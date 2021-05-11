Коронавирус в мире: ВОЗ подняла степень опасности индийского штамма; в США разрешили колоть Pfizer подросткам

11 мая 2021, 15:05 GMT Обновлено 15 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Родственники в защитных костюмах кремируют умерших от ковида в Индии

ВОЗ и британский премьер обеспокоены одним из новых индийских штаммов коронавируса; индийские журналисты говорят, что в официальной статистике число жертв ковида занижено в разы; в Британии начинает действовать "паспорт вакцинации". Эти и другие новости о ситуации с пандемией Covid-19 в мире - в нашем обзоре.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перевела индийский штамм коронавируса B.1.617 из категории "предмет внимания" в категорию "предмет обеспокоенности".

Как сообщила ВОЗ, предварительные исследования показали, что этот штамм более заразен, чем многие другие, и потому требует дальнейшего изучения.

В эту же категорию ВОЗ ранее зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР и Бразилии.

ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности" в случае, если он отвечает хотя бы одному из нескольких критериев, а именно, повышенная заразность (легкость передачи), более тяжелое течение болезни или повышенная сопротивляемость антителам, лекарствам и вакцинам.

Британский премьер-министр Борис Джонсон тоже озабочен одним из трех обнаруженных в Британии штаммов индийского происхождения: он сказал, что правительству придется с повышенным вниманием отнестись к очагам заражения этим штаммом в Британии.

По оценке ученых, "индийский" штамм передается от человека к человеку по крайней мере так же легко, как "британский". Это, впрочем, не означает, что заразившиеся ими более тяжело болеют, чем заразившиеся другими штаммами.

Индия - сколько жертв на самом деле?

Журналисты ведущей газеты индийского штата Гуджарат занялись подсчетом погибших от ковида в больницах и местах кремации - и утверждают, что официальные данные о жертвах меньше реального числа в несколько раз.

Как рассказывает Всемирная служба Би-би-си, для ведущей газеты Гуджарата Sandesh все началось больше месяца назад с того, что жена и дочь одного из редакторов случайно увидели в больнице в столице штата Гандинагаре тела двух умерших от ковида - тогда как по официальным отчетам умерших от коронавируса в Гандинагаре на тот момент не было, а во всем 65-миллионном Гуджарате власти насчитали их в тот день всего девять.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Навоз от ковида. Эти жители города Ахмадабад в индийском штате Гуджарат обмазались коровьим навозом, веря, что испражения священных животных защитят их от коронавируса

Журналисты стали собирать данные, обзванивая больницы в семи крупнейших городах Гуджарата, дежуря у больниц и моргов и обходя места кремации. Они публикуют регулярные сводки - и цифры в них чаще всего оказываются в несколько раз выше, чем официальные данные об умерших.

16 апреля, например, репортеры объехали по кругу весь огромный город Ахмадабад и посетили 21 крематорий и площадку для кремации. Поговорив с родственниками, работниками крематориев, изучив свидетельства о смерти, они насчитали 200 умерших от коронавируса. На следующий день власти Ахмадабада объявили о 25 смертях.

Журналисты Sandesh отмечают, что власти ни разу не опровергали их подсчеты. С другой стороны, они признают, что собранные ими данные все же нуждаются в официальной проверке и подтверждении.

Тела в Ганге

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот уже несколько дней на берегах Ганга находят десятки тел людей, предположительно скончавшихся от ковида

Десятки тел людей, предположительно скончавшихся от коронавируса, находят в последнее время на берегах Ганга на севере Индии.

Жители деревни Гахмар (население свыше 25 тыс. человек) в штате Уттар-Прадеш уже несколько дней жаловались на чудовищную вонь, однако власти приняли меры лишь после того, как в понедельник в штате Бихар, расположенном ниже по течению, из реки было выловлено более 70 тел людей, предположительно умерших от коронавируса.

"Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4-5-дневной давности", - сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар. Полиция проводит расследование.

Во вторник операция по извлечению тел началась и в Гахмаре. В общей сложности было обнаружено около 50 трупов; полиция, начиная с полуночи, с помощью палок выловила из воды до 30 сильно разложившихся тел.

В СМИ появились сообщения о том, что в общей сложности счет может идти на сотни трупов, а их состояние свидетельствует о том, что они находились в реке несколько дней.

Местные жители говорят, что тела могли сбросить в Ганг из-за высокой стоимости кремации. Индийские власти обещают, что обнаруженные тела будут захоронены или кремированы.

В США разрешили колоть Pfizer подросткам

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) официально разрешило колоть вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.

Как поясняют представители FDA, решение управления - это очередной шаг к поголовной вакцинации и, следовательно, возвращению к нормальной жизни после пандемии.

В США, где живут около 330 млн человек, к настоящему времени сделано примерно 260 млн прививок.

FDA одобрило прививки Pfizer для подростков по результатам клинического испытания, в котором участвовали 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Часть из них получила курс из двух настоящих прививок, части вкололи плацебо.

В группе, получившей плацебо, затем были зафиксированы 18 случаев заболевания ковидом с симптомами, а в реально привитой группе - ни одного.

Решение FDA - это не окончательное разрешение прививать подростков вакциной Pfizer, вопрос еще должен рассмотреть американский Центр контроля и профилактики заболеваний.

На немецко-американскую вакцину Pfizer-BioNTech основную ставку в прививочной кампании сделали и США, и Евросоюз. Еврокомиссия на этих выходных объявила о заключении дополнительного контракта на поставку 1,8 млрд доз этой вакцины.

Британия запускает "паспорт вакцинации"

С 17 мая Британия отменяет запрет на поездки за границу без уважительной причины - и с этого же дня приложение NHS (Национальной системы здравоохранения) заработает как "паспорт вакцинированного" - но только у тех, кто сделал обе прививки.

Это приложение работает уже некоторое время, и по идее, прививки, в том числе от ковида, в нем тоже отражаются - но их туда должен внести по запросу пациента его терапевт.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Приложение NHS в смартфонах британцев с 17 мая заработает в том числе как паспорт вакцинации

Теперь, как объяснило правительство Британии, прививки от ковида будут отражаться в приложении автоматически, без участия терапевта.