В Иерусалиме с новой силой вспыхнули беспорядки
На территории мечети аль-Акса в Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами в преддверии ожидаемого шествия, приуроченного к очередной годовщине перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны.
За последние три дня сотни палестинцев и более 20 израильских полицейских получили ранения в ходе столкновений возле аль-Аксы - одного из самых почитаемых мест для мусульман. Это святое место и для иудеев, известное как Храмовая гора.
Утром в понедельник сотни палестинцев возобновили столкновения с израильскими силами безопасности, забрасывая их камнями. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Франс-пресс.
По последним данным, в новых столкновениях пострадали не менее 215 палестинцев и несколько полицейских. 153 человек госпитализированы, четверо находятся в критическом состоянии после штурма израильской полицией аль-Аксы, передает "Аль-Джазира".
Ранее телекомпания "Аль-Арабия" сообщала о 80 госпитализированных только во время утренних стычек в понедельник.
В заявлении израильской полиции говорится, что силы безопасности "работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с усилением активности в других районах Старого города".
Звучали опасения, что в понедельник волна насилия усилится в связи с ежегодным шествием в День Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны в 1967 году.
Обычно в этот день участники марша проходят через мусульманские районы. Многие палестинцы считают это умышленной провокацией. В этом году дата марша совпала с последними днями священного месяца Рамадан.
Ранее израильская полиция решила запретить евреям во время ежегодного марша по случаю Дня Иерусалима посещать территорию, где расположена мечеть.
Волна насилия поднялась после месяца напряженности, связанной с угрозой выселения некоторых палестинских семей из Иерусалима.Верховный суд Израиля в понедельник должен был провести слушание по апелляции более 70 человек, несогласных с решением о выселении в пользу организации еврейских поселенцев в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Заседание было отложено из-за беспорядков.В воскресенье палестинцы в Шейх-Джарре забросали израильскую полицию камнями, полицейские в ответ использовали светошумовые гранаты и водометы. Возле Дамасских ворот Старого города происходили новые стычки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия полиции против палестинских демонстрантов, заявив, что его правительство не позволит радикальным элементам подорвать спокойствие в городе.
Иордания, выступающая в роли хранителя мусульманских святынь в Восточном Иерусалиме, осудила действия израильских сил безопасности.
Квартет ближневосточных переговорщиков - США, ЕС, Россия и ООН - выразил озабоченность в связи с нарастающим насилием, призвав все стороны проявить сдержанность. Совет Безопасности ООН обсудит этот вопрос в понедельник.
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