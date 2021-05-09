Более 300 человек пострадали за два дня столкновений палестинцев с полицией в Иерусалиме

36 минут назад

Автор фото, Reuters

В ночь на воскресенье у мечети Аль-Акса в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. По последним данным, за ночь пострадали не менее 90 палестинцев и как минимум один израильский военный.

Столкновения продолжаются уже вторую ночь. Они начались в пятницу вечером на Храмовой горе в Иерусалиме. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями. В ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В результате в первую ночь беспорядков пострадали более 200 палестинца и не менее 17 израильских полицейских. Таким образом, всего с начала столкновений получили ранения уже более 300 человек.

Поводом для столкновений послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части города. В понедельник Верховный суд Израиля проведет слушание по этому судебному делу.

Мечеть Аль-Акса - одна из наиболее почитаемых святынь ислама, расположенная в сердце старого Иерусалима. Здесь также находится священное место для иудеев - Храмовая гора.

Это место часто становится очагом насилия, что и произошло на этот раз после того, как тысячи мусульман пришли сюда почтить последнюю пятницу священного месяца Рамадан.

Автор фото, Reuters

Реакция в мире

На фоне беспорядков ООН обратилась к Израилю с просьбой отменить любые программы выселения и проявить сдержанность в применении силы против протестующих.

Международное сообщество также призывает к деэскалации конфликта.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал все стороны "уважать статус-кво священных мест в старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности".

Российский МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме.

"В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия", - заявили на Смоленской площади.