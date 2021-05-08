Зачем минюст США при Трампе следил за разговорами трех журналистов Washington Post?

час назад

Подпись к фото, Трамп неоднократно называл попытки расследования роли России в его избрании "охотой на ведьм".

Американская газета Washington Post сообщила, что во время президентства Дональда Трампа министерство юстиции США секретно получило данные о телефонных разговорах трех работавших в ней журналистов. Речь идет не о содержании разговоров, а о номерах входящих и исходящих звонков, а также о времени суток, дате и продолжительности.

В заявлении также говорится, что на протяжении трех месяцев в 2017 году министерство отслеживало домашние, мобильные и рабочие телефоны трех журналистов.

По словам представителя Washington Post, делалось это потому, что эти журналисты писали о роли России в президентских выборах 2016 года, в результате которых Трамп и стал президентом. Представители газеты отметили, что их очень обеспокоило такое злоупотребления властью со стороны государственного аппарата.

Однако министерство юстиции заявило, что это было сделано исключительно для того, чтобы выявить в окружении президента людей, которые в нарушение своих должностных обязанностей поставляли журналистам секретную информацию.

Это далеко не первый подобный случай, когда американские власти получали доступ к телефонным данным журналистов. Предшественник Трампа Барак Обама предпринял такие же действия в отношение репортеров новостного агентства Ассошиэйтед пресс.

Известные подробности

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп и Джефф Сешнс на пресс-конференции в 2018 году. Washington Post неоднократо публиковала статьи о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. И Трап, и Россия эти обвинения последовательно отвергали

В пятницу Washington Post сообщила, что ее репортеры Эллен Накашима и Грег Миллер, а также их бывший коллега Адам Энту 3 мая получили подтверждения того, что данные об их телефонных разговорах просматривались в период с 15 апреля по 31 июля 2017 года.

В эту информацию входили сведения о том, с кем журналисты были в контакте, даты разговоров и их продолжительность, но не их содержание. Власти также получили разрешение на доступ к электронной почте репортеров, но им не воспользовались.

Трехмесячный период, о котором говорится в письме, совпал с публикациями статей, написанных журналистами о том, что сенатор Джефф Сешнс, один из самых высокопоставленных сторонников Дональда Трампа во время президентской кампании, ставший позднее генеральным прокурором, в 2016 году якобы встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Пресс-атташе Министерства юстиции Марк Раймонди подчеркнул, что объектом слежки были не сами репортеры, а те, кто предоставил им секретную информацию, которую они обязаны охранять по закону, но вместо этого передали ее прессе.

Несмотря на это заявление, Кэмерон Барр, исполняющий обязанности главного редактора Washington Post, потребовал, чтобы министерство юстиции незамедлительно объяснило причины вмешательства в работу репортеров, которая охраняется Первой поправкой к американской конституции, гарантирующей свободу слова.