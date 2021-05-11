Сотни ракет и авиаудары: конфликт Израиля и ХАМАС разгорается с новой силой

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Эскалация конфликта между Израилем и Сектором Газа

В Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Исламистские группировки с ночи понедельника ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетами и авиаударами. Число жертв растет.

С вечера понедельника с территории сектора Газа по израильским городам было выпущено более 300 ракет, заявляют израильские военные. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по 150 целям в Секторе Газа.

Днем во вторник военные сообщили о гибели двух женщин в городе Ашкелон на юге страны. С палестинской стороны, по данным минздрава администрации территории, погибли 28 человек. Большинство палестинских ракет было перехвачено системой ПРО "Железный купол", заявили израильские военные.

По городам Ашкелон и Ашдод ХАМАС, как следует из его заявления, выпустил 157 ракет за пять минут.

Обстрелы и авиаудары начались в Израиле в понедельник. В армии обороны Израиля вчера сообщили, что в общей сложности за день из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, вечером израильская армия начала авиаудары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении во вторник заявил, что "интенсивность израильских авиаударов возрастет". Ранее военные заявили, что у операции в секторе Газа нет временных ограничений, и при необходимости она может выйти и за пределы сектора.

ХАМАС говорит, что своими действиями хочет "защитить" мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от "агрессии и терроризма" Израиля. В последние дни на Храмовой горе, священной и для мусульман, и для иудеев, происходили ожесточенные столкновения между арабами и израильской полицией.

Одной из причин беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме, чтобы построить там новые дома. Кроме того мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время Дня Иерусалима в понедельник.

Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей. Большинство стран мира не признает аннексию Израилем Восточного Иерусалима, который Палестинская администрация считает столицей своего будущего государства.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Днем в Ашкелоне еще одной палестинской ракетой убило двоих женщин, палестинцы говорят о 28 жертвах

Рана не прекратившегося конфликта

Джереми Боуэн, редактор по Ближнему Востоку

Причины, лежащие в основе нового всплеска насилия, не меняются. Это открытая рана неразрешенного конфликта между евреями и арабами, уродующего и обрывающего жизни нескольких поколений израильтян и палестинцев.

Последние стычки произошли из-за напряжения в Иерусалиме, самой болезненной точке всего конфликта. Священные места Старого города - это символы и религии, и нации. С них часто начиналось насилие.

На этот раз среди поводов - грубое обращение израильской полиции с палестинцами во время Рамадана и попытки добиться в израильских судах выселения палестинцев из их домов.

Но к такому же обострению могли привести и другие события - этот кризис должен был случиться, потому что конфликт опять пустили на самотек.

С обеих сторон лидеры встали на защиту своих позиций. К самой трудной задаче, задаче примирения, всерьез не возвращались уже много лет.

Ситуация в зоне конфликта

Обстрелы и авиаудары продолжались всю ночь и не стихли утром.

На восходе во городу Ашкелон были выпущены ракеты, взрывом серьезно ранило 40-летнего мужчину, его жена и двое детей получили более легкие ранения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, По израильскому Ашкелону во вторник сделали залп из примерно 150 ракет

Днем в Ашкелоне еще одной ракетой убило двоих женщин. После этого в ХАМАС заявили, что выпустили по городу и соседнему Ашдоду 137 ракет за пять минут, и предупредили, что у группировки в запасе "многочисленные сюрпризы", на случай если боевые действия продолжатся.

Еще одного жителя города ранило серьезно, пятерых других - легко. Общее количество раненых в Израиле за последние дни таким образом достигло 52.

Всего с начала обстрелов из сектора Газа было выпущено около 300 ракет, говорят израильские военные.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Секторе Газа поднимаются в небо колонны дыма и пламени

За ночь ЦАХАЛ объявил о поражении 130 "террористических целей" в Газе, в том числе двух военных туннелей через границу сектора, разведпункта ХАМАС, оружейных цехов и складов.

Также объявлено об убийстве лидера особой артиллерийской группы одной из исламистских организаций, Самаха Абеда аль-Мамлюка. В организации "Исламский джихад" подтвердили гибель Мамлюка и еще двоих командиров в результате израильского военного удара в Газе.

"Мы намерены продолжать бить по ХАМАС и всем его военизированным элементам из-за их неприкрытой агрессии по отношению к Израилю", - сказал в беседе с Би-би-си представитель израильских военных подполковник Джонатан Конрикус.

Подконтрольные ХАМАС структуры министерства здравоохранения в Газе сообщают о гибели 28 человек в секторе от израильских ударов, включая 10 детей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Палестинские медики говорят о погибших в результате израильских ударов детях

По информации министерства, утром во вторник погибла 59-летняя женщина и ее сын-инвалид. В ночь на вторник семья из семи человек включая троих детей погибла от взрыва в поселении Бейт-Ханун. Причина взрыва однозначно не установлена.

В ЦАХАЛ говорят, что стараются свести к минимуму жертвы среди мирных жителей.

"Мы делаем все возможное, чтобы поражать боевиков, и только боевиков, самым высокоточным оружием. Но на земле это почти невозможно. ХАМАС и другие террористические организации прячутся за спинами мирного населения", - говорит подполковник Конрикус.

Кроме того, утверждает он, из каждых трех пущенных ХАМАС ракет одна падает еще на территории Газы, что потенциально приводит к гибели мирных жителей.

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Как все началось

Судьба Иерусалима, имеющего огромное религиозное и политическое значение для обеих сторон, лежит в основе арабо-израильского конфликта.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В центре очередной конфронтации между Израилем и палестинцами - снова Храмовая гора

Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечается в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.