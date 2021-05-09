"Сборища недобитых карателей". Путин на параде Победы выступил против "попыток переписать историю"

19 минут назад

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Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади в Москве и вновь заявил о попытках неких сил переписать историю. Не уточняя, о ком именно идет речь, он выступил против тех, кто "пытается поставить на вооружение" многое из идеологии нацистов.

"Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", - сказал президент России.

Накануне очередной годовщины победы СССР над нацистской Германией в Госдуме предложили законодательно запретить отождествление роли Советского Союза и нацистов во Второй мировой войне. Создатели законопроекта говорят, что разработали его по поручению Путина.

"История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин на параде.

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Военный историк Владимир Кикнадзе, член-корреспондент РАРАН (Российская академия ракетных и артиллерийских наук), сказал Русской службе Би-би-си, что законопроект стал реакцией на появление недавней резолюции Европарламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Ее авторы напоминают, что преступления нацизма осудил Нюрнбергский трибунал, и при этом призывают раследовать преступления сталинизма и других диктаторских режимов. В документе также отмечается, что в ряде стран ЕС коммунистическая идеология запрещена так же, как и нацистская.

Во время парада Путин также косвенно упомянул еще об одном историческом споре, который Москва ведет со странами Запада - о роли стран антигитлеровской коалиции в победе над нацистами. В мае прошлого года российский МИД гневно ответил на твит Белого дома, в котором в качестве победителей упоминались только Соединенные Штаты и Великобритания.

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"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе, - сказал Путин во время выступления на Красной площади. - Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе".

Год назад Госдепартамент США и лидеры девяти восточноевропейских стран приняли заявление, в котором отдается дань уважения борцам с нацизмом, но говорится, что исход войны "не принес свободы Европе". "Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы. Советский Союз держал и другие страны в железном кулаке с помощью подавляющего военного превосходства, репрессий и идеологического контроля", - было сказано в документе, который подписал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео, а также лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы прошел на Красной площади и завершился пролетом авиации. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 190 единиц военной техники и 76 самолетов и вертолетов.