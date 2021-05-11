СМИ: больше 10 человек погибли при стрельбе в казанской школе

11 мая 2021, 07:11 GMT Обновлено 12 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Сотрудники ФСБ у школы № 175, где неизвестные открыли стрельбу

11 человек погибли при стрельбе в школе №175 в столице Татарстана, сообщают СМИ. По неподтвержденным данным, один стрелявший задержан, второй - "нейтрализован".

Об 11 погибших сообщают Интерфакс, ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на свои источники. В первых сообщениях речь шла только об одном погибшем.

"Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ранения, у других - обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса", - рассказал источник Интерфакса.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, побывав в школе, заявил о семи погибших. "Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сообщил он журналистам.

Неизвестные открыли огонь рядом со школой №175, позже раздался взрыв.

Задержан один нападавший, заявили в МВД России. Второй, судя по сообщению Интерфакса, убит. "Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", - сказал источник агентства.

Детей после начала стрельбы эвакуировали, заявили журналистам в пресс-службе мэрии Казани.

В телеграм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео того, как из школы выносят раненых детей. На других опубликованных видео видно, что некоторые школьники выпрыгивали из окон.

Госпитализированы, по словам Минниханова, 16 человек - 12 детей и четверо взрослых.

"Прошел ученик, пронес оружие"

Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, говорил ранее Интерфаксу источник в школьной администрации. "Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, возраст стрелявшего - ориентировочно 17 лет.

О задержании одного стрелявшего также рассказал источник Интерфакса: "Это подросток 17 лет".

"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - сказал собеседник Интерфакса.

"На место происшествия выехал прокурор Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель прокуратуры Татарстана.

К школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, были направлены машины экстренных служб, сообщал ранее "Татар-информ". "По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", - писало издание.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, В больницу отправили 12 детей и четверых взрослых, сообщил глава Татарстана