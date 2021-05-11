Суд вынес приговор фигурантам дела "будки федерального значения"

час назад

Подпись к фото, Перед решением суда Ольга Мисик нарядилась в костюм судьи

Суд в Москве вынес решение по делу активистов Ольги Мисик, Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова. Наказание - ограничение свободы. Их признали виновными в вандализме. По версии следствия, они облили краской пропускной пункт Генпрокуратуры. В СМИ это назвали делом "будки федерального значения".

Мировой судья судебного участка № 369 Москвы Мария Бурая признала трех активистов "бессрочного протеста" виновными по статье о вандализме. Мисик получила два года и два месяца ограничения свободы, Воробьевский и Башаримов - по одному году и девяти месяцам ограничения свободы, сообщает корреспондент Би-би-си из суда.

Воробьевскому и Башаримову запрещено выходить из дома с 23:00 до 5:00, Мисик - с 22:00 до 6:00. Им также запрещено выезжать за пределы городов, в которых они зарегистрированы - Архангельска, Москвы и Воскресенска.

Мисик приобрела известность во время протестов 2019 года, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы Мосгордумы. Тогда 17-летняя девушка вслух читала полицейским российскую Конституцию - ту ее редакцию, которая действовала до поправок 2020 года.

"Я не планирую соблюдать эти ограничения, они абсурдные и мешают мне учиться и жить", - сказала Мисик после оглашения решения суда.

Дело "будки федерального значения"

Акция, за которую осудили активистов "бессрочного протеста", проводилась в поддержку осужденных по делу "Нового величия" (которых признали виновными в создании экстремистского сообщества).

8 августа прошлого года неизвестные приклеили на будку проходной Генпрокуратуры России некий оскорбительный плакат, прокладки, а также облили стену будки краской. На трех активистов по итогам той акции завели уголовное дело и обвинили по статье о вандализме, совершенном группой лиц (ч.2 ст.214 УК РФ).

В СМИ эту историю стали называть делом "будки федерального значения".

Накануне заседания суда, на котором было вынесено решение по делу, Мисик сказала Би-би-си, что, по ее мнению, дело было заведено из-за активной гражданской позиции.

"Именно поэтому у меня срок больше, чем у других ребят, хотя мы делали одно и то же. Недавно фигурантки дела "Нового величия" говорили мне, что [акция у Генпрокуратуры] их очень поддержала, а значит, я не имею права в принципе жалеть о чем-то. Я знаю, что все правильно. Я бы сделала это еще раз", - сказала Мисик.

В суд она пришла в костюме судьи - мантии и парике - и сказала, что "была бы более честным судьей".

Обвинение просило приговорить Мисик к двум годам ограничения свободы, Воробьевского и Башаримова - к одному году и десяти месяцам ограничения свободы. Суд в итоге дал Мисик на два месяца больше.

Активистов задержали в августе. В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий. Им запретили выходить на улицу с 17:00 до 9:00 без письменного разрешения дознавателя, приближаться к зданиям органов власти на 10 метров, посещать публичные мероприятия и использовать средства связи.

Как писала "Новая газета", в основу обвинения легла смета покрасочных работ, которые были проведены после акции. Грунтовка и покраска обошлись Генпрокуратуре в 3 464 рубля 50 копеек.