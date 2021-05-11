СМИ: больше 10 человек погибли при стрельбе в казанской школе
11 человек погибли при стрельбе в школе №175 в столице Татарстана, сообщают СМИ. По неподтвержденным данным, один стрелявший задержан, второй - "нейтрализован".
Об 11 погибших сообщают Интерфакс, ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на свои источники. В первых сообщениях речь шла только об одном погибшем.
"Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ранения, у других - обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса", - рассказал источник Интерфакса.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, побывав в школе, заявил о семи погибших. "Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сообщил он журналистам.
Неизвестные открыли огонь рядом со школой №175, позже раздался взрыв.
Задержан один нападавший, заявили в МВД России. Второй, судя по сообщению Интерфакса, убит. "Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", - сказал источник агентства.
Детей после начала стрельбы эвакуировали, заявили журналистам в пресс-службе мэрии Казани.
В телеграм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео того, как из школы выносят раненых детей. На других опубликованных видео видно, что некоторые школьники выпрыгивали из окон.
Госпитализированы, по словам Минниханова, 16 человек - 12 детей и четверо взрослых.
"Прошел ученик, пронес оружие"
Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, говорил ранее Интерфаксу источник в школьной администрации. "Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.
"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, возраст стрелявшего - ориентировочно 17 лет.
О задержании одного стрелявшего также рассказал источник Интерфакса: "Это подросток 17 лет".
"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - сказал собеседник Интерфакса.
"На место происшествия выехал прокурор Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель прокуратуры Татарстана.
К школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, были направлены машины экстренных служб, сообщал ранее "Татар-информ". "По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", - писало издание.
Источник, близкий к ФСБ, сказал РБК, что по делу о нападению на школу в Казани задержан 41-летний мужчина. Его якобы подозревают в пособничестве.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды