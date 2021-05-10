Ислам во Франции: анонимные военные предрекают гражданскую войну из-за попустительства исламизму

52 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Группа французских военных (неизвестно, есть ли они на снимке) призывает президента Макрона активнее бороться с живущими в стране исламскими фундаменталистами

Французские военные опубликовали второе за месяц открытое письмо властям, в котором говорится, что в стране зреет гражданская война с исламскими радикалами. Власти резко осудили авторов обоих писем за попытку вмешательства в политику; они и сами пытаются бороться с исламским фундаментализмом и готовят закон об этом.

Анонимное письмо, авторы которого утверждают, что они - военнослужащие разных званий и разных родов войск на действительной службе, было опубликовано в воскресенье вечером на сайте ультраконсервативного журнала Valeurs Actuelles. К середине дня в понедельник, согласно счетчику на сайте, его подписали почти 150 тысяч человек.

В письме говорится, в частности, что во Франции возникли целые районы и религиозные общины, для которых эта страна - "лишь объект сарказма, презрения или даже ненависти".

"Во Франции зреет гражданская война, и вы прекрасно это знаете [...] Действуйте, дамы и господа [...] Сейчас вопрос не в том, переизберетесь или изберетесь ли вы, сейчас речь идет о выживании нашей страны - вашей страны", - провозглашают авторы письма.

Авторы утверждают, что среди них есть те, кто служил в Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике и участвовал в антитеррористических операциях в самой Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен резко осудил написавших открытое письмо.

"Я считаю, что если ты служишь в армии, то не должен делать такие вещи тайно. Эти люди выступили анонимно. Это, что, храбрость?" - сказал министр телеканалу BFM.

По следам "письма генералов"

Авторы второго письма по сути выступили в защиту и поддержку авторов первого, аналогичного по сути письма, которое было опубликовано в апреле на сайте, посвященном военной тематике, а позже перепечатано тем же журналом Valeurs Actuelles.

То письмо подписали несколько действующих офицеров и около 20 генералов запаса, и гражданские власти и командование пригрозили им наказанием за попытку вмешаться в политику.

Авторы этого письма косвенно выступили, в частности, против "культуры отмены" и декларируемой борьбы с расизмом и наследием колониализма, которую, по их мнению, с энтузиазмом поддерживают люди, которые "презирают страну, ее традиции, культуру и хотят развалить ее, отняв у нее прошлое и историю".

По мнению авторов письма, все это ведет к появлению во Франции "территорий, где правит догматизм, а не конституция".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Молитва в исламском центре в Ренне на западе Франции. Считается, что мусульман во Франции - около 5% населения.

"Те, кто правит нашей страной, обязательно должны найти в себе смелость устранить эту опасность. Для этого зачастую достаточно всего лишь применить действующие законы. Больше нельзя тянуть, иначе назавтра конец этому хаосу положит гражданская война, и жертвы, ответственность за которые будет на вас, будут исчисляться тысячами", - грозили французские военные.

Премьер-министр Жан Кастекс назвал это письмо покушением на устои Французкой Республики, министр вооруженных сил Флоранс Парли сказала, что авторы будут наказаны за нарушение закона, запрещающего военным выступления на темы политики и религии, а начальник генштаба генерал Франсуа Лекуантр уточнил, что наказания могут варьировать от дисциплинарных взысканий до отставки.

В 2022 году во Франции пройдут президентские выборы, на которых Эммануэлю Макрону снова предстоит бороться с лидером правых Марин Ле Пен.

По наблюдениям французских комментаторов, правительство Макрона в последнее время само сместилось несколько вправо в вопросах, касающихся ислама и мультикультурализма.

Закон о защите светских принципов

В прошлом декабре правительство Франции утвердило проект закона о защите ценности светского государства.

В проекте предлагается ужесточить борьбу с разжиганием вражды в интернете, запретить подпольные и полуподпольные школы, где учат радикальным изводам ислама, запретить выдачу видов на жительство уличенным в многоженстве.

Кроме того, правительство предлагает ужесточить правила господдержки исламских организаций, отказывая в таковой тем, кто не желает признавать республиканские ценности, а также расширить запрет на ношение связанных с религией нарядов: сейчас их запрещено носить госслужащим, а предлагается запретить и работникам транспорта, плавательных бассейнов и рынков.

Разработку этого законопроекта ускорили случившиеся во Франции осенью три теракта, в том числе обезглавливание выходцем из Чечни школьного учителя Самуэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Турции и лидер умеренно исламистской Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган за этот законопроект назвал Макрона "душевнобольным", в несколько мусульманских странах прошли демонстрации протеста против него, а в самой Франции некоторые левые политики заявили, что он может привести к "стигматизации" мусульманского населения страны.