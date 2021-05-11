БАДы для потери веса неэффективны: обобщение клинических испытаний

Катарин де ла Коста

Корреспондент по вопросам здоровья

час назад

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Ученые в первом за 16 лет обзоре литературы по клиническим испытаниям биологически активных добавок пришли к выводу, что БАДы для похудения на растительной основе неэффективны и их применение нельзя обосновать методами современной науки.

Растительные БАДы приводят к незначительной потере веса даже по сравнению с плацебо и не полезны для здоровья, заключили ученые. Сейчас исследователи призывают изучить долгосрочный эффект БАДов на здоровье.

В последнее время мировая индустрия биоактивных добавок на растительной или животной основе сильно выросла. По состоянию на 2020 год она оценивалась в 41 млрд долларов.

Между тем, всего 20% появляющихся на рынке новых препаратов проходят проверку того, насколько обещания в их рекламе соответствуют реальным результатам. В некоторых странах единственное регуляторное требование к БАДАм - это определенное содержание немедицинских веществ.

В отличие от лекарственных средств, эффективность и безопасность БАДов не нужно доказывать с помощью клинических испытаний перед выходом на рынок, говорит ведущий автор исследования Эрика Бессел из Сиднейского университета.

"Тщательно проанализировав все доступные данные, мы пришли к выводу, что не можем рекомендовать эти препараты для потери веса", - говорит она.

"Хотя большинство препаратов на первый взгляд безопасны в краткосрочной перспективе, к потере веса на клинически значимом уровне они не приведут", - добавляет исследовательница.

Австралийские ученые систематически проанализировали все испытания БАДов до 2018 года, в ходе которых их сравнивали с плацебо, или препаратами-"пустышками".

В сравнительный обзор таким образом попали 54 эксперимента с 4331 участниками старше 16 лет. "Клинически значимым" медики считают потерю веса в 2,5 килограмма.

Тестировались БАДы на основе всевозможных растений - зеленого чая, камбоджийской гарцинии, белой фасоли, хвойника, африканского манго, йерба мате, циссуса четырехугольного, корня лакрицы и восточноиндийского чертополоха.

Только три экстракта оказались статистически (но не клинически) эффективными, то есть по сравнению с плацебо в среднем помогали участникам терять до 1,6 кг.

Другие - БАДы на основе мангустина, африканского манго, чертополоха и циссуса - показали многообещающие результаты, однако по каждому из них было проведено не больше трех испытаний, и не всегда по правильной методике. К этим результатам, таким образом, нужно относиться осторожно, указывают исследователи.

Отдельно ученые проанализировали результаты 67 клинических испытаний БАДов на людях с повышенным весом или клинической полнотой.

Испытывались диетические добавки на основе хитозана, глюкоманнана, фруктанов и коньюгированной линолевой кислоты.

Хитозан, в среднем помогавший испытуемым похудеть на 1,84 кг, глюкоманнан (-1,27 кг) и кислота (-1,08 кг) оказались статистически, но не клинически эффективными.

"Быстрое решение"

"Растительные добавки и БАДы могут казаться быстрым решением проблем с весом, но люди должны понимать, как мало нам о них известно", - говорит Бесселл.

По ее словам, испытания БАДов проводят крайне редко, а об их долгосрочном эффекте вообще почти ничего не известно.

"Невероятный рост индустрии и популярности этих продуктов делает важным проведение более масштабных и тщательных исследований, чтобы у нас была разумная уверенность в их безопасности и эффективности", - добавляет она.