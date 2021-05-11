В казанской школе №175 выпускник застрелил девять человек. Что известно

час назад

Автор фото, Yegor Aleev/TASS

В Казани юноша открыл стрельбу из ружья в школе №175. По данным властей, погибли девять человек. Президент России Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия. Би-би-си обобщила все, что известно о произошедшем в столице Татарстана.

Что произошло

Утром вторника СМИ сообщили о стрельбе в казанской школе №175. Изначально информационные агентства писали о стрельбе, ссылаясь на собственные источники. В сообщениях приводились данные о числе погибших, которые, как выяснилось позже, оказались завышены.

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Также сообщалось, что нападавших было двое и один из них был убит при операции, проводившейся сотрудниками правоохранительных органов.

Эта информация не получила подтверждения. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что был задержан один нападавший. А глава региона Рустам Минниханов заявил, что стрелок действовал в одиночку.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Минниханов сообщил, что в школе погибли девять человек. Еще 21 человек пострадал.

"Мы потеряли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также потеряли одного учителя. И мы потеряли ещё одну женщину работника", - сказал глава региона.

На несколько часов от школы эвакуировали автомобили, а ближайшие улицы были частично перекрыты. Кроме того, были эвакуированы жильцы домов, в которых живет и зарегистрирован стрелявший.

"После проверки зданий люди вернулись в свои квартиры", - сообщили агентству РИА Новости в диспетчерской службе Советского района Казани.

В мэрии Казани сообщили, что школу охраняла одна вахтерша.

"В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме", - цитирует мэрия заместителя директора школы №175 Галину Ухванову.

Автор фото, EPA

Представитель ЧОП "Сфинкс" сообщил изданию Daily Storm, что сотрудники охранного предприятия работали в этой школе несколько лет назад. Предприятие судилось со школой из-за того, что она не оплачивала его услуги. "Нам не платили деньги. Почему? Вопрос к руководству. С детей деньги собирали, а нам не платили. В конечном итоге мы через суд получили деньги и ушли из школы", - сказал представитель ЧОП.

"Именно вахтёрша первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию", - написал в своем телеграме депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Что известно о стрелке

Вскоре после происшествия депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что нападавшего зовут Ильназ Галявиев, а разрешение на оружие (гладкоствольное ружье) он получил лишь 28 апреля.

Нападавший сам четыре года назад закончил школу №175. Он учился в колледже ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), но его отчислили из-за академической задолженности, рассказали изданию РБК в учебном заведении. Там сказали, что он был тихим и неконфликтным.

"За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек", - сказали в колледже.

За несколько дней до нападения Галявиев завел канал в "Телеграме", где перед нападением на школу написал, что собирается убить много людей, а затем совершить самоубийство. На фотографиях, которые он опубликовал в день нападения, на нем надет шарф с надписью "бог".

В канале нападавшего говорилось, что несколько месяцев назад он "осознал себя богом". Также молодой человек писал, что всегда "всех ненавидел" и отказался от своих родителей. То же самое он говорит и на видеозаписи допроса, опубликованной телеграм-каналом "Еду в Татарстан".

Галявиев был вооружен ружьем Hatsan Escort, сообщает местное издание "Бизнес-Онлайн". Это семейство гладкоствольных карабинов турецкого производства. Внешне они могут быть похожи и на охотничьи ружья, и на гражданские версии штурмовых винтовок.

Поскольку это оружие охотничье, автоматическую стрельбу из него вести нельзя, а скорострельность зависит от модели. Среди охотников карабины Hatsan Escort популярны прежде всего своей ценой - это сравнительно недорогое оружие стоимостью от 20 тысяч рублей.

Кроме того, пользователи отмечают, что эти карабины легче других образцов одного с ними класса. "Керченский стрелок" Владислав Росляков убивший в 2018 году 21 человека, тоже использовал помповый карабин Hatsan Escort.

Как отреагировали власти

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух или более человек (часть 2 статьи 105 УК). Максимальное наказание по этой статье - 20 лет колонии или пожизненное заключение.

Через несколько часов после нападения президент России Владимир Путин поручил Росгвардии, в ведении которой находится оборот гражданского оружия, срочно проработать ужесточение его правил. Такое же поручение Путин уже давал в 2018 году после стрельбы в колледже в Керчи.

"Отдельное поручение было дано [директору Росгвардии Виктору] Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по Интерфаксу).

По словам Пескова, это поручение было дано "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - пояснил представитель Кремля.

Автор фото, Reuters

Песков заявил, что российский президент соболезнует родственникам погибших детей и желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.

Песков также рассказал, что Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего. В Казань был отправлен самолет МЧС, а также министры просвещения и здравоохранения Сергей Кравцов и Михаил Мурашко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте проведут анализ законодательства о безопасности учебных заведений и об обороте оружия. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин уже предложил создать алгоритм для отслеживания в интернете "преступных намерений".

12 мая в Татарстане объявили днем траура. Главы нескольких российских регионов заявили, что проведут поверку охраны школ и университетов.