученных средств на помощь людям в зоне отчуждения, все еще переживающим экономические последствия чернобыльской аварии.

"Мы надеемся, что эту проблему вскоре удастся решить, и мы продолжим нашу работу по оказанию помощи людям, ставшим жертвами разрушительных социальных и экономических последствий чернобыльской катастрофы", - заявил один из совладельцев компании и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Геннадий Лаптев.