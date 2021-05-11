Дайджест: мир обеспокоен резким обострением между палестинцами и Израилем

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ракеты ХАМАС летят в жилые израильские кварталы

В понедельник Совет Безопасности ООН провел экстренное совещание за закрытыми дверями в связи с новым обострением на Ближнем Востоке, где ХАМАС ведет ракетные обстрелы территории Израиля, а израильские ВВС бомбят объекты в Секторе Газа.

Обстановка в регионе накалялась на протяжении нескольких недель, а толчком для столь масштабной эскалации стали столкновения между палестинцами и израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, начавшиеся в минувшую пятницу. Пришедшие на последнюю пятничную молитву священного месяца Рамадан палестинцы попытались забросать камнями полицейских в знак протеста против намерений Израиля выселить несколько арабских семей из восточной части Иерусалима. Израильские полицейские применили в ответ резиновые пули и слезоточивый газ.

За несколько дней уличных беспорядков пострадали более 300 человек. ХАМАС пообещал отомстить и за минувшие сутки выпустил по Израилю по меньшей мере 150 ракет - часть из них упали на открытой местности, некоторые долетели до Иерусалима и близлежащих населенных пунктов.

"Весь день в понедельник в городе выли сирены воздушной тревоги. Только в нашем районе мы слышали три отчетливых взрыва - три ракеты", - рассказала Русской службе Би-би-си жительница еврейской части Иерусалима Рут Шакед. В ходе одного из эпизодов был экстренно эвакуирован парламент Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС прекратить агрессию в адрес Израиля. Британия высказалась за немедленную деэскалацию.

"Насилие на Западном берегу, в Газе и Восточном Иерусалиме должно немедленно прекратиться. Ракетные обстрелы гражданского населения с территории Газы неприемлемы и подогревают эскалацию", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС в международных делах Жозепа Борреля.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидерами Иордании и Кувейта, после чего выпустил заявление, в котором назвал нападения на мусульман в их священных местах в Иерусалиме бесчеловечной политикой.

В понедельник вечером израильские ВВС нанесли ответные удары по военным объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа. По данным израильского командования, налету подверглись исключительно ракетные установки, военные посты и тоннель, который экстримисты используют для переброски оружия.

Однако департамент здравоохранения Сектора Газа, находящийся под контролем ХАМАС, сообщил о гибели двадцати мирных жителей, в том числе детей.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Около 30 тел прибило к берегу Ганга

Американский медицинский регулятор в понедельник одобрил использование вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

В понедельник после почти семи месяцев карантина из-за пандемии вновь открылся оперный театр Ла Скала в Милане. "Это символ возобновления жизни во всей Италии", - сказал артдиректор театр Доминик Майер. На концерте в понедельник присутствовали примерно 500 зрителей (доковидная вместимость Ла Скалы - около 2 тысяч человек). И на зрителях в зале, и на исполнителях в оркестровой яме были надеты маски. В первый вечер под руководством музыкального директора Ла Скалы Рикардо Шайи были исполнены арии Верди, Вагнера и других композиторов.

В Индии на берег Ганга выбросило десятки тел, предположительно жертв коронавируса. Как предполагают местные жители, у родственников не было денег на кремацию. Власти района Бихар, где были найдены тела, предполагают, что их вероятно могло принести по течению из соседнего штата Уттар-Прадеш. Число новых заболевших в Индии уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира.

Организаторы "Золотых глобусов" под огнем критики

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Том Круз и Шарлиз Терон на церемонии вручения Золотых Глобусов в 2000 году. Круз получил статуэтку в номинации Лучшая роль второго плана в фильме "Магнолия"

Ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA), присуждающую ежегодно премию "Золотой глобус", критикуют за недостаточное расовое и гендерное многообразие. В частности, как стало известно еще в феврале из статьи в Los Angeles Times, в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, нет темнокожих.

Американский телеканал Эн-би-си, традиционно транслировавший церемонию, заявил, что в следующем году этого делать не будет. При этом в телекомпании намекнули, что будут готовы поменять свое решение, если в состав жюри будут внесены необходимые изменения.

В знак протеста вернул свои три статуэтки Том Круз, а актриса Скарлетт Йоханссон раскритиковала журналистов ассоциации за сексистское поведение.

Население Китая - 1,4 млрд человек

Автор фото, Getty Images

Население Китая за последние 10 лет выросло на 5,38% до 1,41 миллиарда - это самый медленный рост населения за десятилетие. Среднегодовой темп роста составил 0,53% по сравнению с 0,57% за 2000-2010 годы.

Рождаемость в Китае постепенно падает уже много лет, что представляет серьезную проблему для второй по величине экономики мира. Судя по цифрам, не помогла и отмена в 2016 году правила "одна семья - один ребенок".

Французские военные пишут письмо французскому президенту

Автор фото, Reuters

Второе за месяц открытое письмо от имени французских военных появилось на страницах ультраконсервативного французского журнала Valeurs Actuelles, где они предупреждают французского президента Эммануэля Макрона об угрозе исламского фундаментализма. Но если первое письмо, опубликованное в апреле, подписали несколько действующих офицеров и около 20 генералов запаса, то новое обращение осталось анонимным. Его авторы называют себя военнослужащими разных званий и разных родов войск на действительной службе. Французские власти резко осудили авторов обоих писем за попытку вмешательства в политику, при том, что они и сами пытаются бороться с исламским фундаментализмом и готовят закон об этом.

Каждый знает кого-то, кто умер от коронавируса

Подпись к фото, Вероника застряла в Дели из-за первой волны коронавируса

Наша корреспондент Юлия Джеймс пообщалась с живущими в Индии россиянами, рассказавшими о том, как они переживают вторую волну коронавируса в стране. Больницы переполнены, система здравоохранения не справляется, люди боятся.

Королева откроет новую сессию парламента

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свою тронную речь Елизавета II неизменно произносит в короне и мантии

Королева Елизавета II откроет новую сессию британского парламента традиционной тронной речью. Обычно в ней Ее Величество перечисляет все основные вопросы, на которых депутаты намерены сфокусироваться в их работе. Ожидается, что в этом году особое внимание будет уделено проблемам экологии, социальной защиты и нормализации жизни в стране после брексита.

Открытие парламентской сессии - это традиционно сложная и пышная церемония, но в этом году из-за пандемии она будет не столь масштабной. К примеру, королева прибудет из Букингемского дворца в Вестминстер не в золоченой карете, как обычно, а в своем личном "Бентли". Сокращено число участников действа, и каждому необходимо предоставить негативный тест на коронавирус. Отменены некоторые элементы церемонии: к примеру, королеву не будет встречать военный оркестр.

Ожидается, что королеву в парламент будет сопровождать принц Чарльз. На протяжении 60 с лишним лет за редким исключением эту миссию выполнял ее супруг принц Филипп, умерший в апреле.

Все больше россиян не сводят концы с концами

Автор фото, Getty Images

Рекордное число россиян стали брать краткосрочные ссуды, чтобы дотянуть до зарплаты, пишет корреспондент Times (нужна подписка) в Москве Марк Беннетс. Это происходит на фоне резкого снижения доходов и уровня жизни. Вместе с ними снижается и популярность "Единой России" Владимира Путина, пишет газета.

В марте компании, занимающиеся микрофинансированием, оформили 2,3 миллиона ссуд на общую сумму в 31 млрд рублей. Средний размер одного займа составляет 13 тыс. рублей (примерно 175 долларов).

Более 13 млн россиян (9% населения страны) живут за чертой бедности на зарплату около 100 долларов в месяц, приводит Беннетс официальную статистику. Он также напоминает, что два года назад с одной из микрокредитных компаний связывали бывшую жену Путина Людмилу Шкребневу. Фирма, которой она якобы владеет, берет у отчаявшихся людей автомобили и личные ценности под залог ссуд.

Политика, проводимая Россией, вынуждает власти перераспределять финансы, в результате чего на социальные выплаты остается все меньше денег и приходится повышать пенсионный возраст. В частности, аннексия Крыма в 2014 году заставила бросить большие силы и средства на модернизацию армии, пишет Times. В результате, согласно последним опросам, сейчас правящую партию готовы поддержать лишь четверть россиян.

Утечка мозгов из России

Автор фото, Getty Images

Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается число ученых, сказал не так давно главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин. Что движит высококвалифицированными специалистами, есть ли те, кто уехав, возвращается, и в чем основные проблемы, с которыми сталкиваются российские ученые у себя на родине, - разбиралась наша корреспондент Ольга Просвирова.

Несколько часов понадобилось спасателям в Лондоне, чтобы вызволить кита, застрявшего в Темзе в черте города.