Американский крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

24 минуты назад

Автор фото, U.S. 5th fleet

Американский ракетный крейсер задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого обнаружили крупную партию оружия российского и китайского производства. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда направлялось судно.

Как сообщает официальный "Твиттер" 5-го флота США, задержание провела в нейтральных водах команда ракетного крейсера "Монтеррей". Операция продолжалась более двух дней.

Американские военные отмечают, что на борту судна обнаружили тысячи автоматов российского и китайского производства, а также российские противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и пулеметы.

Найденное оружие было изъято. Команду судна, перевозившего незаконный груз, после допроса отпустили. Сейчас власти США устанавливают, откуда и куда перевозилось оружие.