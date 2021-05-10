Дайджест: в кибератаке на нефтепровод в США нашли русский след; Чехия потребует компенсацию от России

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мир узнал об Александре Мураховском в связи с отравлением Алексея Навального, который в тяжелом состоянии был доставлен в омскую больницу. В частности, Мураховский утверждал, что Навальный нетраспортабелен, когда немецкие врачи говорили обратное

Экс-глава омской больницы, где лечили Навального, пропал на охоте

В Омской области третий день продолжаются поиски главы регионального минздрава Александра Мураховского, который ранее работал главврачом больницы, куда с острым отравлением был доставлен Алексей Навальный.

7 мая Мураховский уехал на охоту и с тех пор о нем ничего не известно. Масштабы поиска обширны, в нем задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и волонтёры из отряда "Лиза Алерт". К операции подключены вертолет и дроны.

Лес в районе деревни Поспелово, где находится охотбаза, на которую уехал Мураховский, труднопроходим и заболочен. Поиски в такой местности вести трудно. Пока удалось обнаружить квадроцикл пропавшего.

Доступ к Путину за деньги. В чем пресса обвиняет кузена Елизаветы II?

Автор фото, PA Media

Британские газета Sunday Times и телеканал Channel 4 обвинили кузена королевы, принца Майкла Кентского в использовании титула в целях наживы. По данным СМИ, в рамках их расследования несколько журналистов, выдавших себя за представителей частных компаний, встретились с принцем, и его окружение намекнуло им, что за деньги принц может поспособствовать сближению с Кремлем и, в частности, с Владимиром Путиным.

Журналисты утверждают, что от имени Майкла Кентского говорил его друг маркиз Рединг, который также назвал принца "неофициальным послом Ее Величества в России".

78-летний принц утверждения прессы отвергает. В официальном заявлении его пресс-службы говорится, что он не встречался с президентом Путиным 18 лет, с 2003 года, а слова маркиза не имеют под собой никаких оснований. Представитель Майкла Кентского уверил, что на той встрече с предпринимателями (которые оказались журналистами под прикрытием) им было объяснено, что "ничего не может быть сделано без согласия британского посольства - и без содействия Российско-Британской Торговой палаты, патроном которой является принц Майкл".

Однако авторы расследоваания утверждают, что им были названы вполне конкретные расценки за услуги - от 50 до 200 тыс. фунтов стерлингов.

Подробнее об этом в нашем материале - Британского принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к Путину

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В этом году Саудовская Аравия обещает пустить иностранных паломников на хадж

Власти Дели продлевают локдаун в индийской столице, карантинные ограничения остаются в силе и в штатах Тамил Наду, Керале и Карнатаке. Смертность в Индии бьет новые рекорды: в воскресенье от коронавируса умерли более 4 тысяч человек, зафиксировано более 400 тысяч новых случаев заболевания. Оппозиция призывает индийские власти объявить о национальном локдауне. Только по официальным данным, в Индии умерли уже свыше 230 тысяч человек, и многие эксперты говорят, что реальная статистика еще выше.

Саудовская Аравия объявила, что традиционное ежегодное паломничество мусульман в Мекку - хадж - в этом году состоится, но с соблюдением определенных условий, детали которых будут сообщены позднее. По некоторым данным, главным условием участия в паломничестве будет наличие вакцинации от коронавируса. В прошлом году из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии запретили приезд паломников из-за рубежа и ограничили число паломников 10 тысячами человек - на хадж отправились только местные жители или живущие в стране иностранцы. В этом году хадж к мусульманским святыням выпадает на вторую половину июля.

Китайские власти намерены установить разделительную линию на вершине Эвереста, чтобы отделить альпинистов, идущих к высочайшей точке планеты со стороны Тибета, от восходителей со стороны Непала, переживающего сейчас всплеск числа заражений коронавирусом. Только за минувшие выходные из базового лагеря Эвереста были эвакуированы более 30 человек с подозрением на ковид.

Кипр отменяет карантин для туристов, получивших прививки от коронавируса. Как пишет газета Cyprus Mail со ссылкой на местный минздрав, власти Кипра будут учитывать вакцинацию всеми одобренными в Евросоюзе препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, а также "Спутником V". Привитым туристам не нужно будет проходить тестирование на Covid-19 и уходить на обязательный карантин.

По информации немецкого таблоида Bild, переговоры о поставках российской вакцины "Спутник V" в Германию зашли в тупик. В российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ), финансировавшем разработку вакцины, назвали сведения газеты не соответствующими действительности. "Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", - заявили в фонде.

Шотландия снова грозит Лондону отделением

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава правительства Шотландии Никола Стёрджен предупреждает Лондон, что он никак не сможет повлиять на волю шотландцев

В Шотландии прошли первые после брексита парламентские выборы, и их итоги не сулят ничего хорошего Лондону. Большинство завоевали партии, выступающие за отделение от Великобритании, а это значит, что рано или поздно в Шотландии будет проведен повторный референдум о независимости. Обозреватели с обеих сторон предсказывают, что Эдинбург и Вестминстер ждут серьезные столкновения.

"Будущее Шотландии определяет только народ Шотландии, и ни один вестминстерский политик не должен и не может этому препятствовать", - заявила глава правительства Шотландии Никола Стёрджен. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону она сказала, что вопрос быть или не быть референдуму не стоит, вопрос лишь - когда?

Новый старый мэр Лондона

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На пост мэра Лондона во второй раз переизбрался 51-летний Садик Хан. Он занимает этот пост с 2016 года и останется во главе британской столицы еще три года. Обычно мэр избирается на четыре года, но первый срок Хана был продлен на год из-за невозможности провести выборы в разгар пандемии.

После избрания в 2016-м Хан стал первым мусульманином, возглавившим европейскую столицу. Он - лейборист, что соответствует сложившейся в Лондоне традиции: единственным мэром города, представлявшим консервативную партию, был нынешний премьер Борис Джонсон. Однако победа Хана получилась не столь триумфальной, как в прошлый раз. Он потерял часть своих избирателей, а его главный соперник, консерватор Шон Бейли, напротив, показал намного лучший результат, чем прогнозировалось.

Многие связывают это с тем, что при Садике Хане в Лондоне выросла преступность, в том числе с использованием холодного оружия.

Десятки погибших школьниц в Кабуле

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На месте взрыва остались лежать портфели, учебники и женские туфли

В субботу в Кабуле у здания школы для девочек прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 68 человек и ранены более 160. Большинство пострадавших - ученицы, которые в тот момент начали расходиться по домам.

Движение "Талибан" заявило о своей непричастности к взрыву. Оно также объявило о прекращении огня сроком на три дня, чтобы позволить афганцам спокойно отметить религиозный праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который начнется на этой неделе.

Всплеск насилия в Афганистане, который наблюдается в последние две недели, совпал с уходом из страны американского контингента.

Беспорядки в Иерусалиме: сотни пострадавших

Автор фото, Reuters

Последняя пятничная молитва священного месяца Рамадан у мечети Аль-Акса в Иерусалиме закончилась столкновениями между молодыми палестинцами и израильской полицией. Пострадали более 300 человек, включая полицейских.

Поводом для беспорядков стала угроза выселения палестинских семей из восточной части города. Это дело будет рассмотрено в понедельник в Верховном суде Израиля. А в пятницу пришедшие на молитву попытались забросать полицейских камнями. Те в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. ООН призвала Израиль к сдержанности в отношении протестующих.

Между тем, тысячи молодых верующих израильтян готовятся пройти по улицам Восточного Иерусалима в честь Дня Иерусалима, празднуемого в Израиле с тех пор, как эта часть города отошла под его контроль.

В городе предприняты повышенные меры безопасности.

В США парализован крупный нефтяной объект - есть русский след

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Си-эн-эн и Эн-би-си сообщают, что кибератака, ставшая причиной закрытия одного из крупнейших нефтепроводов США Colonial Pipeline, могла быть организована группой русских хакеров DarkSide. Нападение на оператора нефтепровода произошло в минувшую пятницу, хакеры потребовали выкуп за то, чтобы восстановить работу системы.

О группе DarkSide известно не много. По данным Эн-би-си, она появилась относительно недавно, но, судя по схеме их работы, состоит из опытных киберпреступников.

Colonial Pipeline качает 2,5 млн баррелей нефти в день и обеспечивает 45% всего топлива, потребляемого на восточном побережье США. Его простой, который продолжается уже три дня, может стать причиной серьезных перебоев с топливом, пишет Bloomberg.

Нефтегазовая отрасль США часто сталкивается с остановками в работе, вызванными ураганами и другими природными катаклизмами. Рабочие и спасатели все время отрабатывают подобные сценарии и ликвидируют последствия в короткие сроки. Однако никогда раньше столь крупный объект не оказывался полностью отключенным от сети.

По оценкам специалистов, это самое масштабное нападение на нефтяную инфраструктуру с 2019 года, когда дронами были атакованы два объекта в Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

В воскресенье правительство США ввело режим чрезвычаной ситуации в связи с кибератакой на Colonial Pipeline.

Чехия оценила ущерб от России

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последние недели Чехию охватила волна антироссийских протестов

Чехия хочет потребовать от России компенсации в один миллиард крон (около 47 млн долларов) по делу о взрывах на складе боеприпасов в Врбетице, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек. В Чехии считают, что к взрывам были причастны агенты российских спецслужб. Российская сторона отрицает обвинения.

Министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения сказала, что сумма в 1 млрд крон по-видимому не окончательная.

18 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов из страны, которых власти подозревают в работе на российские спецслужбы. Россия ответила высылкой из страны 20 чешских дипломатов.

Яблочные пироги, кексы, торты

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Почитайте, что можно приготовить из яблок по английским рецептам - классический яблочный пирог с тестом из чеддера, яблочный пирог с соленой карамелью и звучащий несколько экзотично яблочный пирог с виски и беконом.