Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия
Американский ракетный крейсер задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого обнаружили крупную партию оружия российского и китайского производства. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда направлялось судно.
Как сообщает официальный "Твиттер" 5-го флота США, задержание провела в нейтральных водах команда ракетного крейсера "Монтеррей". Операция продолжалась более двух дней.
Американские военные отмечают, что на борту судна обнаружили тысячи автоматов российского и китайского производства, а также российские противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и пулеметы.
Найденное оружие было изъято. Команду судна, перевозившего незаконный груз, после допроса отпустили. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда перевозилось оружие.
Это уже не первыйслучай задержания американским кораблем судна с крупным грузом оружия в Аравийском море. В частности, в начале 2020 года американские военные задерживали иранское судно с оружием.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды